Po osiągnięciu wieku emerytalnego chcemy dalej pracować?

54% Polaków chciałoby dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, żeby mieć wyższą emeryturę - wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna. Jednocześnie aż 46% Polaków planuje odejść na emeryturę jak tylko osiągnie wiek emerytalny, bez względu na wysokość świadczenia.

„Choć według badania sporo osób wolałoby przestać pracować zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego kosztem niższej emerytury, to jednak ponad połowa Polaków wolałaby pracować dalej, by mieć wyższe świadczenia, w tym przeważająca część osób w wieku 25-34 lata. To pokazuje, że przy odpowiedniej kampanii edukacyjnej wyjaśniającej zależność między dłuższą pracą a wysokością emerytury jest szansa, by zachęcać coraz więcej osób do dłuższej pracy. Tym bardziej, że z badania wynika, iż większość Polaków lubi swoją pracę i uważa, że jest ona wartością” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

Serwis ciekaweliczby.pl zapytał Polaków o ich plany zawodowe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Okazało się, że więcej jest osób, które chciałyby pracować dalej po osiągnięciu wieku emerytalnego, po to aby ich świadczenie w przyszłości było wyższe. Tak deklaruje 54% badanych. Pozostali - 46% ankietowanych - chcą odejść na emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego.W grupie osób deklarujących kontynuowanie pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego przeważają osoby młode, w grupie wiekowej 25-34 lata (64%), co świadczy o większej wśród nich świadomości zależności między stażem pracy a wysokością emerytury.Najwięcej osób, które chcą dłużej pracować, aby mieć wyższą emeryturę, jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (63%) oraz Lewicy (57%), ale także wśród wyborców koalicji rządzącej (46%.) Natomiast wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy przeważają zwolennicy przejścia na emeryturę niezwłocznie po osiągnięciu wymaganego wieku (54%).Wśród badanych Polaków 55% pracuje, a 45% nie pracuje. Najwięcej pracujących respondentów jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (60%), natomiast wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości pracuje 53% elektoratu. Co ciekawe, najmniej pracujących osób jest wśród wyborców Lewicy (46%).Warto pamiętać, że wśród osób, które nie pracują mogą być zarówno zarejestrowani bezrobotni, emeryci, studenci, osoby chore i z niepełnosprawnościami, ale również osoby niepracujące ze względu na obowiązki rodzinne oraz takie, które mogłyby pracować, ale tej pracy nie chcą podjąć.Zauważalna jest również zależność między poziomem wykształcenia a sytuacją zawodową. Wśród osób z wykształceniem wyższym pracuje aż 71% Polaków, podczas gdy wśród osób z wykształceniem podstawowym pracuje zaledwie 40%.Badanie pokazuje także, że większość pracujących Polaków lubi swoją pracę (66%) i to w zasadzie niezależnie od swoich sympatii politycznych, choć stosunkowo najmniej entuzjastyczni są w tym zakresie zwolennicy Lewicy (59%). 75% pracujących wyborców PiS i 73% pracujących wyborców KO lubi swoją pracę.Analogicznie do powyższych wyników, większość badanych Polaków twierdzi, że praca jest dla nich bardziej wartością (55%) niż koniecznością (45%). Orientacja wartościowa jest relatywnie silniejsza wśród sympatyków PiS (62%) i KO (57%) niż Lewicy (49%).Również więcej kobiet niż mężczyzn lubi swoją pracę (71% vs. 62%) i też więcej kobiet niż mężczyzn uważa, że praca jest dla nich bardziej wartością niż koniecznością (58% vs. 51%).