Łukasz Piszczek vs Krystyna Pawłowicz. Kto wygrywa w mediach?

Krystyna Pawłowicz i Łukasz Piszczek, choć pochodzą z dwóch różnych światów, cieszą się równie dużą popularnością. W ostatnim czasie o tych dwóch postaciach media mówiły dość często, a powodem tego zainteresowania były zmiany w ich życiu. Posłanka udała się na polityczną emeryturę, a piłkarz pożegnał się z reprezentacją Polski występem w ostatnim meczu eliminacji ME 2020 ze Słowenią. Która z tych postaci cieszyła się większą popularnością? Przyjrzał się temu IMM.

mat. prasowe Łukasz Piszczek i Krystyna Pawłowicz w mediach Najwięcej dyskusji o Krystynie Pawłowicz pojawiło się w momencie przedstawienia jej kandydatury to TK.

Jak już wspomniano we wstępie, wspólnym mianownikiem tych dwóch postaci są zakończone w ostatnim czasie kariery. IMM postanowił przyjrzeć się, jaką reakcję w mediach wywołały ich decyzje. Pod lupę wzięto zarówno materiały prasowe, jak i portale internetowe oraz media społecznościowe.Jak wynika z danych IMM, od 1 do 22 listopada media należały do Krystyny Pawłowicz, o której wspomniano na ich łamach przeszło czterokrotnie częściej (66,7 tys. publikacji) niż o piłkarzu. Informacje na temat Pawłowicz miały zasięg 179 mln kontaktów, co przełożyło się na ekwiwalent reklamowy rzędu 50,6 mln zł. W tym samym okresie Łukasz Piszczek doczekał się 14,1 tys. publikacji z dotarciem na poziomie 103,8 mln kontaktów o wartości 28,4 mln zł.Co interesujące, Krystyna Pawłowicz cieszy się wyjątkową popularnością mediów społecznościowych , w których internauci pisali o posłance 6 razy częściej niż o piłkarzu. Natomiast dla prasy bardziej atrakcyjny był Łukasz Piszczek, o którym napisano aż 419 artykułów, czyli o 65 więcej niż o byłej posłance.Łukasz Piszczek wspominany był przede wszystkim w kontekście jego ostatniego meczu w reprezentacji, a także o 300. meczu rozegranym w Bundeslidze. Koniec kariery poselskiej Pawłowicz wzbudzał zdecydowanie mniej zainteresowania i emocji aniżeli jej kolejny etap kariery życiowej, czyli kandydatura do Trybunału Konstytucyjnego i właśnie ten temat rozpalił media społecznościowe do czerwoności.Jeżeli chodzi natomiast o nacechowanie emocjonalne wypowiedzi, to znacznie większą sympatią internautów cieszył się Łukasz Piszczek, o którym powstało ponad 3 razy więcej przekazów pozytywnych (617) niż negatywnych. Krystyna Pawłowicz również może się cieszyć z komentarzy pozytywnych, których jednak było tylko o 36% więcej niż negatywnych (2,2 tys.).