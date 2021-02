Z kolejnej, siódmej już edycji badania Krajowego Rejestru Długów "KoronaBilans MŚP" wynika, że mimo iż do 34% wzrósł odsetek przedsiębiorców niezadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej, to wciąż więcej jest optymistów niż pesymistów. Co ciekawe, 40% przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie lockdownu miało sens, a połowa z nich jest zdania, że dzięki temu pandemia szybciej się skończy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich nastrojach jest sektor MŚP?

Jaka jest sytuacja ekonomiczna MŚP?

Jak przedsiębiorcy oceniają lockdown?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Sektor MŚP czeka na koniec pandemii 40% przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie lockdownu miało sens. Ponad połowa z nich wierzy, że dzięki temu pandemia szybciej się skończy.

Wciąż wiele firm, bo 76 proc. dostrzega wpływ pandemii na prowadzenie działalności. Co prawda to o 5,6 pp. mniej niż w grudniu, ale to nadal bardzo dużo. I niestety mowa tu o negatywnym oddziaływaniu. Prawie 95 proc. przedsiębiorców w tej grupie, przyznaje, że zmuszonych było ograniczyć, zawiesić lub zamknąć działalność. Według danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w grudniu 2020 roku zamknęło lub zawiesiło działalność 47 332 przedsiębiorców, a rozpoczęło lub odwiesiło działalność 27 711 podmiotów. W drugim półroczu 2020 roku systematycznie rosła w Polsce liczba wniosków o zamknięcie czy zawieszenie działalności. Epidemia musiała się do tego znacznie przyczynić, co potwierdza także nasze badanie – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

38,5% firm pozytywne ocenia swoją aktualną sytuację finansową. To o 1,5 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. O 4 pp. (do 34%) natomiast wzrosła grupa przedsiębiorców niezadowolonych ze swojej sytuacji ekonomicznej.

Niecałe 15% firm spodziewa się poprawy sytuacji ekonomicznej w najbliższych trzech miesiącach. 27% firm obawia się jej pogorszenia. Prawie 60% nie jest w stanie przewidzieć, jak zmieni się ta sytuacja w najbliższej przyszłości.

79% właścicieli firm dostrzega wpływ pandemii na prowadzenie biznesu. Zdecydowana większość, bo 95% z nich odczuwa jego negatywne skutki.

Niemal 37% właścicieli firm ma problemy z uzyskaniem od dostawców materiałów, produktów czy komponentów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Niewiele mniej, bo 36,2% przedsiębiorców, obawia się, że problemy z dostawami utrzymają się w najbliższych trzech miesiącach.

40% przedsiębiorców uważa, że wprowadzenie lockdownu miało sens. Ponad połowa z nich wierzy, że dzięki temu pandemia szybciej się skończy. Jednocześnie 60,5% przedsiębiorców jest przeciwnego zdania. Uważają oni, że takie działanie blokuje gospodarkę (68%) i pozbawia ludzi źródła pracy (61%).

Lockdown dobry, lockdown zły

Widać, że przedsiębiorcy o zamrożeniu gospodarki nie mówią jednym głosem. Jedni uważają, że jest ono potrzebne, bo rodzi nadzieję na szybkie zakończenie pandemii. W ich ocenie zdrowie jest ważniejsze od zysków, bądź podchodzą do tego bardzo pragmatycznie: jeśli zaraza będzie się szerzyć wśród pracowników, to oznacza to długotrwały paraliż firmy. Jednak większość nie widzi w nim sensu. Te negatywne oceny wynikają głównie z tego, że nie mogą normalnie prowadzić działalności lub, mimo że lockdown nie dotknął ich bezpośrednio, to problemy ich kontrahentów wpływają także na ich działalność. Są branże, które ściśle współpracują z tymi zamkniętymi, jak na przykład pralnie, które kiedy hotele były zamknięte, traciły nawet 80 proc. zysków. Takich powiązań jest bardzo dużo. Ale 23 proc. przeciwników zamrażania gospodarki uważa, że takie działanie wcale nie zmniejsza ryzyka zachorowania – mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

