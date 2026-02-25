Ponad 120 tys. ukraińskich firm w 4 lata. Co 10. JDG w Polsce należy do Ukraińca

Ukraińska przedsiębiorczość w Polsce nie zwalnia tempa - na przestrzeni czterech lat Ukraińcy powołali do życia aż 120 tys. firm. Co dziesiąta nowa JDG w latach 2022–2025 została założona przez obywatela Ukrainy. Znacząco zwiększyła się również aktywność zawodowa osób z ukraińskimi paszportami. Jak pokazują analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozwój ten wspiera wprawdzie wzrost gospodarczy naszego kraju, ale jednocześnie jego wpływ na polski biznes pozostaje stosunkowo niewielki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile firm założyli obywatele Ukrainy w Polsce w latach 2022–2025 i jaki to udział w rynku?

W których branżach najczęściej powstają ukraińskie jednoosobowe działalności gospodarcze?

Jak wysoka jest aktywność zawodowa Ukraińców na tle średniej w Polsce?

W jakim stopniu polscy przedsiębiorcy obawiają się konkurencji ze strony firm z kapitałem ukraińskim?

Wysoka aktywność zawodowa i przedsiębiorczość Ukraińców w Polsce

Wysoka liczba zakładanych przez Ukraińców JDG wynika m.in. ze specyfiki rynku pracy, który imigrantom w szczególności oferuje przede wszystkim prace tymczasowe, poniżej ich kompetencji i często niskopłatne. Własna działalność gospodarcza pozwala na większą niezależność oraz lepsze wykorzystanie posiadanych kwalifikacji.



Poza tym, w ramach optymalizacji kosztów funkcjonowania, wiele większych przedsiębiorstw współpracuje z JDG w ramach umów B2B, co także wpływa na wysoki poziom przedsiębiorczości Ukraińców – wskazuje dr Anna Szymańska, kierowniczka Zespołu Wsparcia Badań w PIE.

Wśród ukraińskich firm dominuje budownictwo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ukraińskie JDG zarejestrowane w Polsce w okresie 01.2022-12.2025 wg branży i płci właściciela Dominującą rolę nadal odgrywa budownictwo (23 proc.), a następnie usługi z zakresu telekomunikacji i programowania komputerowego (16 proc.) Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W Polsce działa już 27 tys. spółek z ukraińskim kapitałem

Ograniczony wpływ ukraińskich podmiotów na polskich przedsiębiorców

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wpływ działalności gospodarczych zakładanych w Polsce przez obywateli Ukrainy na konkurencyjność ryn Ponad połowa polskich firm deklaruje, że wpływ ukraińskich przedsiębiorstw na poziom konkurencyjności w Polsce jest niewielki Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Z badań Miesięcznego Indeksu Koniunktury wynika, polscy przedsiębiorcy nie odczuwają dużego wpływu ukraińskich firm na swoją działalność – 17 proc. ocenia, że jest on słaby, zaś aż 36 proc. – jako bardzo słaby. Potencjalny wzrost konkurencyjności w swojej branży najczęściej odczuwają mikrofirmy (23 proc. wskazuje na silny lub bardzo silny wpływ na konkurencyjność ze strony firm ukraińskich), a wśród branż – przede wszystkim budownictwo (28 proc. wskazań) oraz firmy TSL (26 proc.) – wskazuje Aleksandra Wejt-Knyżewska, starsza analityczka w Zespole Wsparcia Badań.

Ukraińcy w Polsce wykazują ponadprzeciętną aktywność zawodową. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wynosi według danych NBP aż 90 proc. wśród imigrantów przedwojennych oraz 75 proc. wśród uchodźców, co przewyższa średni poziom aktywności zawodowej w Polsce (57 proc. w III kw. 2025 r. wg BAEL).Obywatele Ukrainy w latach 2022-2025 zarejestrowali w Polsce łącznie 123,6 tys. działalności gospodarczych, tj. jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek. Tylko w 2025 r. liczba nowo powstałych przedsiębiorstw była około 72 proc. wyższa niż w 2022 r.Tylko około 1 proc. ukraińskich JDG zarejestrowanych w 2025 r. zostało zamkniętych w tym samym roku, co jest niższą wartością niż odsetek zamykanych JDG w Polsce (4 proc.).37 proc. zarejestrowanych w Polsce w latach 2022-2025 ukraińskich JDG zostało założonych przez kobiety.W latach 2022-2025 budownictwo było sekcją o największym udziale wśród zakładanych przez obywateli Ukrainy JDG. W latach 2022-2024 było to 23 proc., a w 2025 r. 24 proc., co można wiązać z utrzymującym się wysokim popytem na usługi remontowe i inwestycyjne oraz relatywnie niską barierą wejścia dla małych podmiotów.Drugą co do wielkości grupą jest pozostała działalność usługowa, w której odnotowano stopniowe, choć niewielkie zmniejszanie udziału: z 16 proc. w 2022 r. do 14 proc. w latach 2024-2025.Najbardziej wyraźne przesunięcia dotyczą usług w zakresie telekomunikacji i programowania komputerowego. Po wzroście udziału z 15 proc. w 2022 r. do 18 proc. w 2023 r., w 2025 r. nastąpił spadek do 13 proc. Zjawisko to można wiązać zarówno z ochłodzeniem koniunktury w branży technologicznej, jak i ze zmianami w strukturze popytu na kompetencje cyfrowe. W tym samym czasie zwiększał się udział firm z sekcji usługi administrowania i pozostała działalność wspierająca – z 5 proc. w 2022 r. do 7 proc. w 2025 r.Najbardziej sfeminizowaną branżą była pozostała działalność usługowa – w 2025 r. 78 proc. firm działających w tej branży zostało zarejestrowanych przez obywatelki Ukrainy. Niższy udział kobiet, ale nadal dominujący, jest w edukacji oraz opiece zdrowotnej (po 74 proc.).Mężczyźni dominują natomiast w sektorach wymagających większej siły fizycznej lub kwalifikacji technicznych, tj. w budownictwie (95 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (92 proc.), usługach w zakresie telekomunikacji i programowania komputerowego (77 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (75 proc.).Od stycznia 2022 r. do grudnia 2025 r. powstało ok. 14,5 tys. spółek z kapitałem ukraińskim. Stanowiło to ponad 6 proc. wszystkich podmiotów zarejestrowanych w KRS w tym okresie. Na koniec grudnia 2025 r. w Polsce działało już prawie 27 tys. spółek z kapitałem ukraińskim.Wśród 3206 spółek zarejestrowanych w 2025 r. dominował sektor handlu (19 proc.), usług administrowania i działalności wspierającej (17 proc.) oraz budownictwa (15 proc.).Ponad połowa polskich firm deklaruje, że wpływ ukraińskich przedsiębiorstw na poziom konkurencyjności w Polsce jest niewielki.Wpływ ukraińskich firm na konkurencyjność zdaniem badanych firm występuje najczęściej w obszarze kształtowania cen oferowanych produktów i usług: co piąta firma sygnalizuje duży lub bardzo duży wpływ, ale jednocześnie blisko 60 proc. ocenia ten wpływ jako słaby lub bardzo słaby. Na ten czynnik wskazują zwłaszcza firmy z branży TSL i budownictwa. Kolejne obszary, których dotyczy ewentualny wzrost konkurencyjności to: dostęp do pracowników (16 proc. wskazań) i pozyskiwanie klientów (15 proc.).