Aktywność zawodowa emerytów rośnie

Liczba pracujących emerytów wzrosła przez dziewięć lat o 51,7 proc. i na koniec 2024 roku wynosiła 872,6 tys. osób - wynika z danych ZUS.

Wśród aktywnych zawodowo emerytów przeważały kobiety, które stanowiły 58,1 proc. tej grupy. Wyjątek stanowi województwo śląskie, gdzie wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni, którzy stanowią 52,7 proc. tej grupy. Prawie 70 proc. pracujących emerytów to osoby w wieku 60-69 lat. Średni wiek zatrudnionych emerytów wynosi 67,5 roku, przy czym dla mężczyzn to 69,2 roku, a dla kobiet – 66,3 roku – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

W jakich branżach emeryci najchętniej podejmują pracę?

Podobnie jak w ubiegłym roku, najwięcej pracujących emerytów znajduje zatrudnienie u płatników świadczących usługi związane z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, gdzie pracuje 16,2 proc. emerytów. W każdym z 16 województw udział emerytów w tej sekcji był największy, mieszcząc się w przedziale od 14,4 proc. do 20,5 proc.

Niektórzy mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), mogą uzyskiwać dodatkowe przychody bez żadnych ograniczeń. Ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone, nawet jeśli dodatkowe zarobki będą wyższe niż 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jest jeden wyjątek od tej zasady: gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, które od marca tego roku wynosi 1878,91 zł brutto. W sytuacji, gdy przychód przekroczy wysokość podwyższenia do minimum emerytury, świadczenie za dany okres zostanie wypłacone w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum – wyjaśnia rzeczniczka.

Jak podaje ZUS, w grudniu 2024 roku 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury było objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu innego niż status emeryta. Spośród pracujących seniorów 556,8 tys. było również objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. W ciągu ostatnich dziewięciu lat liczba pracujących emerytów wzrosła o 51,7%.Województwo śląskie jest drugie w kraju pod względem liczby pracujących emerytów (14,1 proc.), najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje województwo mazowieckie (16,4 proc.), natomiast najmniej – województwo opolskie, gdzie ich odsetek wynosi zaledwie 2,3 proc.W przypadku kobiet, najwięcej emerytek pracuje u płatników zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną – 23,9 proc. Udział pracujących w tej sekcji kobiet był największy w każdym z województw i wahał się od 20,2% w województwie mazowieckim do 30,2% w województwie świętokrzyskim.Natomiast w przypadku mężczyzn najwięcej z nich pracowało u płatników związanych z przetwórstwem przemysłowym (14,8%). Ta branża dominowała w większości województw, poza województwami lubelskim i mazowieckim, gdzie najwięcej emerytów pracowało handlu i naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (odpowiednio 13,6% i 13,0%)Warto przypomnieć, że emeryci, którzy podejmują pracę i w związku z tym mają odprowadzane składki emerytalne raz w roku lub po zakończeniu zatrudnienia, mogą doliczyć te składki do swojej emerytury.