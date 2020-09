Jakie trendy w benefitach pracowniczych w USA?

W niniejszym artykule przedstawiamy trendy w benefitach na podstawie amerykańskich raportów SHRM. Świadczenia dodatkowe oferowane w Stanach Zjednoczonych są odmienne niż w Polsce ze względu na inne ustawodawstwo. W artykule pokazujemy jak popularność poszczególnych świadczeń pozapłacowych zmieniała się w USA w ostatnich latach.

Świadczenia zdrowotne

Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników

Zajęcia sportowe nie są w Stanach tak popularne jak w Polsce.

Biurka do pracy na stojąco

Pokój dla karmiących matek

Na przestrzeni ostatnich 9 lat popularność tego benefitu wzrosła prawie dwukrotnie.

W Stanach Zjednoczonych służba zdrowia jest w większości przypadków prywatna. Ubezpieczenia zdrowotne są kupowane od firm ubezpieczeniowych lub konkretnych sieci szpitali. W raporcie Employee Benefits 2019 zostały uwzględnione aż 54 świadczenia dodatkowe związane z dbaniem o zdrowie pracowników. Największe zmiany są zauważalne w przypadku takich benefitów jak: medyczne konsultacje online oraz ubezpieczenia od nagłych wypadków.Medyczne konsultacje online lub telefoniczne zaczęły być oferowane przez firmy w 2016 roku. Szybko benefit ten zyskał na znaczeniu, gdyż z roku na rok możemy zauważyć ogromny wzrost popularności tego świadczenia. Jeszcze w 2016 roku 23% firm oferowało to świadczenie, natomiast w 2019 roku liczba ta wzrosła aż do 72%.Na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie spadło zainteresowanie ubezpieczeniem od nagłych wypadków. Jeszcze w 2015 roku ponad 50% amerykańskich firm oferowało ten benefit swoim pracownikom. Jednak w przeciągu ostatnich lat popyt na to świadczenie znacznie spadł.W Polsce od 16 lat dużą popularnością cieszą się karty sportowe, dzięki którym pracownicy firm mogą korzystać z dostępów do obiektów sportowych i rekreacyjnych za stosunkowo niewielkie pieniądze. W Stanach Zjednoczonych świadczenia pomagające zadbać o kondycję fizyczną pracowników nie są aż tak popularne jak u nas. Przykładami takich świadczeń są zajęcia w miejscu pracy czy dofinansowanie do zajęć poza miejscem pracy. Popularność tych benefitów na przestrzeni lat kształtuje się na podobnym poziomie.W USA przedsiębiorstwa starają się zadbać nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, ale i również o ich dobre samopoczucie. W związku z tym pracodawcy przywiązują zdecydowanie większą uwagę do benefitów z zakresu wellness. Już w latach 50-tych XX wieku amerykańscy lekarze zaczęli propagować zdrowy styl życia, który miał być przepisem na osiągnięcie ogólnego dobrostanu. Jednak to Dr Halbert Dunn w 1959 roku oficjalnie wprowadził w życie pojęcie wellness, które określił jako proces przyjmowania wzorców zachowań, które dają możliwość poprawy zdrowia i zwiększenia satysfakcji życiowej każdego człowieka. W raporcie SHRM 2019 Employee Benefits zostało wyróżnionych aż 26 benefitów z obszaru wellness. Odsetek firm oferujących wybrane benefity z tego zakresu znajduje się w poniższej tabeli.Pracownicy biurowi często narzekają na siedzenie w pracy. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem są biurka do pracy na stojąco, które zyskują coraz większą popularność. Biurka tego typu zaczęły być wykorzystywane już w 2013 roku, gdzie 13% firm stosowało to rozwiązanie. Obecnie ich popularność wzrosła do 60%.Pracownicy zwracają coraz większą uwagę na benefity, które prowadzą do zapewnienia równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. Do takiej grupy benefitów zaliczane są świadczenia, które pomagają kobietom w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Jednym z nich jest pokój dla karmiących matek. Na przestrzeni ostatnich 9 lat popularność tego benefitu wzrosła prawie dwukrotnie.W ustalaniu pakietu świadczeń pozapłacowych w firmie najważniejsze jest zwrócenie uwagi na oczekiwania swoich pracowników. Rynek pracy jest wielopokoleniowy, a jak wiadomo każde pokolenie rządzi się swoimi prawami. Indywidualne podejście do każdego zatrudnionego sprawia, że ma on poczucie swojej wartości w firmie. Trendy przedstawione w niniejszym artykule pokazują, że szczególną uwagę należy skupić na benefitach z zakresu wellness, ponieważ to one w dużej mierze rosną na wartości w oczach pracowników. Warto również być na bieżąco z tym co dzieje się na polskim rynku pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem poświęconym świadczeniom dodatkowym, dzięki któremu mogą Państwo dowiedzieć się co oferują pracodawcy oraz jakich benefitów oczekują pracownicy w Polsce.