Cyberataki zaczynają się w smartfonie. Największa luka w cyberbezpieczeństwie firm

Cyberataki zaczynają się w smartfonie © pexels

Cyberataki coraz częściej zaczynają się nie w serwerowni, lecz w kieszeni pracownika. Smartfon – dziś kluczowe narzędzie pracy – bywa najsłabszym ogniwem firmowego cyberbezpieczeństwa. Eksperci ostrzegają: jedno logowanie lub instalacja pozornie niewinnej aplikacji może otworzyć cyberprzestępcom dostęp do systemów organizacji. Mimo to wiele firm nadal ignoruje ochronę mobilną, traktując ją jako koszt, a nie konieczność.

Przeczytaj także: Urządzenia mobilne pracowników w niebezpieczeństwie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego smartfony stały się jednym z głównych wektorów cyberataków w firmach?
  • Jakie zagrożenia mobilne – poza phishingiem – są dziś najgroźniejsze?
  • Dlaczego organizacje nie wdrażają rozwiązań MDM mimo rosnącej świadomości ryzyka?
  • Jakie konsekwencje może mieć jeden niezabezpieczony telefon w firmowej infrastrukturze?

Mobilna furtka do firmowych danych


Współczesny smartfon zrównał się z komputerem – to centrum dowodzenia zawierające dostęp do najwrażliwszych zasobów: poczty, systemów CRM, dokumentacji w Confluence czy całych środowisk chmurowych (Microsoft 365, Google Workspace). Mimo to ich ochrona pozostaje niewystarczająca.

Dane z raportu „Cyberbezpieczeństwo – Trendy 2026” wskazują, że 53% organizacji nie korzysta z żadnego rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Jednocześnie 42% przyznaje, że wprowadzenie rozwiązań zwiększających cyberbezpieczeństwo urządzeń mobilnych jest dla nich mało ważne (38,2%) lub nieważne (3,9%). W praktyce oznacza to jedno: jeden niezabezpieczony smartfon – służbowy lub prywatny, używany do celów służbowych – wystarczy, by otworzyć cyberprzestępcom drzwi do całej firmy.
Jakie rodzaje zagrożeń są najbardziej niebezpieczne dla organizacji?
Na szczycie listy najniebezpieczniejszych zagrożeń uplasowało się ransomware

Największy mit: „Jestem ostrożny, nic mi nie grozi”


Przekonanie, że „nieklikanie w linki” zapewnia cyberbezpieczeństwo, to dziś jeden z najgroźniejszych mitów.
Złośliwe aplikacje, przejęcia sesji (session hijacking), ataki typu Man-in-the-Middle czy fałszywe aktualizacje systemowe nie wymagają kliknięcia w link. Czasem wystarczy podłączenie telefonu do zainfekowanej sieci Wi-Fi w hotelu lub nieświadoma instalacja aplikacji, która wygląda na legalną, by haker przejął cyfrowy klucz do konta pracownika. Uważność jest ważna, ale nie zastąpi technologii ochronnych.

Gdy jedno kliknięcie kosztuje miliony


Phishing ewoluował i dziś wykracza poza e-mail, uderzając przez SMS-y (smishing), komunikatory (WhatsApp, Messenger) i media społecznościowe. Na małym ekranie trudniej zweryfikować nadawcę, co znacząco zwiększa skuteczność ataków.

Jak wynika z raportu Xopero, 71% organizacji wskazuje phishing jako jedno z największych zagrożeń.

Sytuację pogarsza wykorzystanie sztucznej inteligencji – ataki typu deepfake czy voice phishing (vishing) pozwalają hakerom generować komunikaty łudząco przypominające głos prezesa czy prośbę od współpracownika. Tym samym granica między prawdą a fałszem niemal zanikła.

Gdy praca i życie prywatne przenikają się, nawet jedno logowanie do służbowej poczty z niezabezpieczonego smartfona może mieć poważne konsekwencje dla całej organizacji.

Cyberbezpieczeństwo mobilne wciąż na drugim planie


Dlaczego firmy zwlekają z ochroną? Najczęściej wskazywaną barierą są koszty – dla 38% organizacji to główny powód braku wdrożenia rozwiązań MDM.

To jednak oszczędność pozorna. Koszt wdrożenia systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi jest nieporównywalnie niższy niż potencjalne straty wynikające z wycieku danych czy przejęcia dostępu do systemów.

W dobie dyrektyw NIS2 i DORA ochrona smartfonów przestaje być wyborem, a staje się obowiązkiem. Aż 36% badanych przyznaje, że to właśnie kary i wymogi prawne są jedynym powodem, dla którego rozważają inwestycję w systemy MDM.
To pokazuje, że dla wielu organizacji cyberbezpieczeństwo mobilne wciąż nie jest priorytetem – dopóki nie stanie się obowiązkiem.

Najważniejsze dane z raportu Xopero „Cyberbezpieczeństwo – Trendy 2026”:


  • 71% organizacji uważa phishing za największe zagrożenie.
  • 53% firm nie zarządza firmowymi urządzeniami mobilnymi, mimo że smartfony służą jako punkty uwierzytelniania do platform CRM i SaaS.
  • Tylko 16% organizacji wdrożyło nowoczesne uwierzytelnianie bezhasłowe (np. klucze FIDO2), które jest odporne na phishing mobilny.
  • Koszty (38%) to główna przeszkoda we wdrożeniu ochrony mobilnej, a wymogi prawne (36%) to główna motywacja.
  • Zjawisko BYOD (używanie prywatnych telefonów do pracy) wprowadza dodatkowe ryzyka, których większość organizacji nie monitoruje.
  • Sytuację pogarsza „recykling haseł” – jak pokazują badania, liczba osób używających jednego hasła do wielu kont wzrosła z 29% do aż 55%.

Telefon – pełnoprawny element infrastruktury IT


Eksperci są zgodni: ignorowanie cyberbezpieczeństwa urządzeń mobilnych to jeden z najpoważniejszych błędów. Dziś cyberataki rzadko zaczynają się od zaawansowanego włamania do infrastruktury IT. Znacznie częściej ich początkiem jest prosta czynność użytkownika – kliknięcie w link na smartfonie.

To oznacza jedno: choć firmy inwestują w zabezpieczenia serwerów i komputerów, coraz częściej największe ryzyko dla bezpieczeństwa firmowego znajduje się w kieszeni pracownika.

Przeczytaj także: Szkodliwe oprogramowanie w natarciu. Formbook wyprzedził Emoteta Szkodliwe oprogramowanie w natarciu. Formbook wyprzedził Emoteta

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Emotet i Formbook wiodą prym w Polsce. Bankowość mobilna na celowniku

Emotet i Formbook wiodą prym w Polsce. Bankowość mobilna na celowniku

Cyberataki na przeglądarki internetowe stały się zmorą 2024 roku

Cyberataki na przeglądarki internetowe stały się zmorą 2024 roku

Jak pracownicy narażają cyberbezpieczeństwo pracodawcy?

Jak pracownicy narażają cyberbezpieczeństwo pracodawcy?

Jakie cyberzagrożenia w transporcie?

Jakie cyberzagrożenia w transporcie?

Polskie firmy nie są liderami cyberbezpieczeństwa

Polskie firmy nie są liderami cyberbezpieczeństwa

Mniej ataków hakerskich na polskie firmy. Nanocore zdetronizował Emotet

Mniej ataków hakerskich na polskie firmy. Nanocore zdetronizował Emotet

Jak się chronić przed smishingiem?

Jak się chronić przed smishingiem?

Emotet największym cyberzagrożeniem w Polsce, a Formbook na świecie

Emotet największym cyberzagrożeniem w Polsce, a Formbook na świecie

DUCKTAIL i DUCKPORT atakują użytkowników Meta Business

DUCKTAIL i DUCKPORT atakują użytkowników Meta Business

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Ranking polskich miast z największą ilością lasów. Liderzy mogą zaskoczyć

Zwrot towaru kupionego online w innym kraju UE - kto płaci za przesyłkę?

Fundusz awaryjny jako podstawa bezpieczeństwa finansowego. Jak go zbudować i gdzie lokować środki?

Zwolnienie z pracy podczas L4. Kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

Gdzie firmy mają największe zaległości? Najnowsza mapa długów przedsiębiorstw

100-metrowy dom za 900 tys. zł? Realne koszty budowy w 2026 roku

Kupujesz używane auto? Te błędy mogą Cię kosztować dziesiątki tysięcy złotych.

