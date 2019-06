28 czerwca T‑Mobile wprowadza ofertę Magenta 1, obejmującą pakiet usług mobilnych, stacjonarnych i rozrywki w oparciu o infrastrukturę mobilną i światłowodową. W Magenta 1 użytkownicy otrzymują pakiet internetu w telefonie, internetu światłowodowego dla domu oraz dostęp m.in. do platform Netflix, ELEVEN SPORTS, serwisu IPLA, darmowych kanałów telewizji cyfrowej, gier i rozrywki dla dzieci.

Magenta 1 – najlepsza sieć, światłowód i rozrywka

najlepsza sieć mobilna – usługi internetu stacjonarnego w oparciu o infrastrukturę mobilną operatora, docierającą obecnie do ponad 99,9% Polaków, a w samej tylko technologii LTE do 99,8% populacji kraju. Niezależna firma P3 Communication po raz piąty z rzędu potwierdziła, że T‑Mobile oferuje najwyższą w Polsce jakość sieci. Z kolei w niezależnych testach konsumenckich SpeedTest.pl T‑Mobile drugi rok z rzędu zwyciężył w obu kategoriach internetu mobilnego: ogólnej (3G/LTE) oraz LTE;

superszybki światłowód – klienci znajdujący się w zasięgu infrastruktury światłowodowej jednego z partnerów T‑Mobile mogą uzupełnić swój wybór o łącze przepustowości od 100 Mbps do 900 Mbps. Już dzisiaj w zasięgu infrastruktury światłowodowej partnerów T‑Mobile znajduje się blisko 1/3 gospodarstw domowych w Polsce;

najlepsza rozrywka – pakiety rozrywki od T‑Mobile obejmują dostęp do zasobów Netflixa – światowego lidera w zakresie dostarczania rozrywki wideo, pakietów tematycznych największego polskiego serwisu rozrywki internetowej IPLA z kanałami linearnymi, sportem na żywo, serialami i filmami, treściami dla dzieci, informacjami i rozrywką. Użytkownicy, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez solidnej dawki sportowych emocji, z pewnością sięgną po SUPERPAKIET SPORT, na który składają się IPLA SPORT oraz IPLA ELEVEN SPORTS, m.in. z Copa America, eliminacjami do UEFA EURO 2020, rozgrywkami czołowych europejskich lig piłkarskich, najważniejszymi turniejami siatkarskimi, Wimbledonem, a także wyścigami Formula 1™.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe SUPERPAKIET SPORT Użytkownicy, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez solidnej dawki sportowych emocji, z pewnością sięgną po SUPERPAKIET SPORT, na który składają się IPLA SPORT oraz IPLA ELEVEN SPORTS. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Magenta 1 również dla firm

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Magenta 1 BIZNES Firmy będą mogły skorzystać z nielimitowanego dostępu do sieci tak samo w biurze, dzięki możliwości skorzystania z dostępu światłowodowego, jak i poza nim, dzięki internetowi mobilnemu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

T‑Mobile przygotował dla klientów proste i czytelne pakiety usług. Użytkownik może dobrać sobie dwa lub trzy elementy, które będą składały się na jego pakiet: abonament komórkowy, internet światłowodowy lub mobilny internet domowy oraz usługi rozrywki. Pakiety w ramach oferty Magenta 1 klienci mogą rozszerzyć o dekoder, smartfon, większy pakiet Netflix lub wyższą prędkość internetu światłowodowego.Oferta Magenta 1 to:T‑Mobile przygotował również kompleksowe pakiety usług dla przedsiębiorstw –. Firmy będą mogły skorzystać z nielimitowanego dostępu do sieci bez względu na czas i miejsce prowadzenia działalności: tak samo w biurze, dzięki możliwości skorzystania z dostępu światłowodowego, jak i poza nim, dzięki internetowi mobilnemu.W ofertach Magenta 1 BIZNES klienci otrzymają bez dodatkowych opłat, przez nawet 18 miesięcy, dostęp do pakietów usług biznesowych: oprogramowania biurowego Office 365, gwarantującego ochronę smartfonów i tabletów Norton Security Online, a także Zdalnego IT Serwisu, w ramach którego eksperci T‑Mobile udzielą pomocy informatycznej online. W połączeniu z dostępnymi już w ofertach T‑Mobile dla firm pakietami księgowości online czy systemu rezerwacji oznacza to, że dzięki jednej wizycie w salonie T‑Mobile przedsiębiorca otrzymuje dostęp do pełnego portfolio usług niezbędnych w prowadzeniu działalności biznesowej.