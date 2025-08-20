Porzucone koszyki bolączką polskiego e-commerce. Ile tracą firmy?

Sekundy – właśnie tyle dzieli sprzedawcę od utraconej sprzedaży. 39 proc. Polaków porzuca koszyk, gdy checkout trwa zbyt długo, a 86 proc. firm przyznaje, że przestoje systemowe uderzyły w ich przychody. Do tego dochodzą oszustwa i chargebacki, które coraz częściej drenują zasoby przedsiębiorstw. Raport „Adyen Index: Retail Report 2025” nie pozostawia wątpliwości: szybkość, spójność danych i automatyzacja stają się warunkiem przetrwania na rynku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego szybkość checkoutu stała się jednym z kluczowych wskaźników efektywności sprzedaży?

Jakie straty ponoszą polskie firmy przez przestoje systemów i brak spójnych rozwiązań?

W jaki sposób przedsiębiorstwa próbują budować lojalność klientów w handlu?

Jak sztuczna inteligencja wspiera walkę z oszustwami i chargebackami?

1) Klient odchodzi szybciej niż się pojawia

2) Lojalność kosztuje więcej, jeśli nie działa

Firmy inwestują w technologie zwiększające lojalność, ale bez spójnej architektury danych ich skuteczność może być ograniczona. Ten brak spójności sprawia, że nawet najlepiej zaprojektowana kampania lojalnościowa może nie zadziałać w praktyce – bo brakuje kontekstu zakupowego albo dostępu do historii transakcji. Lojalność to dziś coś więcej niż karta rabatowa – to płynne doświadczenie, personalizacja i sprawna reakcja w kluczowym momencie – komentuje Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

3) Przestoje systemów bolą – również finansowo

4) Oszustwa i chargebacki – ukryty koszt

To kolejny dowód na to, że czas stał się jedną z najcenniejszych walut w handlu – nie tylko dla klienta, który oczekuje płynnej transakcji, ale także dla firm, które muszą działać szybko i skutecznie. W kontekście oszustw kluczowe jest nie tylko to, czy transakcja zostanie zatrzymana, ale jak szybko system potrafi podjąć trafną decyzję – bez angażowania dodatkowych zasobów i bez wpływu na doświadczenie klienta. To właśnie czas reakcji, a nie liczba warstw zabezpieczeń, decyduje o skuteczności systemu płatniczego – dodaje Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Z badania „Adyen Index: Retail Report 2025” wynika, że aż 39 proc. polskich konsumentów porzuca koszyk, jeśli finalizacja transakcji trwa zbyt długo. To nie tylko wyraz niezadowolenia, ale również utrata przychodu. Przedsiębiorcy zaczynają to rozumieć:W odpowiedzi, aby maksymalnie skrócić moment zakupu i zmniejszyć liczbę porzuconych koszyków. Szybki i bezproblemowy checkout staje się nie dodatkiem, ale warunkiem sukcesu w świecie, gdzie o transakcji mogą zadecydować sekundy.Zadowolenie z pierwszego zakupu to dopiero początek. W dzisiejszym handlu lojalność buduje się spersonalizowanym doświadczeniem po dokonaniu transakcji. Coraz więcej przedsiębiorców to rozumie –. Problem w tym, że w działaniach tych często brakuje spójności. Choć 87 proc. firm deklaruje, że działa zgodnie ze strategią Unified Commerce,. Dla pozostałych oznacza to rozproszone dane z kanałów online i offline oraz brak płynnej obsługi klienta.Niestety, wiele firm wciąż potyka się o własne systemy. Wolne, zawodne lub pozbawione integracji stają się poważnym źródłem strat. Problem nie jest jednorazowy – z badania „Adyen Index: Retail Report 2025” wynika, że aż. 46 proc. z nich poniosło straty sięgające 2,445 zł, kolejne 28 proc. od 2,445 do 7,336 zł, a 12 proc. nawet do 24,455 zł . Jest to realne uderzenie w marżę i płynność.Dla części firm rozwiązaniem stał się fallback, czyli awaryjny tryb przetwarzania płatności w razie problemów z łącznością. Takie rozwiązanie wdrożyło jużPrzedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją, że bezpieczeństwo płatności musi iść w parze z szybkością i wygodą. Jak wynika z badania „Adyen Index: Retail Report 2025”,, a co piąta firma przyznaje, że ich obsługa pochłania zbyt wiele zasobów i – co równie ważne – czasu.W odpowiedzi już, które automatyzują – a co za tym idzie – znacznie przyspieszają wykrywanie nadużyć i pozwalają zachować płynność procesu zakupowego.