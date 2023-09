Mniej firm wykrywa oprogramowanie ransomware we własnym środowisku IT © Andrey Popov - Fotolia.com

Fortinet zaprezentował najnowszy raport na temat cyberzagrożeń w I połowie 2023 roku. W tym okresie mieliśmy do czynienia z większą aktywnością grup przeprowadzających zaawansowane ataki. Eksperci odnotowali także spadek liczby firm wykrywających oprogramowanie ransomware we własnym środowisku IT. Jakie jeszcze wnioski płyną z 1H 2023 Global Threat Landscape Report?

Liczba podmiotów wykrywających oprogramowanie ransomware spada – FortiGuard Labs udokumentował znaczny wzrost liczby wariantów ransomware w ostatnich latach, co w dużej mierze było skutkiem rosnącej popularności modelu Ransomware-as-a-Service (RaaS). Eksperci FortiGuard Labs stwierdzili jednak, że mniej firm wykryło oprogramowanie ransomware w swoim środowisku IT w pierwszej połowie 2023 r. (13%), w porównaniu z tym samym okresem pięć lat temu (22%). Pomimo spadku tej wartości, konieczne jest zachowanie czujności. Potwierdza to trend, który FortiGuard Labs zaobserwował w ciągu ostatnich kilku lat, że ransomware i inne ataki stają się coraz bardziej ukierunkowane dzięki rosnącemu wyrafinowaniu atakujących oraz chęci zwiększenia zwrotu z inwestycji (ROI) z każdego ataku. Badanie wykazało również, że liczba wykrytych ataków ransomware nadal jest zmienna – w pierwszej połowie 2023 r. była 13 razy większa niż pod koniec 2022 roku.

Od samego początku Fortinet jest głównym dostawcą danych dotyczących aktywności w zakresie exploitów wykorzystywanych do tworzenia rankingu Exploit Prediction Scoring System (EPSS). Projekt ten ma na celu zebranie danych z niezliczonych źródeł do przewidywania prawdopodobieństwa i czasu wykorzystania podatności do atakowania.



Eksperci FortiGuard Labs przeanalizowali dane z sześciu lat, obejmujące ponad 11 tys. opublikowanych luk CVE w zabezpieczeniach, które były wykorzystywane przez exploity. Odkryli, że prawdopodobieństwo wykorzystania w ciągu siedmiu dni luk CVE sklasyfikowanych z wysokim wynikiem EPSS (stanowiące 1% luk o najwyższym poziomie dotkliwości) jest 327 razy większe niż w przypadku jakiejkolwiek innej luki.



To pierwsza tego typu analiza, która może przyczynić się do skuteczniejszego wykrywania zagrożeń, dając osobom na stanowisku CISO oraz zespołom ds. bezpieczeństwa informacje o wczesnych symptomach dotyczących ukierunkowanych ataków na ich przedsiębiorstwa. Podobnie jak czerwona strefa (Red Zone), zdefiniowana w ostatnim raporcie o zagrożeniach, analiza ta może pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa w systematycznym ustalaniu priorytetów łatania w celu zminimalizowania ryzyka.

Należy jednak zauważyć, że liczba wykrytych, obecnych i wykorzystywanych luk bezpieczeństwa stale się zmienia. Te ulegające modyfikacjom obszary oraz skuteczność strategii zarządzania poprawkami w przedsiębiorstwach mogą znacznie przyczynić się do zmniejszenia powierzchni czerwonej strefy. Podobnie jak w przypadku powyższej analizy EPSS, FortiGuard Labs nadal inwestuje w skuteczniejsze sposoby pomagania firmom w ustalaniu priorytetów i szybszym usuwaniu luk w zabezpieczeniach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Mniej firm wykrywa oprogramowanie ransomware we własnym środowisku IT Z raportu Fortinet wynika, że ransomware w swoim środowisku IT w I poł. 2023 r. wykryło mniej firm (13%) niż pięć lat temu (22%)

Rośnie liczba unikalnych exploitów – W pierwszej połowie 2023 r. laboratoria FortiGuard Labs wykryły ponad 10 tys. unikalnych exploitów, co stanowi wzrost o 68% w porównaniu z okresem sprzed pięciu lat. Gwałtowny wzrost liczby wykrytych unikalnych exploitów obrazuje ogromną liczbę złośliwych ataków, których zespoły ds. bezpieczeństwa muszą być świadome, oraz to, jak ataki zostały zwielokrotnione i zdywersyfikowane w stosunkowo krótkim czasie. Raport pokazuje również spadek o ponad 75% prób zainstalowania exploitów w każdej z badanych firm w ciągu pięciu lat oraz spadek o 10% liczby poważnych exploitów, co sugeruje, że chociaż exploity nadal aktywnie są stosowane przez cyberprzestępców, ataki z ich wykorzystaniem są znacznie bardziej ukierunkowane niż pięć lat temu.

Istotnym elementem ostatniego raportu Global Threat Landscape był wzrost liczby złośliwego oprogramowania typu wiper, w dużej mierze związany z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Wzrost ten utrzymywał się przez cały 2022 r., ale spowolnił w pierwszej połowie 2023 r. FortiGuard Labs nadal obserwuje, że wipery są wykorzystywane przez cyberprzestępców działających na zlecenie państw, a popularność tego typu złośliwego oprogramowania wśród cyberprzestępców nadal rośnie, ponieważ ich celem są firmy z branży technologicznej, produkcyjnej, administracyjnej, telekomunikacyjnej i ochrony zdrowia.

Zwalczanie cyberprzestępczości to globalny wysiłek, w ramach którego nawiązywane są silne, zaufane relacje oraz współpraca pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Dokonywane są także inwestycje w usługi ochronne bazujące na sztucznej inteligencji, które pomagają przeciążonym zespołom ds. bezpieczeństwa koordynować w czasie rzeczywistym informacje o zagrożeniach w całej firmie. Nie mogą one pozwolić sobie na bezczynność w obliczu wysokiego poziomu ukierunkowanych zagrożeń. FortiGuard Labs firmy Fortinet nieustannie dostarcza przydatnych informacji za pomocą innowacyjnych usług, takich jak Red Zone i nowy ranking Exploit Prediction Scoring System, aby pomóc zespołom ds. bezpieczeństwa proaktywnie ustalać priorytety dotyczące łatania systemów i reagować na zagrożenia szybciej niż kiedykolwiek.

Najważniejsze wnioski zawarte w raporcie są następujące:W kolejnych raportach należy spodziewać się informacji o ewolucji i zwiększeniu skali aktywności cyberprzestępczej, przy czym kampanie APT i sponsorowane przez państwa będą krótkotrwałe ze względu na ich ukierunkowany charakter, natomiast klasyczne kampanie cyberprzestępców będą rozciągnięte w czasie.Porównanie okresu pięciu lat ujawnia eksplozję unikalnych exploitów, wariantów złośliwego oprogramowania oraz trwałości botnetów:Derek Manky, Chief Security Strategist & Global VP Threat Intelligence, FortiGuard Labs