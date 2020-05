Najszybszy internet mobilny w IV 2020. Orange znowu nr 1

RFBenchmark po raz kolejny dostarcza nam danych odnośnie operatorów komórkowych, którzy mają w swojej ofercie najszybszy internet mobilny. Najświeższe, kwietniowe zestawienie wskazuje m.in., że pod względem szybkości pobierania danych na pierwsze miejsce powrócił Orange, w innych kategoriach mieliśmy do czynienia z dość istotnym zagęszczeniem rankingów. Oto kluczowe wnioski z najświeższej analizy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z operatorów oferuje najszybszy internet mobilny w Polsce?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych: Orange

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Podstawą najświeższego rankingu operatorów oferujących nam najszybszy internet mobilny było 76197 pomiarów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w czwartym miesiącu tego roku. Co ważne, były to wyłącznie pomiary internetu mobilnego (Wi-Fi nie jest klasyfikowane w tym rankingu).Autorzy raportu podkreślają, że niska liczba pomiarów (dla porównania w poprzednim miesiącu było ich ponad 270 tys.) jest "skutkiem ubocznym" pandemii - jej wybuch znacznie ograniczył mobilność Polaków, co przełożyło się na mniejszą liczbę testów.Podobnie jak w poprzednich miesiącach pomiary były najczęściej wykonywane w zasięgu Play (30,29% wszystkich testów) oraz Orange (30,23%). Pozostałe badania zostały przeprowadzone przy użyciu usług Plusa (21,57%) i T-Mobile (17,91%).Dotychczasowa dominacja T-Mobile pod względem średniej szybkości pobierania danych została w kwietniu przełamana przez Orange. Wspomniany operator został liderem tej klasyfikacji dzięki wynikowi 25,6 Mb/s.Na drugim miejscu uplasowało się T-Mobile z niewielką stratą do nowego lidera (24,59 Mb/s). Kolejne miejsca dzieliła już spora różnica. Trzecie miejsce przypadło w udziale Play (22,55 Mb/s), a ostatnim sklasyfikowanym został Plus (19,68 Mb/s).Orange po miesiącu przerwy ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji średniej szybkości wysyłania danych. Operator zawdzięcza pierwsze miejsce uzyskanemu wynikowi 13,43 Mb/s.Tytuł wicelidera kwietnia w tej kategorii wywalczył z kolei Play (11,67 Mb/s), który wyprzedził triumfatora z zeszłego miesiąca. Plus tym razem na trzecim miejscu z wynikiem 11,07 Mb/s. Tabelę zamknęło T-Mobile z wyraźnie słabszym rezultatem (10,73 Mb/s).T-Mobile obronił prowadzenie w zestawieniu dotyczącym najniższej wartości ping. T-Mobile uzyskał najlepszy wynik w kwietniu w postaci 34,41 ms.Drugie miejsce zajęło Orange (36,97 ms), trzeci stopień podium przyznaliśmy Play (38,02 ms). Z kolei w tej kategorii najsłabszy okazał się Plus z wynikiem 43,61 ms.