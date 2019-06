BrandZ. Znamy najcenniejsze marki świata 2019

Google zdetronizowany. W tym roku najcenniejszą marką świata jest już nie gigant z Mountain View, ale Amazon. Na pierwsze miejsce tegorocznego rankingu BrandZTM Top 100 zaprowadziły go m.in. sprawnie przeprowadzane przejęcia. Na drugiej pozycji uplasował się Apple, a brązowym medalistą został ubiegłoroczny lider. Tuż za nim uplasował się Microsoft, a pierwszą piątkę zamknęła Visa.

„Skok wartości 100 najcenniejszych marek świata do rekordowo wysokiego poziomu świadczy o tym, jak ważne jest inwestowanie w marki z myślą o zapewnieniu wyższej wartości dla akcjonariuszy. Za tym wskaźnikiem wzrostu stoi sukces wynikający z nowego zjawiska polegającego na budowaniu pozycji marki w określonym ekosystemie. Obserwujemy odchodzenie od indywidualnych marek produktów i usług i wchodzenie w nową erę wysoce nowatorskich ekosystemów. Marki muszą przekonać się, jak wielką wartość można zyskać dzięki takiemu modelowi – warto przyjąć właśnie takie podejście, aby odnieść sukces w przyszłości”.

„Fenomenalny wzrost wartości marki Amazon o niemal 108 mld dolarów w ostatnim roku poskazuje, że marki są obecnie coraz mniej przywiązane do poszczególnych kategorii czy regionów. Widzimy zacieranie się granic, ponieważ dzięki doskonałej znajomości technologii marki takie jak Amazon, Google czy Alibaba mogą oferować szereg usług w różnych punktach kontaktu z konsumentem. Korzystanie z doświadczeń konsumenckich i wiedzy specjalistycznej pozwala tym markom wkraczać do sektora usług dla biznesu, tworząc nowe możliwości wzrostu dla marek. Przełomowe modele bazujące na ekosystemach prężnie rozwijają się w regionach takich jak Azja, gdzie konsumenci mają większą skłonność do korzystania z nowych technologii, a marki włączają się tam w każdy aspekt codziennego życia”.

O pierwszym miejscu Amazona zadecydowały m.in. inteligentnie przeprowadzone przejęcia, dzięki którym udało mu się pozyskać nowe strumienie przychodów. Nie bez znaczenia była również świetna jakość obsługi klienta, pozostawianie konkurencji o krok w tyle oraz zróżnicowana gama oferowanych produktów i usług.Od pierwszego rankingu najcenniejszych marek świata , a więc od 2006 roku, pierwsze pozycje rankingu niezmiennie należą do firm technologicznych . Liderem pierwszego zestawienia okazał się Microsoft, którego wartość rosła aż o 52% rok do roku, osiągając poziom 315,5 mld USD. Obecnie Amazon pozostawił w tyle Apple (nr 2, wartość: 309,5 mld USD) i Google (nr 3, wartość: 309,0 mld USD), przy czym obie ostatnie firmy odnotowały dość skromny wzrost – odpowiednio o +3% i +2%, co zakończyło 12-letni okres dominacji tych gigantów technologicznych.Jeśli chodzi o ścisłą czołówkę (Top 10), na 6. miejscu pozostał Facebook, natomiast marka Alibaba po raz pierwszy wyprzedziła Tencent, stając się najcenniejszą marką chińską i awansując o dwa miejsca na pozycję nr 7 (wzrost o +16% do 131,2 mld USD). Tencent spadł o trzy miejsca na pozycję nr 8 wskutek spadku wartości o 27% do poziomu 130,9 mld rok do roku. Przyczyn można upatrywać w tym, co w rankingu BrandZ opisuje się jako „zmienność świata”, w którym marki muszą przewidywać nieustannie zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.Podczas gdy inne platformy mediów społecznościowych zmagają się z wyzwaniami w obszarach takich jak zaufanie użytkowników czy atrakcyjność, Instagram (nr 44, wartość: 28,2 mld USD) ma obecnie już ponad miliard użytkowników na całym świecie. W tym roku Instagram okazał się najszybciej rosnącą marką, awansując aż o 47 miejsc w górę dzięki imponującemu wzrostowi wartości swojej marki – aż o +95%. Z kolei Lululemon, firma odzieży sportowej inspirowanej jogą, okazała się drugim najszybciej rosnącym uczestnikiem rankingu, osiągając wzrost +77% rok do roku i wartość 6,92 mld USD.Inne szybko awansujące marki, takie jak Netflix (+65%, nr 34, wartość: 34,3 mld USD), Amazon (+52%, wartość: 315,5 mld USD) czy Uber (+51%, nr 53, wartość: 24,2 mld USD), stanowią sygnał gwałtownych zmian w świecie opartym na nowoczesnych technologiach, w którym konsumenci przywiązują coraz większą wagę do lepszych, bogatszych doświadczeń płynących od różnych marek.David Roth, prezes The Store WPP EMEA & Asia oraz Dyrektor BrandZ, zauważył:Pomimo gospodarczej niepewności wokół kwestii ceł w handlu między USA i Chinami w ciągu ostatniego roku marki z globalnego rankingu BrandZ Top 100 zwiększyły wartość łącznie o jedną trzecią tryliona dolarów (328 mld USD), a wartość marek wszystkich sięgnęła 4,7 tryliona USD, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi połączone PKB Hiszpanii, Korei i Rosji.Duża część tej wartości pochodzi od uwzględnionych w rankingu marek technologicznych z sektora dóbr konsumenckich, które są warte łącznie ponad trylion dolarów. Przykładem jest marka Xiaomi (nowość w rankingu, nr 74, wartość 19,8 mld USD) – chiński producent telefonów komórkowych wykorzystujący Internet Rzeczy (IoT) do łączenia inteligentnych urządzeń, cieszący się rosnącym popytem w krajach takich jak Rosja, Indie i Malezja. Inna chińska marka, Meituan (nr 78, wartość: 18,8 mld USD) jest postrzegana jako wnosząca całkowicie nową jakość do technologii konsumenckich. Ta platforma oferuje niemal wszystko – od dostaw jedzenia, poprzez rezerwacje pokoi i zamawianie przejazdów aż po wypożyczanie rowerów. Uber wykorzystuje model bazujący na ekosystemie, prowadząc ekspansję w sektorze dostaw jedzenia i innych artykułów, natomiast Haier (nr 89, wartość: 16,3 mld USD), największa na świecie platforma urządzeń AGD i IoT, zdecydowanie dąży do współtworzenia otwartego ekosystemu marki w erze Internetu Rzeczy, we współpracy z konsumentami i partnerami biznesowymi.Doreen Wang, zajmująca stanowisko Global Head of BrandZ w firmie Kantar, komentuje te wyniki następująco:Najważniejsze trendy wynikające z tegorocznego badania BrandZ Global Top 100: