Jak wybrać hosting? 9 nieoczywistych kwestii, na które warto zwrócić uwagę

Rynek jest pełen dostawców usług hostingowych. Szukając optymalnego hostingu, większość kieruje się ceną, dodatkowo biorąc czasem pod uwagę podstawowe parametry, jak liczba stron WWW, pojemność, transfer czy ilość skrzynek e-mail. Tymczasem chcąc wybrać najlepszy hosting, musisz również zwrócić uwagę na mniej oczywiste kwestie, którymi przyjrzę się bliżej w tym artykule. Pozwoli Ci to zaoszczędzić na hostingu i dobrać go optymalnie do wymagań Twojej strony, sklepu czy bloga.

Czym jest hosting?

Na pewno nie możesz kierować się wyłącznie ceną, a tym bardziej szukać dostawcy wśród firm oferujących darmowy hosting.

Trzy rodzaje usług hostingowych

Serwer współdzielony (wirtualny) - konto współdzielone na serwerze, gdzie jego zasoby (m.in. dysk, procesor, pamięć RAM) współdzielisz z innymi klientami. Wybierając tę opcję, otrzymasz dostęp do panelu administracyjnego, który pozwoli Ci dodawać domeny, bazy danych, konta e-mail, czy zmieniać niektóre parametry serwera.

- konto współdzielone na serwerze, gdzie jego zasoby (m.in. dysk, procesor, pamięć RAM) współdzielisz z innymi klientami. Wybierając tę opcję, otrzymasz dostęp do panelu administracyjnego, który pozwoli Ci dodawać domeny, bazy danych, konta e-mail, czy zmieniać niektóre parametry serwera. Serwer VPS (ang. Virtual Private Server) - przestrzeń wydzielona z serwera fizycznego. Otrzymujesz dostęp do systemu operacyjnego, z gwarantowanym dostępem do zasobów. Jednak samodzielne administrowanie serwerem VPS wymaga od Ciebie specjalistycznej wiedzy. Korzystanie na tej płaszczyźnie z pomocy dostawcy hostingowego jest usługą dodatkowo płatną.

- przestrzeń wydzielona z serwera fizycznego. Otrzymujesz dostęp do systemu operacyjnego, z gwarantowanym dostępem do zasobów. Jednak samodzielne administrowanie serwerem VPS wymaga od Ciebie specjalistycznej wiedzy. Korzystanie na tej płaszczyźnie z pomocy dostawcy hostingowego jest usługą dodatkowo płatną. Serwer dedykowany - fizyczny serwer w serwerowni, który w całości jest do Twojej dyspozycji. To rozwiązanie najbardziej profesjonalne, a przy tym kosztowne, dedykowane dla największych serwisów.

Podstawowe parametry kont hostingowych

Pojemność konta hostingowego - powierzchnia czy pojemność konta hostingowego to ilość miejsca na dysku twardym serwera, która jest do Twojej dyspozycji. Podobnie jak w komputerze, określa się ją w gigabajtach (GB). Pojemność zmniejsza się w miarę rozbudowy strony i dodawania zdjęć, grafik, wiadomości e-mail z załącznikami itp. Dla strony wizytówki wystarczająca pojemność to już 200 megabajtów. Na początek zazwyczaj wystarczy najmniejsza pojemność, którą można zwiększyć i wraz z rozwojem strony lub serwisu przejść na wyższy pakiet.

- powierzchnia czy pojemność konta hostingowego to ilość miejsca na dysku twardym serwera, która jest do Twojej dyspozycji. Podobnie jak w komputerze, określa się ją w gigabajtach (GB). Pojemność zmniejsza się w miarę rozbudowy strony i dodawania zdjęć, grafik, wiadomości e-mail z załącznikami itp. Dla strony wizytówki wystarczająca pojemność to już 200 megabajtów. Na początek zazwyczaj wystarczy najmniejsza pojemność, którą można zwiększyć i wraz z rozwojem strony lub serwisu przejść na wyższy pakiet. Transfer miesięczny - ilość danych pobierana przez użytkowników Twojej strony podczas jej przeglądania, co możesz porównać do limitu Internetu w swoim abonamencie komórkowym. Im strona jest mocniej rozbudowana (np. posiada wiele wysokiej jakości zdjęć), tym większy transfer pochłonie odwiedzenie witryny przez każdego użytkownika. Transfer jest rozliczany w ujęciu miesięcznym i najczęściej jest nielimitowany, aczkolwiek są jeszcze oferty z limitem, który po wykorzystaniu można zwiększyć za dodatkową opłatą. Małe konto hostingowe może mieć 100 GB miesięcznego limitu transferu i jest on w zupełności wystarczający dla niezbyt często odwiedzanej strony z kilkoma podstronami.

- ilość danych pobierana przez użytkowników Twojej strony podczas jej przeglądania, co możesz porównać do limitu Internetu w swoim abonamencie komórkowym. Im strona jest mocniej rozbudowana (np. posiada wiele wysokiej jakości zdjęć), tym większy transfer pochłonie odwiedzenie witryny przez każdego użytkownika. Transfer jest rozliczany w ujęciu miesięcznym i najczęściej jest nielimitowany, aczkolwiek są jeszcze oferty z limitem, który po wykorzystaniu można zwiększyć za dodatkową opłatą. Małe konto hostingowe może mieć 100 GB miesięcznego limitu transferu i jest on w zupełności wystarczający dla niezbyt często odwiedzanej strony z kilkoma podstronami. Liczba domen i stron WWW - ilość samodzielnych witryn, które możesz uruchomić, korzystając z danego konta hostingowego. Jeżeli przykładowo limit wynosi 3 domeny, możesz otworzyć sklep, stworzyć dla niego bloga i stronę landing page. Każda kolejna wymaga usunięcia jednej ze stron lub zmiany pakietu. Jeżeli dostawca nie ma limitu stron, ograniczenia dla kolejnych witryn i ich podstron stanowią pojemność konta i jego transfer.

- ilość samodzielnych witryn, które możesz uruchomić, korzystając z danego konta hostingowego. Jeżeli przykładowo limit wynosi 3 domeny, możesz otworzyć sklep, stworzyć dla niego bloga i stronę landing page. Każda kolejna wymaga usunięcia jednej ze stron lub zmiany pakietu. Jeżeli dostawca nie ma limitu stron, ograniczenia dla kolejnych witryn i ich podstron stanowią pojemność konta i jego transfer. Ilość skrzynek e-mail - hosting może ustalać ograniczenia na możliwe do utworzenia konta e-mail (np. kontakt@mojafirma.pl, zamowienia@mojafirma.pl, reklamacje@mojafirma.pl). Ograniczona może być również pojemność skrzynek pocztowych, limity wysyłanych wiadomości (np. 2000 e-maili na dobę) czy wielkość załączników (np. do 50 MB).

Inne ważne parametry przy wyborze konta hostingowego

1. Rodzaj dysków

2. Procesor (CPU) i pamięć (RAM)

3. Limit procesów

pobieranie produktów ze sklepu,

pobieranie postów z bloga,

łączenie wielu innych plików w jeden plik wynikowy przesłany do przeglądarki,

wykonywanie działań matematycznych, logicznych i komunikacyjnych z innymi systemami.

4. Standard komunikacji HTTP/2

5. Silniki pamięci podręcznej - Redis vs. Memcached

6. Wersja PHP

7. Bezpieczeństwo poczty (SPF, DKIM, DMARC)

SPF (ang. Sender Policy Framework) - podstawowa ochrona poczty elektronicznej. Wskazuje domeny, z których dopuszczalne jest przekazywanie poczty, a tym samym uniemożliwia wysyłanie poczty z przypadkowych serwerów.

- podstawowa ochrona poczty elektronicznej. Wskazuje domeny, z których dopuszczalne jest przekazywanie poczty, a tym samym uniemożliwia wysyłanie poczty z przypadkowych serwerów. DKIM (ang. DomainKeys Identified Mail) - weryfikacja nadawcy za pomocą asymetrycznej kryptografii opartej o klucze RSA (algorytmy kryptograficzne).

- weryfikacja nadawcy za pomocą asymetrycznej kryptografii opartej o klucze RSA (algorytmy kryptograficzne). DMARC (ang. Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) - powiadamianie właściciela domeny o próbach podszywania się pod nadawców wiadomości.

8. SLA

9. Backup

Podsumowanie

Hosting jest Ci niezbędny, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i chcesz założyć swoją firmową stronę internetową, podobnie, jeżeli chcesz stworzyć własnego bloga. Obok zakupu domeny (np. nazwafirmy.pl) i wykonania strony, co możesz zlecić osobie trzeciej, skorzystać z szablonu lub rzadziej wykonać osobiście, musisz wykupić hosting, który jest clue tego artykułu. Jednak zanim opowiem Ci o podstawowych i mniej oczywistych parametrach ważnych przy wyborze hostingu, w kilku zdaniach wyjaśnię, czym jest sam hosting.W najprostszym tłumaczeniu hosting to miejsce wynajęte na komputerach, które pracują przez całą dobę, gdzie umieszczasz swoją stronę internetową z całą jej zawartością. Dzięki temu niezależnie od pory dnia czy nocy każdy użytkownik Internetu może ją odwiedzić, przeglądać i korzystać z jej zawartości.Taki komputer, gdzie utrzymujesz swoje produkty 24/7 w świecie online (strona, sklep, pliki multimedialne, zdjęcia, konta e-mail), określamy mianem serwera. Z kolei hosting to usługa udostępniania na nim miejsca i jego zasobów. Oba terminy są więc ze sobą ściśle powiązane i wielokrotnie używane zamiennie.Na rynku masz do wyboru trzy rodzaje usług hostingowych:Powyżej odpowiedziałem na pytanie, czym jest hosting. Jednak sama znajomość terminologii jest niewystarczająca dla wyboru hostingu, który będzie najbardziej odpowiedni do Twojej strony. Tyczy się to jego rodzaju, jak również parametrów.Warto dodać, że w większości przypadków wystarczający będzie hosting współdzielony. Hosting VPS i serwer dedykowany jest zalecany wyłącznie w przypadku niestandardowych konfiguracji czy usług, stosowany na przykład w dużych sklepach internetowych.Jako że wybór określonej firmy hostingowej i samego pakietu hostingowego wiąże się z zawarciem rocznej umowy, ponieważ to najczęściej spotykany okres rozliczeniowy, musisz dokładnie przyjrzeć się ofertom dostawców i wybrać najlepszą opcję. Do tego niezbędna jest Ci jednak wiedza o parametrach hostingowych - zarówno tych najważniejszych, najczęściej opisywanych, jak również mniej oczywistych, których wiele poradników w ogóle nie uwzględnia.Większość stron i blogów, nawet tych większych, korzysta z kont współdzielonych. Niemal każda taka usługa hostingowa ma różne ograniczenia, na przykład w zakresie przestrzeni dyskowej czy transferu danych. Jeżeli szukasz dostawcy hostingowego, który oferuje konto odpowiednie dla Twojej witryny, w pierwszej kolejności porównaj hostingi pod kątem następujących parametrów:Wszystkie powyższe - obok ceny - są jednymi z najczęściej branymi pod uwagę parametrami przy wyborze hostingu. W dużej mierze słusznie, ponieważ są to ważne parametry dla doboru optymalnego konta hostingowego. Jednak obok nich jest jeszcze co najmniej kilka innych kwestii, o których warto pamiętać. Jako że chcę jak najdokładniej przedstawić hosting i jego kluczowe parametry, poniżej objaśnię kilka kolejnych parametrów, niestety dla wielu wciąż nieoczywistych i pomijanych.Obecnie znajdziesz oferty kont, w których Twoja strona jest przechowywana na dyskach HDD, SSD lub dyskach typu SSD NVMe. Podobnie jak w zwykłych komputerach, również w serwerach dyski talerzowe HDD są wielokrotnie wolniejsze od dysków SSD. Z kolei dyski SSD NVMe są nawet 10-krotnie szybsze od dysków SSD.Dlatego wybór hostingu na dyskach HDD jest dużym błędem, którego wynikiem będzie wolno działająca strona WWW. Co więcej, przed ostatecznym wyborem upewnij się, że na dyskach SSD (lub SSD NVMe) zapisywane są wszystkie dane strony. Sprawdź też, czy hosting nie ma limitów prędkości odczytu/zapisu na dysku i ilości operacji na sekundę (w skrócie IOPS).Im więcej pamięci RAM i lepszy procesor z wyższym taktowaniem i większą liczbą rdzeni, tym komputer działa szybciej. Podobnie jest z komputerami w serwerowniach.Niestety, wiele firm nie udostępnia publicznie informacji o CPU i pamięci RAM. Dlatego nie bój się o to zapytać, nie dając się zwieść transferem bez limitu. Zależnie od oznaczenia zalecane minimum dla CPU to 1 core CPU/100% CPU/1 rdzeń/1 GHz. Minimum pamięci RAM to 1 GB.Każdy pakiet współdzielonego hostingu ma limit procesów PHP, połączeń do bazy i zużycia RAM na proces. Z jednej strony usługodawca ustala takie limity, aby nie zakłócać działania stron WWW przypisanych do danego hostingu, z drugiej natomiast zapewnia klientowi szybką i stabilną usługę.W najprostszym tłumaczeniu każdy proces PHP wczytuje kod strony w postaci plików tekstowych PHP, przetwarza i zwraca wynik pod postacią tego, co widzimy w przeglądarce. Przez samo przetwarzanie rozumiemy np.:Limit na przykład 10 procesów oznacza, że w jednej chwili hosting obsługuje najwyżej 10 procesów PHP, aczkolwiek każdy proces może obsługiwać kolejno wielu klientów. Z drugiej strony - jeden Klient może potrzebować wielu procesów, aby wykonać daną akcję na stronie.Co ważne, limit procesów dotyczy stron korzystających z technologii PHP, z której korzysta większość stron. Procesy nie mają natomiast wpływu na wczytywanie plików HTML, CSS i JavaScript.Ten standard komunikacji serwera z przeglądarką pojawił się już w 2015 roku. Niestety, nadal nie wszystkie hostingi wspierają obsługę standardu HTTP/2.Wybierz konto u usługodawcy, który obsługuje HTTP/2. Wcześniejszy standard HTTP/1.1 pochodzi aż z 1997 roku, a za chwilę pojawi się HTTP/3, który ponownie przyspieszy wczytywanie stron WWW. Jeżeli natomiast masz już swoją stronę i zastanawiasz się, czy Twój usługodawca oferuje HTTP/2, sprawdź ją narzędziem KeyCDN (https://tools.keycdn.com/http2-test).Redis i Memchaced to podobne do siebie, nowoczesne bazy danych typu NoSQL o wysokiej wydajności. Mimo iż mają wiele podobieństw, występują też między nimi różnice w wydajności, choć nie są one znaczące. Ów wydajność wynika z faktu, że dane w bazach tych dwóch silników nie są trzymane na dysku, ale przechowywane w RAM. Dzięki temu są to rozwiązania znacznie szybsze od standardowych.Co ważne, korzyści płynące z Redis lub Memcached potrafią dostrzec nie tylko programiści tworzący indywidualne oprogramowanie dla strony. Skorzystają na tym również zwykłe strony, sklepy internetowe czy blogi na WordPressie, które z reguły są oparte o standardowe bazy danych typu MySQL.Redis czy Memcached mogą wówczas służyć za system cache, który przechowuje w pamięci RAM wybrane informacje. Korzystnie wpływa to na czas ładowania się dynamicznych stron WWW, które najistotniejsze informacje pobierają z ich bazy, a nie bazy danych MySQL, co trwałoby znacznie dłużej.Sprawdź wersję PHP, a także możliwość jej aktualizacji. Wybrane hostingi oferują dużą ilość dostępnych wersji PHP, dopilnuj jednak, aby mieć dostęp do najnowszej.Ten ciągle rozwijany skryptowy język programowania pozwala tworzyć coraz wydajniejsze serwisy. Poza tym nowsza wersja PHP to zawsze lepsze wyniki w zakresie szybkości działania strony WWW. Strona działająca na starszej wersji PHP jest również mniej bezpieczna.Nowoczesne i zaawansowane zabezpieczenia SPF, DKIM i DMARC dobrze chronią użytkowników poczty elektronicznej. Zabezpieczają ich adresy e-mail przed podszywaniem się pod nie przez osoby trzecie, co może mieć fatalne skutki dla właściciela takiego adresu.Wdrożenie zabezpieczeń SPF, DKIM i DMARC to kompleksowa ochrona serwerów w zakresie poczty elektronicznej. Kolejne zabezpieczenia odpowiadają za:Niestety, nie wszyscy dostawcy usług hostingowych w równym stopniu dbają o bezawaryjne działanie. Tymczasem awarie, choć w różnym natężeniu i czasie, zdarzają się każdej firmie hostingowej.Dlatego znajdź hosting z wysokim SLA (ang. Service Level Agreement). To wynik odzwierciedlający, przez jaki procent czasu Twój hosting będzie działał prawidłowo. Zazwyczaj to wynik w granicach 99.00 - 99.99%.Backup to kopia zapasowa strony. Jeżeli nie chcesz, aby Twoja strona z dnia na dzień zniknęła w czeluściach Internetu bez możliwości jej odzyskania, dowiedz się, jak często dostawca hostingu oferuje backup i jak długo kopia zapasowa jest przechowywana na serwerach.Absolutnym minimum jest backup wykonywany raz na 24 h, z przechowywaniem danych przynajmniej przez 7 dni. Dowiedz się też, czy kopia zapasowa dotyczy wszystkich danych — nie tylko plików, ale również baz danych czy poczty. Wówczas bez problemu szybko przywrócisz stronę, która przestała działać wskutek awarii, włamania, aktualizacji wtyczki z błędem itp.Jak doskonale widzisz, jest wiele różnych kwestii, na które musisz zwrócić uwagę przy wyborze pakietu hostingowego skrojonego pod swoje potrzeby, a powyżej wymienione nie są wszystkimi.Poza parametrami technicznymi dobry hosting to również kompleksowe wsparcie (tzw. Helpdesk). Obsługa klienta firmy hostingowej powinna na bieżąco rozwiązać problem ze stroną internetową. Im szybciej i skuteczniej administratorzy radzą sobie w sytuacjach awaryjnych, tym lepiej świadczy to o samej firmie, która dodatkowo w przypadku problemów ze swojej winy potrafi zrekompensować niedogodność.Natomiast błędne jest stwierdzenie, że najlepszy hosting oferują dostawcy o największym udziale w rynku. Nie jest żadną regułą dobra oferta u małych czy dużych dostawców hostingu — tak pod kątem parametrów technicznych, jak i obsługi klienta. Oczywiście uważaj tu na tzw. firmy-krzaki. Zrezygnuj z usług firmy hostingowej, jeżeli na jej stronie nie znajdziesz podstawowych danych (m.in. adres, NIP, REGON).Również dlatego celuj w dostawcę, który oferuje 7- lub 14-dniowy okres testowy. W tym czasie stworzysz i zoptymalizujesz swoją stronę, a jednocześnie sprawdzisz, czy dany pakiet u wybranego dostawcy jest wystarczający.Na pewno nie możesz kierować się wyłącznie ceną, a tym bardziej szukać dostawcy wśród firm oferujących darmowy hosting. Darmowe usługi hostingowe mają wiele ograniczeń, są słabo zabezpieczone, bardzo wolne, a dodatkowo wyświetlają na Twojej stronie irytujące użytkowników reklamy. Dlatego wybierz kilku lub kilkunastu dostawców usług hostingowych, porównaj ich opcje kont hostingowych pod kątem parametrów względem ceny i wybierz hosting optymalny dla swojej strony.