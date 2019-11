Gdzie najszybszy internet mobilny w X 2019?

Który z operatorów oferował nam ostatnio najlepszy i najszybszy internet mobilny? Informacji w tym zakresie dostarcza nam najnowszy, październikowy ranking Operatorów Komórkowych RFBenchmark. Zestawienie opracowano na bazie pomiarów przeprowadzonych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark. Okazuje się, że pod względem szybkości pobierania danych LTE kolejny raz królował T-Mobile. Liderem szybkości wysyłania danych był z kolei Orange. Osiągnięciem najniższej wartości ping również może poszczycić się T-Mobile.

Pobieranie danych

Średnia szybkość wysyłania danych

Najniższa wartość ping

Pod względem szybkości pobierania danych LTE palma pierwszeństwa po raz kolejny powędrowała w ręce T-Mobile , który zapewnił sobie zwycięstwo nieznacznie wyższym niż miesiąc wcześniej wynikiem 28,21 Mb/s. Liderowi po piętach depcze Orange z nieco gorszym niż we wrześniu rezultatem 27,03 Mb/s. Ostatnie miejsce na podium przypadło w udziale Play (24,83 Mb/s). Poza podium znalazł się Plus (22,54 Mb/s). Nie jest to jednak zaskoczeniem, ponieważ ostatnim miesiącem, w którym nie zamykał on listy był lipiec 2018 roku.Orange zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji z rezultatem 13,81 Mb/s, podczas gdy T-Mobile znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 13,58 Mb/s. Plus także tym razem włączył się na całego w walce o zwycięstwo. Tym razem sił starczyło jedynie na trzecie miejsce, ale z solidnym wynikiem (13,41 Mb/s). Tabelę klasyfikacji dotyczącej średniej szybkości wysyłania danych zamyka Play (12,5 Mb/s), choć i ten wynik nie odbiega znacząco od czołówki.T-Mobile może cieszyć się z kolejnego z rzędu prowadzenia w tej klasyfikacji. Operator osiągnął wynik 34,39 ms. Tuż za jego plecami znalazł się Orange (34,85 ms), a podium uzupełnił Play (38,38 ms). Na końcu sklasyfikowany został Plus (42,33 ms), który wyraźnie odstawał od reszty stawki.