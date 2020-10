T-Mobile na kartę w nowym wydaniu

Od 13 października jest dostępna nowa oferta "T-Mobile na kartę". W jej ramach klienci otrzymają trzy odświeżone warianty starterów dopasowane do różnych potrzeb klientów. Warto zwrócić uwagę na ofertę "Bez limitu L", w której za 30 zł można dostać 30 GB (15 GB z oferty i 15 GB po doładowaniu konta), usługę Supernet Video DVD oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu.

Cyfrowy = wygodny

Jak wspomniano we wstępie w ramach oferty, przy zakupie startera, doładowaniu konta np. na www.doladowania.t-mobile.pl lub w aplikacji „Mój T‑Mobile” i aktywacji oferty, za 30 zł klienci otrzymują na 30 dni nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, 30 GB oraz usługę Supernet Video DVD. Dzięki tej ostatniej mogą korzystać z aż 16 serwisów wideo, takich jak np. YouTube czy TikTok, bez wykorzystywania cennych gigabajtów.Dla osób z nieco mniejszymi wymaganiami w zakresie liczby godzin spędzanych w internecie odpowiedni okaże się wariant. Decydując się na zakup startera za 5 zł, doładowanie konta za 25 zł oraz aktywację oferty użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y i 20 GB na 30 dni.T-Mobile nie zapomina również o klientach, którzy postrzegają się jako cyfrowych minimalistów. Dla tych użytkowników optymalny będzie zakup startera za 5 zł, doładowanie konta i aktywacja wariantuza 20 zł – zestaw ten zapewni klientowi nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y oraz 1 GB internetu na 30 dni.Choć potrzeby ofertowe klientów „T-Mobile na kartę” są różne, to bez wątpienia łączy ich jedno: wymaganie wysokiej jakości. Aby w czasach permanentnej, cyfrowej zmiany nadążyć za nowymi oczekiwaniami użytkowników, operator wdrożył w całej organizacji zwinne zarządzanie, czyli „agile”. Model ten pozwala na zautomatyzowanie wiele procesów wewnętrznych, w tym testy produktów, oraz wyraźne skrócenie czasu prac nad produktami.Najnowsza odsłona oferty „T-Mobile na kartę” to produkt od początku zbudowany i przetestowany w systemie agile. Opracowanie od początku architektury technologicznej taryfy, badania i testy zajęły jej twórcom dziewięć miesięcy i zaowocowały m.in. stworzeniem znacznie bardziej komfortowego i płynnego doświadczenia użytkownika. Oprócz tego – bez względu na wybór startera czy wielkości pakietu – klienci korzystający z taryfy GO! otrzymują darmowe GB po każdym doładowaniu. Co równie ważne, dodatkowe gigabajty nie przepadają, a użytkownicy mogą zbierać je na swoim koncie.