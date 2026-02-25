eGospodarka.pl
Ponad 120 tys. ukraińskich firm w 4 lata. Co 10. JDG w Polsce należy do Ukraińca

2026-02-25 00:30

Ponad 120 tys. ukraińskich firm w 4 lata. Co 10. JDG w Polsce należy do Ukraińca

Budownictwo notuje największy udział firm zakładanych przez obywateli Ukrainy © pexels

Ukraińska przedsiębiorczość w Polsce nie zwalnia tempa - na przestrzeni czterech lat Ukraińcy powołali do życia aż 120 tys. firm. Co dziesiąta nowa JDG w latach 2022–2025 została założona przez obywatela Ukrainy. Znacząco zwiększyła się również aktywność zawodowa osób z ukraińskimi paszportami. Jak pokazują analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rozwój ten wspiera wprawdzie wzrost gospodarczy naszego kraju, ale jednocześnie jego wpływ na polski biznes pozostaje stosunkowo niewielki.

Co 10. nowa działalność jednoosobowa pochodzi z Ukrainy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Wysoka aktywność zawodowa i przedsiębiorczość Ukraińców w Polsce


Ukraińcy w Polsce wykazują ponadprzeciętną aktywność zawodową. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wynosi według danych NBP aż 90 proc. wśród imigrantów przedwojennych oraz 75 proc. wśród uchodźców, co przewyższa średni poziom aktywności zawodowej w Polsce (57 proc. w III kw. 2025 r. wg BAEL).

Obywatele Ukrainy w latach 2022-2025 zarejestrowali w Polsce łącznie 123,6 tys. działalności gospodarczych, tj. jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek. Tylko w 2025 r. liczba nowo powstałych przedsiębiorstw była około 72 proc. wyższa niż w 2022 r.
Ukraińskie firmy zarejestrowane w latach 2022-2025 (wg formy prawnej)
fot. mat. prasowe

Ukraińskie firmy zarejestrowane w latach 2022-2025 (wg formy prawnej)

Wśród zarejestrowanych firm zdecydowanie dominowały JDG

Wysoka liczba zakładanych przez Ukraińców JDG wynika m.in. ze specyfiki rynku pracy, który imigrantom w szczególności oferuje przede wszystkim prace tymczasowe, poniżej ich kompetencji i często niskopłatne. Własna działalność gospodarcza pozwala na większą niezależność oraz lepsze wykorzystanie posiadanych kwalifikacji.

Poza tym, w ramach optymalizacji kosztów funkcjonowania, wiele większych przedsiębiorstw współpracuje z JDG w ramach umów B2B, co także wpływa na wysoki poziom przedsiębiorczości Ukraińców – wskazuje dr Anna Szymańska, kierowniczka Zespołu Wsparcia Badań w PIE.

Tylko około 1 proc. ukraińskich JDG zarejestrowanych w 2025 r. zostało zamkniętych w tym samym roku, co jest niższą wartością niż odsetek zamykanych JDG w Polsce (4 proc.).

37 proc. zarejestrowanych w Polsce w latach 2022-2025 ukraińskich JDG zostało założonych przez kobiety.

Wśród ukraińskich firm dominuje budownictwo


W latach 2022-2025 budownictwo było sekcją o największym udziale wśród zakładanych przez obywateli Ukrainy JDG. W latach 2022-2024 było to 23 proc., a w 2025 r. 24 proc., co można wiązać z utrzymującym się wysokim popytem na usługi remontowe i inwestycyjne oraz relatywnie niską barierą wejścia dla małych podmiotów.
Ukraińskie JDG zarejestrowane w Polsce w okresie 01.2022-12.2025 wg branży i płci właściciela
fot. mat. prasowe

Ukraińskie JDG zarejestrowane w Polsce w okresie 01.2022-12.2025 wg branży i płci właściciela

Dominującą rolę nadal odgrywa budownictwo (23 proc.), a następnie usługi z zakresu telekomunikacji i programowania komputerowego (16 proc.)

Drugą co do wielkości grupą jest pozostała działalność usługowa, w której odnotowano stopniowe, choć niewielkie zmniejszanie udziału: z 16 proc. w 2022 r. do 14 proc. w latach 2024-2025.

Najbardziej wyraźne przesunięcia dotyczą usług w zakresie telekomunikacji i programowania komputerowego. Po wzroście udziału z 15 proc. w 2022 r. do 18 proc. w 2023 r., w 2025 r. nastąpił spadek do 13 proc. Zjawisko to można wiązać zarówno z ochłodzeniem koniunktury w branży technologicznej, jak i ze zmianami w strukturze popytu na kompetencje cyfrowe. W tym samym czasie zwiększał się udział firm z sekcji usługi administrowania i pozostała działalność wspierająca – z 5 proc. w 2022 r. do 7 proc. w 2025 r.

Najbardziej sfeminizowaną branżą była pozostała działalność usługowa – w 2025 r. 78 proc. firm działających w tej branży zostało zarejestrowanych przez obywatelki Ukrainy. Niższy udział kobiet, ale nadal dominujący, jest w edukacji oraz opiece zdrowotnej (po 74 proc.).

Mężczyźni dominują natomiast w sektorach wymagających większej siły fizycznej lub kwalifikacji technicznych, tj. w budownictwie (95 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (92 proc.), usługach w zakresie telekomunikacji i programowania komputerowego (77 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (75 proc.).

W Polsce działa już 27 tys. spółek z ukraińskim kapitałem


Od stycznia 2022 r. do grudnia 2025 r. powstało ok. 14,5 tys. spółek z kapitałem ukraińskim. Stanowiło to ponad 6 proc. wszystkich podmiotów zarejestrowanych w KRS w tym okresie. Na koniec grudnia 2025 r. w Polsce działało już prawie 27 tys. spółek z kapitałem ukraińskim.

Wśród 3206 spółek zarejestrowanych w 2025 r. dominował sektor handlu (19 proc.), usług administrowania i działalności wspierającej (17 proc.) oraz budownictwa (15 proc.).
Spółki z kapitałem ukraińskim
fot. mat. prasowe

Spółki z kapitałem ukraińskim

Wśród 3206 spółek zarejestrowanych w 2025 r. dominował sektor handlu (19 proc.)

Ograniczony wpływ ukraińskich podmiotów na polskich przedsiębiorców


Ponad połowa polskich firm deklaruje, że wpływ ukraińskich przedsiębiorstw na poziom konkurencyjności w Polsce jest niewielki.
Wpływ działalności gospodarczych zakładanych w Polsce przez obywateli Ukrainy na konkurencyjność ryn
fot. mat. prasowe

Wpływ działalności gospodarczych zakładanych w Polsce przez obywateli Ukrainy na konkurencyjność ryn

Ponad połowa polskich firm deklaruje, że wpływ ukraińskich przedsiębiorstw na poziom konkurencyjności w Polsce jest niewielki

Z badań Miesięcznego Indeksu Koniunktury wynika, polscy przedsiębiorcy nie odczuwają dużego wpływu ukraińskich firm na swoją działalność – 17 proc. ocenia, że jest on słaby, zaś aż 36 proc. – jako bardzo słaby. Potencjalny wzrost konkurencyjności w swojej branży najczęściej odczuwają mikrofirmy (23 proc. wskazuje na silny lub bardzo silny wpływ na konkurencyjność ze strony firm ukraińskich), a wśród branż – przede wszystkim budownictwo (28 proc. wskazań) oraz firmy TSL (26 proc.) – wskazuje Aleksandra Wejt-Knyżewska, starsza analityczka w Zespole Wsparcia Badań.

Wpływ ukraińskich firm na konkurencyjność zdaniem badanych firm występuje najczęściej w obszarze kształtowania cen oferowanych produktów i usług: co piąta firma sygnalizuje duży lub bardzo duży wpływ, ale jednocześnie blisko 60 proc. ocenia ten wpływ jako słaby lub bardzo słaby. Na ten czynnik wskazują zwłaszcza firmy z branży TSL i budownictwa. Kolejne obszary, których dotyczy ewentualny wzrost konkurencyjności to: dostęp do pracowników (16 proc. wskazań) i pozyskiwanie klientów (15 proc.).

30 tys. ukraińskich działalności gospodarczych w Polsce od wybuchu wojny

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: JDG, jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność gospodarcza, własna firma, własna firma jednoosobowa, jednoosobowa działalność, założenie działalności gospodarczej, Ukraińcy, obywatele Ukrainy, wojna w Ukrainie, Ukraińcy w Polsce

