Kto ma najszybszy internet mobilny w I 2020? Liderzy bez zmian

RFBenchmark po raz pierwszy w tym roku dostarcza nam danych odnośnie operatorów komórkowych, którzy mają w swojej ofercie najszybszy internet mobilny. Najświeższe, styczniowe zestawienie wskazuje m.in., że pod względem szybkości pobierania danych - już po raz kolejny z rzędu - wyróżnia się T-Mobile, który może również poszczycić się najniższą wartością ping. W wysyłaniu danych nadal bryluje Orange.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z operatorów oferuje najszybszy internet mobilny w Polsce?

Kto gwarantuje najszybsze wysyłanie i pobieranie danych?

Jak u poszczególnych operatorów prezentują się wartości ping?



Pobieranie danych

Średnia szybkość wysyłania danych: Orange

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szybkość wysyłania danych LTE - internet mobilny w Polsce W zakresie szybkości wysyłania danych LTE najlepszy ponownie okazał się Orange. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Najniższa wartość ping: T-Mobile

Na wstępie warto podkreślić, że bazą najświeższego rankingu operatorów oferujących nam najszybszy internet mobilny było 483490 pomiarów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji mobilnej RFBenchmark w pierwszym miesiącu tego roku.Jeżeli chodzi o szybkość pobierania danych LTE, to w styczniu pierwszeństwa nie dał sobie odebrać T-Mobile , który zapewnił sobie zwycięstwo nieco wyższym niż miesiąc wcześniej wynikiem 27,33 Mb/s. Tuż za jego plecami znalazł się Orange (26,88 Mb/s), a ostatnia pozycja na podium przypadła w udziale Play (25,3 Mb/s). Poza "pudłem" uplasował się Plus (22,98 Mb/s). Tym samym najnowsze zestawienie prezentuje się identycznie jak rankingi z trzech ostatnich miesięcy minionego rokuW tej kategorii najszybszy internet mobilny nadal oferował Orange. Operator zakończył styczeń z wynikiem 15,05 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Plus (14,22 Mb/s), a ostatni na podium był Play (13,86 Mb/s). W słabszej kondycji niż konkurencja okazał się T-Mobile z wynikiem 13,5 Mb/s).Drugie zwycięstwo w styczniowym rankingu odnotował T-Mobile, który uzyskał 37,56 ms w kategorii najniższej wartości ping. Za jego plecami znalazł się Play (40,23 ms). Trzeci stopień klasyfikacji przypadło w udziale Orange (42,13 ms). Ostatni sklasyfikowany został Plus (43,71 ms).