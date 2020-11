Cyberbezpieczeństwo: dwa trojany nośnikiem ataków ransomware

Najnowszy ranking bezpieczeństwa sieciowego autorstwa Check Point jest już kolejnym, który nie przynosi najlepszych wieści na temat cyberbezpieczeństwa polskiej sieci. Wprawdzie tym razem ulokowaliśmy się na 21. miejscu w Europie, a więc nieco wyżej niż poprzednio, to jednak ani razu w tym roku nie udało się nam znaleźć w czołowej dwudziestce naszego kontynentu. Nasze bezpieczeństwo cierpi m.in. przez cyberataki ransomware, których nośnikami są dwa popularne trojany.

Przeczytaj także: Cyberbezpieczeństwo: Polska znowu poza TOP20 najbezpieczniejszych krajów

Dania (indeks zagrożeń 26),

Wielka Brytania (29,3).

Luksemburg (29,4).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Hakerzy wciąż nękają polskie sieci firmowe i administracyjne Najczęściej wykorzystywanymi programami przez cyberprzestępców są trojany Trickbot i Emotet, które odpowiedzialne są również za gwałtowny wzrost ataków ransomware na szpitale i służby zdrowia.

Powracają ataki ransomware

Od początku pandemii koronawirusa obserwujemy wzrost liczby ataków ransomware, próbujących wykorzystać luki w zabezpieczeniach. Liczba ta gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej. Ataki są napędzane głównie przez istniejące wcześniej infekcje TrickBota i Emoteta. Zdecydowanie wzywamy organizacje opieki zdrowotnej na całym świecie do zachowania szczególnej czujności w odniesieniu do tego ryzyka oraz przeskanowania urządzeń w poszukiwaniu tych infekcji, zanim spowodują rzeczywiste szkody, jako bramy do ataków ransomware - powiedziała Maya Horowitz, dyrektor ds. Analizy zagrożeń i badań w firmie Check Point.



Co naraża nasze cyberbezpieczeństwo?

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Check Point, w październiku polskie sieci zdołały ulokować się dopiero na 21. miejscu europejskiego rankingu cyberbezpieczeństwa sieciowego. Indeks zagrożeń na poziomie 44,1 pkt sprawił również, że w zestawieniu światowym zajęliśmy dość odległe 46. miejsce. Takie rezultaty nie napawają nadmiernym optymizmem, tym bardziej, że - jak już wspomniano we wstępie - w tym roku ani razu nie udało się nam zagrzać miejsca w TOP 20 najbezpieczniejszych państw Europy.Najbezpieczniejszymi krajami okazały się w październiku:Na świecie najmniej infekcji odnotowano w Puerto Rico (14,1), natomiast najwięcej w Etiopii, gdzie indeks zagrożeń wyniósł 100.W ostatnich tygodniach FBI wraz z innymi agencjami rządowymi USA wydały ostrzeżenie o atakach ransomware wymierzonych w sektor opieki zdrowotnej, informując, że szacowana liczba infekcji Trickbotem na całym świecie wynosi ponad million. Trickboty wykorzystywane są z kolei do pobierania i rozprzestrzeniania ransomware (oprogramowania szyfrującego pliki), takiego jak Ryuk. Co ważne, w ostatnim czasie Ryuk jest również dystrybuowany za pośrednictwem trojana Emotet , który czwarty miesiąc z rzędu pozostaje na pierwszym miejscu w rankingu Top Malware Index – zarówno na świecie, jak i w Polsce.Dane Check Point Threat Intelligence pokazały, że amerykański sektor opieki zdrowotnej był w październiku najczęściej atakowany właśnie przez oprogramowanie ransomware, przy czym liczba ataków wzrosła o 71% w porównaniu z wrześniem 2020 r. Liczba infekcji ransomware na organizacje opieki zdrowotnej i szpitale w październiku wzrosła również w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz w regionie APAC (Azja-Pacyfik) – odpowiednio o 36% oraz 33%.W tym miesiącu Emotet pozostaje najpopularniejszym złośliwym oprogramowaniem z globalnym wpływem na 12% organizacji, za nimi plasują się Trickbot i Hiddad, które miały wpływ na 4% organizacji w ujęciu ogólnoświatowym. W Polsce najczęściej wykrywanym malwarem jest również Emotet (8,1% infekcji), a w dalszej kolejności Zloader (4%) pobierający trojana bankowego Zeus, oraz RigEk (dostarczający exploit Flash, Java i Silverlight) wpływający na 3,3% polskich organizacji.Zespół badawczy Check Pointa ostrzega również, że „Zdalne wykonanie kodu DVR MVPower” jest najczęściej wykorzystywaną luką, wpływającą na 43% organizacji na całym świecie. Również „Obejście uwierzytelniania routera Dasan GPON” i „Zdalne wykonanie kodu nagłówków HTTP (CVE-2020-13756)” wpływają na znaczną ilość organizacji (42%).