T-Mobile na kartę - nielimitowane rozmowy, SMS-y i 20 GB za 25 zł na 30 dni

T-Mobile ma dla swoich klientów nowy pakiet usług - nielimitowane rozmowy, SMS-y w kraju i w Unii Europejskiej i 20 GB za 25 zł na 30 dni. Dodatkowo w każdy piątek, w ramach akcji Happy Fridays, na nowych użytkowników aplikacji "Mój T-Mobile" czekać będzie prezent-niespodzianka.

wybierając właściwą opcję w aplikacji „Mój T-Mobile”,

za pomocą kodu ekspresowego *140*265# lub

wysyłając SMS o treści START pod numer 469.

Nowy pakiet usług dostępny w T-Mobile to połączenie tego, co najlepsze z dwóch ofert operatora: nielimitowanych rozmów, SMS-ów i 10 GB za 25 zł na 30 dni oraz dodatkowego bonusu po doładowaniu za 25 zł w postaci 10 GB za darmo na 30 dni.

Usługę będą mogli aktywować zarówno nowi, jak i obecni klienci T-Mobile na kartę w kilku prostych krokach, bez wychodzenia z domu.Jak zyskać dodatkowe paczki internetu? Obecni klienci muszą zakupić doładowanie za minimum 25 zł poprzez aplikację „Mój T-Mobile” lub stronę www.doladowania.t-mobile.pl. Wówczas konto zostanie zasilone pierwszym 10-gigabajtowym pakietem danych do wykorzystania w ciągu 30 dni. Aby uzyskać drugie tyle, należy następnie aktywować ofertę „Nielimitowane rozmowy, SMS-y i 10 GB za 25 zł na 30 dni” na jeden z poniższych sposobów:W dwóch krokach możemy więc zyskać łącznie aż 20 GB danych. I co ważne, bonusowe 10 gigabajtów zasila konto użytkownika po każdorazowym doładowaniu kwotą 25 zł za pomocą aplikacji operatora lub wyżej podanej strony internetowej. Z kolei opcja rozmów i wiadomości bez limitu wraz z kolejną paczką internetu odnawia się w sposób cykliczny, po upływie 30 dni.W przypadku nowych użytkowników zasady korzystania z promocji są podobne, konieczny jest jednak zakup startera. Użytkownicy na start otrzymują ofertę na 5 dni, który zapewni im rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz pierwszy 1GB danych do wykorzystania. Następnie należy doładować swoje konto w dowolnym kanale za 25 zł i aktywować ofertę nielimitowanych rozmów, SMS-ów oraz 10 GB za 25 zł na 30 dni. Dodatkowa paczka 10 GB po doładowaniu trafi automatycznie na konto klienta. Informacja o aktywacji darmowego pakietu internetu zostanie nadesłana wiadomością tekstową. Na tym jednak nie koniec – w każdy piątek na użytkowników czekać będą również specjalne prezenty w ramach akcji Happy Friday, do odebrania w aplikacji „Mój T-Mobile”.Klienci T-Mobile mogą korzystać także z innych, doskonale znanych opcji dostępnych w ramach oferty operatora, m.in. Supernet Video. Usługa umożliwia oglądanie filmów, seriali czy teledysków, bez zużycia w kraju danych z posiadanego pakietu. Jesteś fanem Netflixowych produkcji, a może mógłbyś bez końca oglądać nagrania na YouTube? Aktywacja usługi Supernet Video kosztuje zaledwie 5 zł i pozwala na odtwarzanie treści z kilkunastu różnych platform przez 5 dni bez limitu. A dla prawdziwych „pożeraczy” filmów, seriali czy teledysków przygotowano ofertę 30-dniową za 30 zł z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami, 10 GB i Supernet Video. Po doładowaniu konta w aplikacji „Mój T-Mobile” na konto dodatkowo trafi bonus 10 GB za darmo. Dzięki temu klient korzysta z oferty bez limitu i 20 GB oraz Supernet Video bez żadnych ograniczeń za jedyne 30 zł.