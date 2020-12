Kaspersky: oto cyberzagrożenia finansowe, które przyniesie 2021 rok

Koniec roku zbliża się nieubłaganie. Nadszedł zatem czas formułowania przewidywań na nadchodzące miesiące. Trendowi temu nie oparła się firma Kaspersky, prezentując najważniejsze cyberzagrożenia finansowe, z którymi przyjdzie nam się zmagać w 2021 roku. Wśród wymienionych przez ekspertów niebezpieczeństw: ataki na Bitcoina oraz nasilenie żądań okupu w ramach ransomware i cyberataków DDoS.

Przeczytaj także: Cyberprzestępczość 2021. Prognozy eksperta

Cyberzagrożenia finansowe 2021. Co nas będzie nękać?

Ataki MageCarting , zwane również JS-skimming (polegające na kradzieży danych dot. kart płatniczych z platform handlu elektronicznego), będą przeprowadzane po stronie serwerów.

, zwane również JS-skimming (polegające na kradzieży danych dot. kart płatniczych z platform handlu elektronicznego), będą przeprowadzane po stronie serwerów. Waluty przejściowe . Możliwości techniczne pozwalające na monitorowanie, dezanonimizację oraz przechwytywanie kont Bitcoin spowodują, że wielu cyberprzestępców zmieni metody żądania okupu. Będą oni prawdopodobnie stosować inne waluty pozwalające zachować większą prywatność, takie jak np. Monero, jako pierwszą walutę przejściową, by następnie wymienić uzyskane środki na inną walutę, w tym na Bitcoina, w celu zatarcia swoich śladów.

. Możliwości techniczne pozwalające na monitorowanie, dezanonimizację oraz przechwytywanie kont Bitcoin spowodują, że wielu cyberprzestępców zmieni metody żądania okupu. Będą oni prawdopodobnie stosować inne waluty pozwalające zachować większą prywatność, takie jak np. Monero, jako pierwszą walutę przejściową, by następnie wymienić uzyskane środki na inną walutę, w tym na Bitcoina, w celu zatarcia swoich śladów. Wzrost liczby wyłudzeń . Nagłaśniane przez media, udane cyberataki ukierunkowane z wykorzystaniem ransomware spowodowały, że stosujący je cyberprzestępcy systematycznie podnosili kwoty okupu żądanego od ofiar w zamian za powstrzymanie się od opublikowania skradzionych informacji. Badacze z firmy Kaspersky przewidują jeszcze większy wzrost liczby prób takich wyłudzeń. Na celowniku znajdą się organizacje, którym utrata danych oraz wyczerpujące procesy odzyskiwania mogą poważnie zaszkodzić. Coraz więcej cyberprzestępców będzie atakowało je z wykorzystaniem oprogramowania ransomware lub działań DDoS.

. Nagłaśniane przez media, udane cyberataki ukierunkowane z wykorzystaniem ransomware spowodowały, że stosujący je cyberprzestępcy systematycznie podnosili kwoty okupu żądanego od ofiar w zamian za powstrzymanie się od opublikowania skradzionych informacji. Badacze z firmy Kaspersky przewidują jeszcze większy wzrost liczby prób takich wyłudzeń. Na celowniku znajdą się organizacje, którym utrata danych oraz wyczerpujące procesy odzyskiwania mogą poważnie zaszkodzić. Coraz więcej cyberprzestępców będzie atakowało je z wykorzystaniem oprogramowania ransomware lub działań DDoS. Exploity dnia zerowego (szkodliwe narzędzia wykorzystujące luki w oprogramowaniu, dla których nie istnieją jeszcze poprawki bezpieczeństwa) będą częściej stosowane przez gangi stosujące ransomware. Wynika to z faktu, że wiele ugrupowań przestępczych zgromadziło środki w wyniku udanych cyberataków przeprowadzonych w 2020 r. Chociaż zakup exploitów to kosztowne przedsięwzięcie, niektóre cybergangi stosujące ransomware mogą zainwestować w nie dzięki środkom wyłudzonym od ofiar.

(szkodliwe narzędzia wykorzystujące luki w oprogramowaniu, dla których nie istnieją jeszcze poprawki bezpieczeństwa) będą częściej stosowane przez gangi stosujące ransomware. Wynika to z faktu, że wiele ugrupowań przestępczych zgromadziło środki w wyniku udanych cyberataków przeprowadzonych w 2020 r. Chociaż zakup exploitów to kosztowne przedsięwzięcie, niektóre cybergangi stosujące ransomware mogą zainwestować w nie dzięki środkom wyłudzonym od ofiar. Kradzież waluty Bitcoin stanie się bardziej atrakcyjna, ponieważ na skutek pandemii wiele państw popadnie w ubóstwo. Załamanie się gospodarek oraz spadek wartości lokalnych walut pchnie więcej osób w kierunku cyberprzestępczości, co zwiększy liczbę incydentów. Badacze z firmy Kaspersky przewidują, że ze względu na słabość lokalnych walut więcej osób może zwrócić się w kierunku oszustw, w których żąda się zapłaty w kryptowalucie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cyberatak na bank Kaspersky przewiduje, że w 2021 roku czeka nas plaga wyłudzeń

Chociaż obecny rok znacząco różnił się od poprzednich, wiele przewidywanych przez nas trendów sprawdziło się, mimo że nasze życie zostało wywrócone do góry nogami. Trafne prognozy dotyczyły pojawienia się nowych strategii w przestępczości finansowej – od odsprzedaży danych umożliwiających dostęp do banków po cyberataki na aplikacje inwestycyjne – oraz dalszego rozwoju istniejących już trendów, jak np. dalsza ekspansja technologii card skimming oraz wykorzystywanie ransomware do atakowania banków. Przewidywanie przyszłych cyberzagrożeń jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala nam lepiej zabezpieczyć się przed nimi. Jesteśmy przekonani, że nasze prognozy pomogą wielu ekspertom ds. cyberbezpieczeństwa opracować model cyberzagrożeń, które dotyczą ich organizacji – powiedział Dmitrij Bestużew, badacz ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.

Przeczytaj także: Na cyberataki naraża nas zbytnia pewność siebie

Cyberzagrożenia finansowe ewoluują i należą niewątpliwie do jednych z najgroźniejszych, bowiem wycelowane są bezpośrednio w finanse ofiar i to zarówno osób prywatnych, jak i całych organizacji. Intensywność zmian, jakie przyniósł ten rok nie pozostał bez wpływu na taktyki stosowane przez wyspecjalizowanych w finansowych cyberatakach przestępców finansowych. I wprawdzie nie wszystkie zagrożenia przybrały na sile, to z pewnością nie można bagatelizować wpływu, jaki nowa rzeczywistość wywiera na praktyki cyberprzestępczego półświatka.