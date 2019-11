Candidate Experience, czyli o wysokich kosztach złej rekrutacji

Przed nami najnowsza odsłona opracowanego przez eRecruiter raportu "Candidate Experience". Czego dowodzi? Przede wszystkim tego, że niewłaściwie przeprowadzona rekrutacja może znacznie popsuć wyniki sprzedażowe. Okazuje się że niemal 2/3 specjalistów zmienia nastawienie do marki, z którą mieli złe doświadczenia rekrutacyjne. Eksperci są już przekonani, że opinie kandydatów są dziś dla wizerunku marki nie mniej ważne niż oceny wystawiane przez klientów. Z tego też względu w budowanie dobrych relacji z aplikującymi o pracę powinnna być zaangażowana cała organizacja, a nie tylko dział HR.

Jedna droga dla dwóch marek

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co kandydaci biorą pod uwagę zanim zaaplikują na ofertę pracy? O zaaplikowaniu przez specjalistów na ofertę pracy często decyduje dobra znajomość marki Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Jak wynika z badania eRecruiter, doświadczenia klientów i kandydatów do pracy to system naczyń połączonych. Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma traci nagle co piątego kupującego z ważnej grupy docelowej. Tak właśnie się dzieje w wypadku kandydatów wynoszących z rekrutacji negatywne wrażenia. Pracodawcy dostrzegają te zależności, ale nie zawsze wyciągają z nich odpowiednie wnioski. Candidate experience wciąż poświęca się mniej uwagi, niż customer experience. Tymczasem budowa relacji z kandydatami powinna stanowić zintegrowaną część strategii rozwoju firm – mówi Julia Urbańska.

Spójna komunikacja

Usłyszeć kandydata

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wrażenia z rekrutacji a postrzeganie produktów i usług firmy Doświadczenia klientów i kandydatów do pracy to system naczyń połączonych Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kandydat to klient całej firmy

Budowa marki firmy jako pracodawcy ma miejsce na wielu poziomach. Tworzą ją m.in. dobre produkty i usługi, jasne i konkretne warunki zatrudnienia, zachowania pracowników wobec klientów czy dobrze zaplanowany proces rekrutacyjny. To właśnie dlatego zespoły HR powinny mieć wsparcie różnych działów firmy i działać z nimi w porozumieniu, podobnie jak wygląda to w wypadku działów sprzedaży czy marketingu - mówi Julia Urbańska.

Narzędzia, które wspierają firmy w automatyzacji komunikacji w sprzedaży czy marketingu są już standardem. Grono pracodawców, którzy wykorzystują podobne technologie przy rekrutacji, jest nadal wyraźnie mniejsze. Tymczasem systemy takie, jak eRecruiter usprawniają proces komunikacji z aplikującymi oraz ułatwiają kandydatom stały kontakt z rekruterem. Dlaczego to tak ważne? Droga do półki sklepowej, skorzystania z usługi czy wyboru pracodawcy prowadzi tą samą ścieżką. Za każdym razem kształtują ją pozytywne doświadczenia klienta lub kandydata z marką, które nie są możliwe bez uczciwej, sprawnej komunikacji - podsumowuje Julia Urbańska.

Opracowanie „Candidate Experince” nie pozostawia wątpliwości - marka pracodawcy oraz marka samego produktu to system naczyń połączonych. Z jednej bowiem strony już co piąty kandydat, który jest niezadowolony z rekrutacji do danej firmy, deklaruje rezygnację z zakupu jej produktów i usług. Z drugiej – o zainteresowaniu ofertą pracy nierzadko decyduje znajomość marki (39% wskazań) czy też pozytywna opinia odnośnie produktów firmy (33%).Świadomość wpływu, jaki na wizerunek marki wywierają opinie formułowane przez kandydatów i klientów, jest w naszym kraju coraz większa. Julia Urbańska, Marketing & Customer Experience Senior Manager w eRecruiter, podkreśla jednak, że nie oznacza to jednocześnie, iż pracodawcy swoje relacje z rekrutowanymi rozwijają świadomie.Pracodawcy w Polsce wykazują dużą świadomość wpływu relacji z kandydatami na opinie o całej marce. Pokazuje to raport eRecruiter – aż 97% badanych pracodawców uważa, że rekrutacja ma wpływ na postrzeganie produktów i usług firmy. Co więcej, aż 2/3 podkreśla, że dotyczy to wszystkich marek, nie tylko tych docierających do szerokiego grona konsumentów.Rosnąca świadomość wpływu działań rekruterów na uczucia, jakie budzi dana marka wśród konsumentów, odzwierciedla się w działaniach firm. Spośród pracodawców, którzy podjęli dodatkowe inicjatywy w obszarze candidate experience, aż 60% zdecydowało się na nie ze względu na podwójną rolę odgrywaną przez rekrutowanych. Są oni dla firmy jednocześnie kandydatami i potencjalnymi klientami.Według specjalistów HR, w procesie budowy relacji marki z kandydatami bardzo ważną rolę odgrywa autentyczność przekazu. Powinna się ona odzwierciedlać w spójności działań HR z codzienną działalnością firmy, np. poprzez personalizację doświadczeń rekrutowanych osób.Jak można przeczytać w raporcie „Candidate Experience”, inicjatywy w takim obszarze podejmuje np. IKEA Retail. Firma umożliwia kandydatom aplikowanie o pracę w wybranej formie: poprzez samo podanie danych kontaktowych, formularz o zawodowym doświadczeniu, możliwość załączenia prezentacji czy nagrania wideo, a także – jeśli kandydat tego oczekuje - dodanie tradycyjnego CV. Firma otworzyła ponadto w Warszawie Twoje Studio Pracy – kreatywną przestrzeń spotkań rekrutowanych z rekruterami.Świadomość firm co do znaczenia candidate experience nie oznacza, że podejmują one w tym kierunku konkretne działania, analogiczne do tych podejmowanych np. w sprzedaży czy marketingu. Według raportu „Candidate Experience” opinie kandydatów o rekrutacji przynajmniej raz w roku bada tylko 16% pracodawców. Dzieje się tak mimo tego, że sami rekrutowani chętnie dzielą się swoimi opiniami z rekruterami. Skłonnych jest to zrobić aż 3 na 4 badanych specjalistów.Zalety badania opinii dostrzega Magdalena Łobodzińska z Promedica24. Dzięki regularnemu zbieraniu informacji zwrotnych firma wdrożyła zmiany w standardach rekrutacyjnych, odpowiadające potrzebom kandydatów.Jak przypomina Julia Urbańska z eRecruiter, udana rekrutacja to nie tylko wyzwanie działów personalnych, ale całej firmy.Obszarem budowy dobrego wizerunku marki, na który warto według niej zwrócić szczególną uwagę, jest sprawna i przyjazna komunikacja. Jest ona szczczególnie ważna w obliczu deklaracji firm. Tylko 1/3 pracodawców informuje wszystkich kandydatów o zakończeniu rekrutacji, a co dziesiąty – o odrzuceniu ich aplikacji.