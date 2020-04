Najszybszy internet mobilny w III 2020. Plus zaskakuje

Jest już najświeższe, marcowe zestawienie Operatorów Komórkowych RFBenchmark. Ranking ponownie wskazuje na operatorów, którzy ostatnio oferowali nam najszybszy internet mobilny. Rezultaty najnowszych pomiarów okazały się podobne do tych, które uzyskano w lutym, chociaż pewną sensacją okazały się wyniki, które wypracował Plus.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z operatorów oferuje najszybszy internet mobilny w Polsce?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile

Średnia szybkość wysyłania danych: Plus

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Na wstępie warto podkreślić, że bazą najświeższego rankingu operatorów oferujących nam najszybszy internet mobilny było 271271 pomiarów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w trzecim miesiącu tego roku. Co ważne, były to wyłącznie pomiary internetu mobilnego (Wi-Fi nie jest klasyfikowane w tym rankingu). 90,2% testów wykonanych dotyczyło technologii 4G, a 9,71% - technologii 3G. Testy standardu drugiej generacji stanowiły jedynie 0,9% wszystkich pomiarów.Podobnie jak w poprzednich miesiącach pomiary były najczęściej wykonywane w zasięgu Play (33,88% wszystkich testów) oraz Orange (30,68%). Pozostałe badania zostały przeprowadzone przy użyciu usług Plusa (19,15%) i T-Mobile (16,29%).T-Mobile dzięki wynikowi 26,76 Mb/s pozostał na pierwszym miejscu kategorii średniej szybkości pobierania danych. To wynik o 0,58 Mb/s słabszy niż w lutowym rankingu.Na kolejnych miejscach rysuje się ciekawa sytuacja. Trzej pozostali operatorzy ramię w ramię walczyli o miejsca na podium klasyfikacji. Orange pozostało na drugim miejscu z rezultatem 24,43 Mb/s, ale tuż za nim Plus i Play z niemal identycznymi osiągnięciami. Ostatecznie na trzecim miejscu znalazł się Play (22,72 Mb/s), a tabelę zamknął Plus (22,63 Mb/s).Na drugim miejscu uplasowało się Orange (25,85 Mb/s). Dwaj pozostali operatorzy pozostali w tyle za prowadzącą dwójką. Trzecie miejsce przypadło w udziale Play (23,65 Mb/s), a Plus zamknął tabelę z wynikiem 22,13 Mb/s.Sensacja w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Plus wyprzedził o włos dotychczasowego i niekwestionowanego lidera Orange. Zwycięzca osiągnął wynik 14,69 Mb/s i wyprzedził Orange o zaledwie 0,1 Mb/s!Na podium załapał się jeszcze Play (13,56 Mb/s), a T-Mobile zakończył marzec na czwartym miejscu (13,16 Mb/s). Przyznajcie, że ciasno w tabeli?Podobnie jak przy pomiarach średniej szybkości pobierania danych, tak i w zestawieniu najniższej wartości ping T-Mobile utrzymał swoje prowadzenie. Wszystko dzięki wynikowi 35,31 ms.Za nim znalazło się Orange (39,35 ms), a brązowy medal przypadł w udziale Play (40,03 ms). Ostatni tym razem był Plus z wynikiem 44,78 ms.