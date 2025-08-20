eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyNarodowy Bank Ukrainy obniża prognozy dotyczące powrotu Ukraińców aż pięciokrotnie

Narodowy Bank Ukrainy obniża prognozy dotyczące powrotu Ukraińców aż pięciokrotnie

2025-08-20 00:14

Narodowy Bank Ukrainy obniża prognozy dotyczące powrotu Ukraińców aż pięciokrotnie

Narodowy Bank Ukrainy obniża prognozy dotyczące powrotu Ukraińców aż pięciokrotnie © wygenerowane przez AI

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) zrewidował w swoim ostatnim raporcie prognozy dotyczące migracji obywateli ukraińskich. Zamiast planowanych wcześniej 500 tys. powrotów do kraju do 2027 roku, obecne prognozy wskazują jedynie na 100 tys. osób. Jednocześnie NBU przyznaje możliwość nowej fali emigracji, nawet do 400 tys. osób w latach 2026–2027. Migracyjny odpływ pogłębia deficyt siły roboczej, spowalniając odbudowę gospodarczą i nasilając presję inflacyjną. Analitycy wskazują, że dalsza dynamika migracji będzie zależeć od sytuacji bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego Ukrainy, a potencjał powrotów w dłuższej perspektywie pozostaje znaczący.

Przeczytaj także: Ukraińcy w Polsce: co zmieniło się po 3 latach od wybuchu wojny?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Narodowy Bank Ukrainy obniżył prognozy powrotu Ukraińców do kraju aż pięciokrotnie – do 100 tys. osób do 2027 roku.
  • NBU przewiduje nową falę emigracji w latach 2026-2027, sięgającą nawet 400 tys. osób.
  • Odpływ siły roboczej pogłębia kryzys kadrowy i spowalnia odbudowę gospodarczą Ukrainy.
  • Dalsza dynamika migracji zależy od rozwoju sytuacji w kraju, w tym zakończenia wojny i inwestycji gospodarczych.

Narodowy Bank Ukrainy (NBU) w najnowszym raporcie dotyczącym inflacji zrewidował prognozy dotyczące migracji: zamiast oczekiwanych 500 tys. Ukraińców, którzy mieli powrócić do 2027 roku, teraz przewiduje jedynie 100 tys. Jednocześnie NBU prognozuje nową falę emigracji - nawet do 400 tys. osób w latach 2026–2027.

NBU podkreśla, że długotrwały odpływ migracyjny i powolny powrót obywateli pogłębia deficyt siły roboczej, zwłaszcza w poszczególnych regionach i branżach. To z kolei spowalnia odbudowę gospodarczą kraju i powoduje szybszy wzrost wynagrodzeń niż wydajności pracy, co dodatkowo nasila presję inflacyjną.

Specjaliści Centrum Analitycznego Gremi Personal uważają, że prognozy NBU dotyczące migracji nie powinny być traktowane dosłownie ani wywoływać paniki. Owszem, odpływ Ukraińców z kraju trwa i w pierwszej kolejności wynika to z kwestii bezpieczeństwa – pełnoskalowej wojny z Rosją. Według danych NBU, w pierwszym półroczu 2025 roku liczba ukraińskich migrantów wzrosła zaledwie o 60 tys. osób, podczas gdy w analogicznym okresie 2024 roku – aż o 200 tys. Z kolei dane ONZ pokazują, że 1 lipca 2025 roku poza granicami Ukrainy przebywało 5,6 mln obywateli. Jednocześnie, według Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji do 1 kwietnia br. do ojczyzny wróciło już 4,14 mln Ukraińców spośród tych, którzy wyjechali na początku wojny.
Jeśli chodzi o prognozy, dalsza dynamika migracji zależeć będzie przede wszystkim od rozwoju sytuacji w Ukrainie: scenariuszy zakończenia wojny, odbudowy gospodarczej, skali inwestycji i innych czynników. – uważa Oleg Rudenko z Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Potwierdzają to także prognozy NBU. Według zakładanego optymistycznego scenariusza, poprawa sytuacji bezpieczeństwa przyczyni się do szybszego powrotu migrantów – nie o 100 tys., lecz nawet 700 tys. osób w latach 2026–2027.
Choć sytuacja demograficzna w Ukrainie rzeczywiście budzi obawy, potencjał do powrotów pozostaje znaczący, szczególnie w długoterminowej perspektywie. – uważa Rudenko.

Jednym z głównych argumentów sprzyjających powrotom są nastroje panujące wśród Ukraińców za granicą. Wiosną 2025 roku Centrum Analityczne przeprowadził badanie wśród obywateli Ukrainy tymczasowo przebywających w Polsce. Wyniki pokazały, że 70% respondentów potencjalnie rozważa powrót do kraju. W tym 17,9% deklaruje, że wróci natychmiast, gdy tylko będzie to bezpieczne, a 45,3% waha się, ale nie wyklucza powrotu.
Decyzja o powrocie zależy przede wszystkim od bezpieczeństwa, a nie tylko od poziomu wynagrodzeń. Ludzie chcą mieszkać u siebie – w znanym otoczeniu, we własnym domu, blisko rodziny. Ten czynnik jest niedoceniany w makroekonomicznych kalkulacjach. – podkreśla Rudenko.

Jeśli chodzi o kryzys kadrowy, który faktycznie pogłębia się wskutek migracji i o którym mówi NBU, analitycy Gremi Personal zwracają uwagę, że należy patrzeć nie tylko na sytuację bieżącą, ale i na globalne procesy makroekonomiczne, które mogą działać na korzyść Ukrainy.

Światowy rynek pracy słabnie. Międzynarodowa Organizacja Pracy obniżyła prognozę liczby nowych miejsc pracy w 2025 roku o 12% – z 60 mln do 53 mln. Z kolei realny wzrost płac skorygowanych w krajach G7 spadł z 2,8% w 2023 roku do 1,3% w pierwszym kwartale 2025 roku.
Spowolnienie gospodarcze w UE, USA i Azji (m.in. w związku z decyzjami politycznymi, jak wypowiedzi Donalda Trumpa) prowadzi do zmniejszenia popytu na siłę roboczą. Na rozwinięte rynki coraz mocniej będzie napierać migracja zarobkowa z tzw. globalnego Południa, co zwiększy podaż pracy.

Dodatkowo, UE może zrewidować warunki pobytu Ukraińców (np. ograniczając świadczenia). W tym kontekście Ukraina – pod warunkiem zakończenia wojny – zyska przewagę w przyciąganiu obywateli z powrotem: deficyt kadr, rosnące płace, znajome środowisko (w tym własne mieszkania) sprzyjają decyzjom o powrocie. – wyjaśnia analityk Gremi Personal.

Innymi słowy, powojenna stabilizacja otworzy nowe możliwości dla powrotu Ukraińców do ojczyzny.
Kiedy pojawią się projekty inwestycyjne, a biznes znów zacznie się rozwijać, zapotrzebowanie na pracowników będzie rosło. Ukraińcy za granicą uważnie to obserwują i są gotowi wracać, gdy zobaczą realne perspektywy. – podsumowuje analityk.
Przeczytaj także: Polska uszczelnia pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zmiany w zasadach legalizacji pobytu i pracy Polska uszczelnia pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zmiany w zasadach legalizacji pobytu i pracy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: uchodźcy z Ukrainy, Ukraina, wojna w Ukrainie, Ukraińcy, Ukraińcy w Polsce, pracownicy z Ukrainy, obywatele Ukrainy

Przeczytaj także

Ukraińcy w Polsce śnią american dream?

Ukraińcy w Polsce śnią american dream?

Nowa polityka migracyjna. Co zmieni w sytuacji cudzoziemców na rynku pracy?

Nowa polityka migracyjna. Co zmieni w sytuacji cudzoziemców na rynku pracy?

Ukraińcy w Polsce: świadczenia rodzinne tylko dla wybranych

Ukraińcy w Polsce: świadczenia rodzinne tylko dla wybranych

Pracowników z Ukrainy już zastępują inne nacje?

Pracowników z Ukrainy już zastępują inne nacje?

Ukraińcy w Polsce: po 2 latach od wybuchu wojny wiele się zmieniło

Ukraińcy w Polsce: po 2 latach od wybuchu wojny wiele się zmieniło

Pracownicy z Ukrainy doceniają warunki zatrudnienia w Polsce

Pracownicy z Ukrainy doceniają warunki zatrudnienia w Polsce

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Gdzie pracują? Ile zarabiają?

Pracownicy z Ukrainy na polskim rynku pracy. Gdzie pracują? Ile zarabiają?

Pracownicy z Ukrainy chcą pracy na miarę swoich kwalifikacji zawodowych

Pracownicy z Ukrainy chcą pracy na miarę swoich kwalifikacji zawodowych

Uchodźcy z Ukrainy: Polacy zmęczeni pomocą dla Ukraińców?

Uchodźcy z Ukrainy: Polacy zmęczeni pomocą dla Ukraińców?

Następny artykuł

Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

5 błędów, które mogą pogrążyć twój artykuł natywny

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Nowa ordynacja podatkowa: mniej logiki, więcej ryzyka?

Nowa ordynacja podatkowa: mniej logiki, więcej ryzyka?

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodu elektrycznego? Poradnik dla kierowców EV

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie samochodu elektrycznego? Poradnik dla kierowców EV

Szansa na dotację dla innowacyjnych firm - przegląd naborów STEP w 2025

Szansa na dotację dla innowacyjnych firm - przegląd naborów STEP w 2025

Realna wartość świadczenia 300+ wynosi obecnie 195 zł

Realna wartość świadczenia 300+ wynosi obecnie 195 zł

Nieruchomości znów przyciągają kapitał - gdzie warto inwestować w mieszkania w 2025?

Nieruchomości znów przyciągają kapitał - gdzie warto inwestować w mieszkania w 2025?

Czy paliwo będzie tańsze? Nadpodaż ropy studzi ceny benzyny i diesla

Czy paliwo będzie tańsze? Nadpodaż ropy studzi ceny benzyny i diesla

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wynagrodzenie magistrów inżynierów w 2024 roku. Kto i gdzie zarabiał najwięcej?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: