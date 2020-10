Czy sektor MŚP przetrwał kryzys?

Pojawiły się wyniki najnowszego badania Bibby MSP Index. Informacje zebrane od przedsiębiorców potwierdzają, że dla wielu z nich wybuch pandemii oznaczał kłopoty z płynnością finansową. Nie jest zatem zaskoczeniem, że z państwowej pomocy antykryzysowej zdecydowało się skorzystać 71 proc. reprezentantów polskiego sektora MŚP.

– Kluczowa rola faktoringu w okresie kryzysu wywołanego epidemią została potwierdzona przez Komisję Europejską, która ostatnio wyraziła zgodę na wsparcie przez Bank Gospodarstwa Krajowego polskiego sektora faktoringowego. Ta swoista tarcza faktoringowa polega na obejmowaniu gwarancjami BGK całych portfeli faktoringowych - mówi.

Kliknij, aby powiekszyć fot. olly - Fotolia.com MŚP uratowane przed kryzysem? 71 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw skorzystało z różnych form pomocy państwowej w ramach ochrony przed skutkami kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Tarcza, tarcza… i co dalej?

– Dlatego też w branży transportowej tak popularny jest faktoring – dodaje Jerzy Dąbrowski. – W ten sposób firmy przyspieszają spływ środków od klientów i mogą taniej płacić za paliwo, czy podejmować niezbędne inwestycje.

Jak sektor MŚP ocenia dostęp do finansowania zewnętrznego?

– Odpowiedzi przedsiębiorców nie potwierdzają zaostrzenia przez większość banków kryteriów polityki kredytowej, a taką diagnozę otrzymaliśmy niedawno od NBP. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w ostatnich miesiącach MŚP nie wnioskowały o kredyty, albo dlatego, że dysponowały środkami pomocowymi z Tarcz Antykryzysowych, albo po prostu obawiały się podejmować inwestycje z uwagi na niepewną przyszłość – podsumowuje Jerzy Dąbrowski.

Płynność finansowa w najbliższych miesiącach

– Co ciekawe, branża usługowa, która była najbardziej pokrzywdzona w okresie zamrożenia gospodarki, zanotowała najmocniejsze odbicie – mówi Jerzy Dąbrowski. – Zgodnie z przewidywaniami, klienci wrócili, kiedy tylko było to możliwe, a wraz z nimi przychody. Aż 81 proc. badanych przedsiębiorców z branży usługowej uważa, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich płynność finansowa nie zmieni się lub nawet wzrośnie. Warto jednak pamiętać, że w dobrze prowadzonym biznesie należy dbać o dywersyfikację źródeł finansowania i weryfikację kontrahentów.

Sektor MŚP najchętniej korzystał z subwencji w ramach Tarczy Finansowej - po tego rodzaju wsparcie sięgnęła blisko co 2. firma. Popularnością cieszyły się również wskazywane przez co 4. z badanych zwolnienia ze składek ZUS, a także dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników. Mniejsze zainteresowanie dotyczyło świadczeń postojowych, ulg w opłatach czynszowych za użytkowanie nieruchomości należących do samorządu, pożyczek płynnościowych POIR, subwencji z ARP, czy gwarancji BGK.Jerzy Dąbrowski, prezes Bibby Financial Services, podkreśla również znaczenie, jakie odegrał w kryzysowej sytuacji faktoring.Jak wynika zatem z powyższego sektor MŚP w większości docenił wsparcie zaoferowane przez rząd. Programy pomocowe powoli jednak są wygaszane. Co to oznacza dla przyszłości firm? Okazuje się, że blisko połowa (46 proc.) przedsiębiorców nie spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji, 19 proc. uważa, że ich sytuacja się nie zmieni, a 27 proc. oczekuje pogorszenia. Całkiem spora jest też grupa zdezorientowanych, którzy nie wiedzą, czego się spodziewać: 9 proc.Przewaga optymistów zaznacza się w tzw. pozostałej działalności, czyli wśród firm handlowo-usługowych, prowadzących zdywersyfikowaną działalność (67 proc. nie oczekuje pogorszenia) oraz w usługach (55 proc.). Dość dobre nastroje w tej kwestii panują również w branży produkcyjnej (46 proc.) i w budownictwie (43 proc.). Natomiast przedsiębiorcy z branży transportowej podchodzą sceptycznie i nie sądzą, aby zakończenie rządowych programów pomocowych w ogóle miało wpływ na ich działalność. Zbyt wiele jest innych czynników, które kształtują koniunkturę w branży i wpływają na sytuację finansową poszczególnych firm z sektora MŚP.Co piąty ankietowany przedsiębiorca zaobserwował zaostrzenie rygorów instytucji finansowych i stwierdził, że obecnie trudniej jest otrzymać finansowanie. 31 proc. nie stwierdza zmian w dostępie do finansowania, a 46 proc. nie ma na ten temat zdania, ponieważ w ostatnim czasie nie ubiegało się o kredyt czy leasing.Najwięcej trudności z dostępem do finansowania zgłosiły firmy budowlane (35 proc. badanych uważa, że jest trudniej otrzymać środki). Z kolei firmy produkcyjne i handlowe najrzadziej spotykały się z odmową finansowania.Poprzednie badanie Bibby MSP Index przeprowadzone zostało w kwietniu, na samym początkulock downu. Wówczas wiele firm obawiało się utraty płynności finansowej (48 proc. badanych twierdziło wówczas, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy ich płynność finansowa pogorszy się, a kolejne 24 proc. nie było w stanie podać żadnej prognozy, ze względu na panującą niepewność). Obecnie aż 67 proc. spodziewa się, że ich płynność finansowa pozostanie stabilna, a co dziesiąty przedsiębiorca oczekuje nawet poprawy.