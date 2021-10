Jak pandemia wpłynęła na małe i średnie firmy?

Małe i średnie firmy ucierpiały w czasie pandemii bardziej niż duże przedsiębiorstwa. Z raportu "Recovery Insights: Small Business Reset" opublikowanego przez Mastercard wynika, że ich obroty były nawet o 20 punktów procentowych niższe w porównaniu z dużymi firmami. Dopiero w tym roku małe firmy zaczęły odrabiać straty.

Zamykanie firm. Na całym świecie małe firmy, które zamknęły działalność na początku pandemii, pozostawały zamknięte przez dłuższy czas około trzy razy częściej niż duże przedsiębiorstwa. Jedna trzecia małych firm zamkniętych w kwietniu 2020 roku nie wznowiła działalności po sześciu miesiącach, a około jedna piąta ― po 12 miesiącach. W Polsce, po 6 miesiącach pozostawało zamkniętych około 19% małych firm z sektora handlu detalicznego, w porównaniu do 3% dużych przedsiębiorstw.

Lokalizacja: w sierpniu tego roku wydatki w małych i średnich firmach mających sklepy w dzielnicach biznesowych były na całym świecie średnio o 33% niższe niż w 2019 roku. Przyczyniła się do tego głównie praca zdalna wielu pracowników biur.

E-commerce: po zamknięciu gospodarki liczba firm, które w ciągu każdego miesiąca przenosiły swą działalność do e-commerce, wzrosła trzykrotnie w porównaniu z okresem przed pandemią, osiągając szczyt w lipcu 2020 roku. Odzwierciedla to wzrost zapotrzebowania na rozwój internetowych kanałów sprzedaży. Trend ten stał się widoczny z niewielkim opóźnieniem po rozpoczęciu lockdownów. Od tego czasu trend przechodzenia firm na sprzedaż cyfrową utrzymuje się na wysokim poziomie na całym świecie

Powstawanie nowych firm: w 2020 roku w sektorze handlu detalicznego powstało o jedną trzecią więcej małych firm niż w 2019, prawie 8 razy więcej niż dużych przedsiębiorstw. Znaczny wzrost liczby nowych małych i średnich firm w 2020 roku jest trendem widocznym na całym świecie: w Wielkiej Brytanii (+101%), Stanach Zjednoczonych (+86%), Australii (+73%), Niemczech (+62%), Brazylii (+35%). W Polsce wskaźnik ten wyniósł 5%.

Sektor restauracyjny i hotelarski: małe firmy z branży hotelarskiej osiągnęły duży wzrost przychodów w sezonie letnim roku 2020 i 2021. Turyści preferowali wyjazdy na niewielkie odległości, na czym skorzystały małe firmy hotelarskie, a straciły duże obiekty hotelowe w dużych miastach. Inaczej było w przypadku restauracji. W 2021 roku wyniki małych i średnich firm gastronomicznych na całym świecie wyraźnie spadły (o około 17 punktów procentowych rok do roku).

Z opublikowanego właśnie raportu "Recovery Insights: Small Business Reset", obejmującego 19 krajów, wynika, że małe firmy powoli zaczynają odrabiać straty. Ich sprzedaż w okresie od stycznia do sierpnia 2021 była o 4,5% większa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Instytut Ekonomiczny Mastercard opracował nowy Wskaźnik Wydajności Małych Firm (Small Business Performance Index)* oparty na zagregowanych i zanonimizowanych danych dotyczących aktywności handlowej w sieci Mastercard. Wskaźnik ten został wykorzystany w raporcie „Recovery Insights: Small Business Reset", co pozwoliło wyróżnić kilka głównych trendów: