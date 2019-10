Ruszają prace przy Panattoni Park Częstochowa

Panattoni Europe inwestuje na północy Śląska. Właśnie rozpoczyna się budowa Panattoni Park Częstochowa. Obiekt położony będzie w pobliżu autostrady A1, a od centrum miasta dzielić je będzie tylko 4,5 km. Prace budowlane przy dwóch nowoczesnych halach (30 400 m kw. powierzchni klasy A) rozpoczną się jeszcze w październiku br. Pierwsi najemcy mają wprowadzić się już w lutym nadchodzącego roku.

Panattoni Park Częstochowa W dwóch nowoczesnych halach powstanie w sumie 30 400 m kw. powierzchni klasy A



„Panattoni Park Częstochowa jest odpowiedzią na bardzo dynamiczny rozwój działalności biznesowej i duże zainteresowanie najemców tym regionem kraju. Miasto położone w południowej części Polski zapewnia doskonałą komunikację z Aglomeracją Śląską, Krakowem, a dzięki nowo wybudowanej autostradzie A1, z wszystkimi ważnymi ośrodkami miejskimi w kraju” – wyjaśnia Dorota Jagodzińska, Managing Director w Panattoni Europe.



Panattoni Park Częstochowa to kolejny dowód na to, że Panattoni wyraźnie dostrzega potencjał drzemiący w mniejszych ośrodkach miejskich. Nowoczesne centrum dystrybucyjne klasy A powiększy śląski rynek magazynowy o kolejne 30 400 mkw. powierzchni zlokalizowanej w obrębie samej Częstochowy, w niedalekim sąsiedztwie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Taka lokalizacja nie jest przypadkowa - Częstochowa to centrum północnego Śląska, do tego położona przy najważniejszej trasie łączącej północ i południe naszego kraju. Panattoni zresztą nie od dziś stawia na rozwijanie powierzchni magazynowo-produkcyjnych na terenie mniejszych aglomeracji, wspierając tym samym ich rozwój.Miasto liczy sobie 222 tysiące mieszkańców i dysponuje sporym zapleczem akademickim z 6 uczelniami wyższymi, na których kształci się ponad 15 000 studentów. Branże wiodące w regionie to motoryzacja, energetyka, hutnictwo, handel detaliczny i produkcja. Potencjał gospodarczy Częstochowy potwierdzają zestawienia. W tym roku znalazła się na czwartym miejscu - ex aequo z Bielskiem-Białą - w rankingu Miasta Przyjazne dla Biznesu przygotowanym przez miesięcznik "Forbes". Zajęła też wysoką siódmą pozycję wśród najbardziej innowacyjnych ośrodków w Polsce (rok wcześniej zyskała miano najbardziej innowacyjnego miasta w Polsce). Częstochowa znalazła się też na liście polskich miast o największym potencjale rozwojowym (fDi’s Polish Cities of the Future 2019/20) przygotowanej przez prestiżowy brytyjski dziennik „Financial Times”.Nowa inwestycja składać się będzie z dwóch hal – o powierzchniach 23 100 m kw. i 7 300 m. kw. Obiekty z przeznaczeniem na składowanie oraz lekką produkcję mogą być dowolnie dostosowane do potrzeb jednej firmy bądź kilku najemców. Najmniejszy dostępny moduł to 3 800 m kw. Park wyposażony będzie w wygodne place manewrowe, przestronne parkingi oraz nowoczesne moduły biurowe. Spełni także wymogi certyfikatu BREEAM na poziomie GOOD.Park położony jest we wschodniej części miasta w pobliżu ulicy Legionów, gdzie skupia swoją działalność wiele lokalnych firm. Do centrum Częstochowy jest stąd zaledwie 4,5 km, a odległość do autostrady A1 to niespełna 4 km. Od Katowic dzielą Park 74 km a od Krakowa 127 km. Do Ostrawy i granicy z Czechami są 2 godziny drogi.