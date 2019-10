Coraz bieglejsi w candidate experience?

Już ponad połowa kandydatów uważa, że pracodawcy wykazują się dbałością o budowane z nimi relacje - wynika z najnowszej, piątej już edycji badania eRecruiter "Candidate Experience w Polsce". Wyzwań rysujących się przed firmami w zakresie kreowania pozytywnych doświadczeń z rekrutacji ciągle jednak jest sporo. 9 na 10 kandydatów chce rzetelnego przedstawiania warunków pracy, 7 na 10 - informacji zwrotnej o przyczynach odrzucenia aplikacji, a połowa życzy sobie stałego kontaktu z rekruterem. Firmy muszą zdawać sobie sprawę, że podczas rekrutacji ocenie podlegają i one. Dziś kandydatami jesteśmy wszyscy.

Rekrutacja coraz bardziej przyjazna

Oczekiwania kandydatów kontra rzeczywistość

Wyniki raportu pokazują, że kandydaci mają konkretne wyobrażenia dotyczące sposobu, w jaki firmy powinny prowadzić procesy rekrutacyjne. Doświadczamy malejącego bezrobocia, kurczy się pula talentów. W tej sytuacji nie tylko firma wybiera pracownika, ale także kandydat – pracodawcę. To zachowania jej przedstawicieli wpływają na to, czy zostanie pozytywnie oceniona przez kandydata. Źle poprowadzona rekrutacja może ten wybór znacznie skomplikować. Warto pamiętać, że dziś wszyscy jesteśmy kandydatami - komentuje Julia Urbańska, Marketing & Customer Experience Senior Manager, eRecruiter.

Dzień Kandydata to ostatni etap rekrutacji do którego, w osobnym czasie, zapraszamy dwóch najlepszych kandydatów. To nic innego, jak możliwość poznania naszej organizacji od wewnątrz. Rekrutowany może zweryfikować, czy to czym się chwalimy faktycznie u nas funkcjonuje, poznać wszystkich pracowników, porozmawiać z potencjalnymi współpracownikami oraz managerami. Daje to kandydatowi możliwość zweryfikowania, czy faktycznie jest to miejsce i ludzie, z którymi chciałby współpracować na co dzień - mówi Dorota Gotowicka, HR Manager w igus.

Wyzwanie: standaryzacja rekrutacji

Zespoły HR doskonale wiedzą, że ważne jest nie tylko to, jak kandydat poczuje się w trakcie rekrutacji, z jakimi praktykami spotka się w pierwszych dniach czy miesiącach w firmie, ale także jak zostanie potraktowany, jeśli zdecyduje się odejść. Jednocześnie, przedstawiciele HR zdają sobie sprawę z tego, że działania w zakresie candidate experience na różnych etapach cyklu życia w organizacji nie będą możliwe bez zaangażowania biznesu. W określanie tego, co powinno być standardem, a także późniejsze wdrożenie i stosowanie zasad powinien być zaangażowany każdy manager czy pracownik. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że kandydat zostanie potraktowany tak samo dobrze bez względu na to z kim z firmy będzie się spotykał, czy do jakiego działu aplikował - komentuje Marta Pawlak-Dobrzańska, CEO, Great Digital, partner merytoryczny badania.

Czy zaaplikuje ponownie? Konsekwencje negatywnych doświadczeń

To jednak nie wszystko. Działania rekrutacyjne mogą mieć także istotny wpływ na ogólny wizerunek firmy. 1 na 5 badanych, którzy mieli negatywne doświadczenia podczas procesu rekrutacji deklaruje, że przestanie kupować produkty lub usługi tej firmy, a 65% zmieni nastawienie do marki. To między innymi także dlatego o budowie candidate experience powinno się mówić jako o jednym z kluczowych celów biznesowych dla wielu organizacji w Polsce. Firmy coraz lepiej radzą sobie z tym obszarem, muszą jednak stale dbać o jego dalszy rozwój, aby sprostać oczekiwaniom kandydatów. Candidate experience nie może być tylko domeną działów rekrutacji. Aby osiągnąć sukces, potrzebne jest zaangażowanie całej organizacji – podsumowuje Julia Urbańska.

O badaniu

Wieści napływające z najnowszej odsłony raportu eRecruiter są niewątpliwie dobre - okazuje się bowiem, że pracodawcy coraz lepiej radzą sobie z budowaniem candidate experience , a więc dobrych relacji z osobami ubiegającymi się o zatrudnienie.Już 51% specjalistów uważa, że firmy dbają o pozytywne relacje z potencjalnymi pracownikami. Dla porównania, jeszcze przed dwoma laty z takiego założenia wychodził niespełna co trzeci kandydat (30%). Poprawa postrzegania działań rekrutacyjnych firm stała się zatem faktem. W dużej mierze jet to również zasługa HR-owców, którzy są coraz bardziej świadomi zarówno oczekiwań kandydatów, jak i wpływu działań rekrutacyjnych na wizerunek firmy Kandydaci stawiają przed firmami kolejne wyzwania w obszarze candidate experience. 88% specjalistów badanych przez eRecruiter oczekuje od pracodawców szczerego i rzetelnego przedstawienia warunków pracy, 72% - informowania o powodach odrzucenia, a 70% - zamieszczenia w ogłoszeniu informacji o oferowanym wynagrodzeniu. Ponadto 63% respondentów chciałoby otrzymać wiadomość, że proces został zakończony, a co drugi kandydat oczekuje ciągłego kontaktu z rekruterem.Zgodnie z odpowiedziami ankietowanych, ich postulaty nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Na przykład, ze szczerym i rzetelnym przedstawieniem warunków spotkało się 4 na 10 badanych specjalistów, a z podawaniem wynagrodzenia w ogłoszeniu – co piąty (27%). Wciąż tylko 20% kandydatów może liczyć na stały kontakt z rekruterem w przebiegu procesu zatrudnienia, a jedynie 17% dowiaduje się o powodach odrzucenia ich aplikacji. Jak można niwelować różnicę między oczekiwaniami, a rekrutacyjną rzeczywistością? Coraz więcej firm stawia na bardziej otwartą i transparentną komunikację z kandydatami, np. organizując dni otwarte dla przyszłych pracowników. Na taki krok zdecydowała się firma igus.Jak pokazuje raport, pracodawcy postrzegają przyjazną rekrutację jako bardzo złożony proces, który wymaga usprawnień w różnych obszarach organizacji. Poproszeni o wybór jednego, największego wyzwania w obszarze candidate experience na poziomie HR, najczęściej wskazywali dbałość o cały cykl życia kandydata (40%). Z kolei za najważniejsze zadania na poziomie całej organizacji uznali standaryzację zachowań wobec kandydatów wśród managerów (31%) oraz implementację i egzekwowanie działań, które poprawiają doświadczenia kandydatów (27%).Wyniki raportu dowodzą, że działania w obszarze candidate experience – a właściwie ich brak - znacząco wpływają na wizerunek pracodawcy. Aż 68% badanych specjalistów, którzy wynieśli negatywne wrażenia z procesu rekrutacyjnego, nie zaaplikuje ponownie do tej samej firmy. Co równie ważne, ponad połowa (55%) podzieli się swoją opinią o pracodawcy z rodziną lub znajomymi z branży.