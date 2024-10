Spora rzesza pracowników z Polski przyznaje bez ogródek, że używa służbowego sprzętu do celów zupełnie niezwiązanych z pracą. Cyberprzestępcy na samą wieść o tym z pewnością już zacierają ręce. Równie dużym zagrożeniem dla firmowego bezpieczeństwa IT jest korzystanie z firmowych zasobów na prywatnym sprzęcie, od czego - jak się okazuje - również nie stronimy.

Przeczytaj także: Firmowe dane na prywatnych telefonach i laptopach. Do kupienia w komisie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pracownicy są skorzy do ujawniania swoich haseł kolegom z pracy?

Czy Polacy używają własnego sprzętu do celów służbowych?

Czy wykorzystują służbowe urządzenia do celów niezwiązanych z pracą?

Większość zna podstawy, ale co z resztą?

Przywołane liczby budzą pytanie o pozostałe osoby, które nie kierują się powyższymi zasadami. Fakt, że blisko 30% pracowników może dzielić się swoimi hasłami z koleżankami i kolegami z pracy, może budzić pytania o bezpieczeństwo. Pokazuje to bowiem, że często istotne zasady bywają lekceważone i postrzegane jako błahe. Tymczasem zaniedbania ze strony osób, które nie stosują się do elementarnych zasad, mogą stanowić poważne luki i zagrożenie dla całej organizacji, w myśl zdania: jesteś tak silny, jak twój najsłabszy punkt – mówi Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak pracownicy narażają cyberbezpieczeństwo pracodawcy? Używanie firmowego sprzętu do celów prywatnych jest w Polsce plagą - przyznaje się do tego już 2/3 Polaków.

Służbowy do celów prywatnych? Polacy lubią to

Powszechna dostępność laptopów służbowych sprawia, że w wielu przypadkach pracownicy nie inwestują we własne niezależne urządzenia, tylko wykorzystują otrzymany od firm sprzęt do prywatnych celów – przyznaje Kamil Sadkowski. To, co niepokoi ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa to sposób wykorzystywania sprzętu firmowego w wolnym czasie lub co niewykluczone – w trakcie obowiązków służbowych. – Wśród najczęstszych zachowań zauważyliśmy korzystanie z mediów społecznościowych. Co niepokojące, nierzadko są one wykorzystywane przez cyberprzestępców do propagowania poprzez linki różnego rodzaju oszustw oraz złośliwego oprogramowania. Może to prowadzić do wycieku tajemnic danego przedsiębiorstwa, w zależności oczywiście od rodzaju pracy danego pracownika, jego pozycji w hierarchii firmowej, a także przechowywanych na urządzeniu służbowym poufnych firmowych dokumentów – dodaje Kamil Sadkowski.

Służbowo na prywatnym sprzęcie – równie groźne zjawisko

Taka praktyka jest o tyle niepokojąca, że urządzenia prywatne na ogół pozbawione są odpowiednich zabezpieczeń, takich jak ograniczenia uprawnień systemowych czy monitoring wszelkich podejrzanych zdarzeń i aktywności w systemie przez zespół ds. bezpieczeństwa. Wykorzystywanie prywatnego sprzętu do łączenia się systemami i sieciami firmowymi może okazać się swoistą puszką Pandory dla organizacji, zwłaszcza gdy taki sprzęt użytkuje grono członków rodziny o zróżnicowanych stopniach świadomości zagrożeń internetowych. Co więcej, kopiowanie danych, logowanie do firmowych systemów następuje też np. w trakcie urlopów, kiedy chcąc mieć toczące się sprawy pod kontrolą, pracownicy zapominają o zasadach cyberbezpieczeństwa – zauważa Paweł Jurek, Business Development Director, DAGMA Bezpieczeństwo IT.

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w środowisku firmowym to niezwykle wymagający proces – zarówno dla organizacji, jak i samych pracowników. Najlepszym sposobem, aby uniknąć cyberzagrożeń jest wiedza na ich temat i odpowiednia profilaktyka.Deklaracje pracowników w tym zakresie wyglądają obiecująco. Aż 8 na 10 zapewnia, że nie klika w linki z nieznanych źródeł na służbowym sprzęcie – wynika z danych raportu „Cyberportret polskiego biznesu” przygotowanego przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT. Z kolei 72% pracowników pilnuje swoich haseł i nie podaje ich współpracownikom.Firmy w swoich regulaminach zabraniają wykorzystywania urządzeń do celów prywatnych. Wynika to z kilku czynników – maksymalizacji efektywności czasu pracy, ale przede wszystkim z procedur cyberbezpieczeństwa . Tymczasem, używanie firmowego sprzętu do celów prywatnych jest w Polsce plagą - przyznaje się do tego już 2/3 Polaków. Przyczyna jest prozaiczna.Biorąc pod uwagę fakt, że według danych zawartych w raporcie ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT, co piąty pracownik klika na służbowym urządzeniu w linki z nieznanych źródeł, widzimy jasną ścieżkę, którą wyciekają dane firmowe.Korzystanie z prywatnych mediów społecznościowych to zaledwie jedno z wielu ryzykownych zachowań , jakie przydarzają nam się na służbowym sprzęcie. Listę uzupełniają: wysyłanie prywatnych wiadomości (w tym e-mail), robienie zakupów i korzystanie z bankowości online. Z pozoru niewinne oglądanie filmów i słuchanie muzyki może również stanowić zagrożenie jeśli będzie wiązało się z obecnością na niezweryfikowanych stronach czy pobieraniem niebezpiecznych plików.Dla firm niebezpieczne okazać może się również korzystanie z prywatnych urządzeń w celach służbowych, np. logując się do służbowych systemów, do czego przyznaje się już połowa badanych.Przenikanie środowisk prywatnych i służbowych stało się powszechne również wobec wzrostu popularności pracy zdalnej. Nie tylko logowanie, ale też podłączanie dodatkowych nośników, kopiowanie danych - otworzyło dodatkowe furtki cyberprzestępcom. W ostatnich latach nie brakowało przypadków zaniedbań skutkujących potężnymi wyciekami danych osobowych. Przykładowo jedna z uczelni musiała zapłacić UODO 50 tys. zł kary za wyciek danych osobowych kandydatów na studia z ostatnich lat. Dane były przechowywane na skradzionym prywatnym laptopie pracownika.Odpowiednie procedury często są niewystarczające, gdyż najsłabszym ogniwem systemu okazuje się człowiek. Wzrost czasu spędzanego online i korzystania z różnych urządzeń do pracy i rozrywki czy globalny trend pracy zdalnej powodują, że środowiska zawodowe i prywatne się przenikają. W tym zakresie polskie przedsiębiorstwa i pracownicy wciąż mają do odrobienia lekcję.