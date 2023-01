Firmy z Ukrainy w Polsce po wybuchu wojny. Są najnowsze statystyki

Szacuje się, że w następstwie wybuchu wojny w Ukrainie w Polsce schronił się ponad 1 mln uchodźców. Ma to swoje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących powstawania przedsiębiorstw z kapitałem ukraińskim w naszym kraju. Przygląda się im Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r.”. Oto, do jakich wniosków prowadzi to opracowanie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile firm z ukraińskim kapitałem powstało nad Wisłą w okresie od stycznia do września 2022 r.?

Jaka była motywacja do ich otworzenia?

W jakich branżach działają firmy z Ukrainy?

Czy należy się spodziewać, że po zakończeniu wojny w Ukrainie tamtejsze przedsiębiorstwa znikną z polskiego rynku?

Coraz więcej spółek z kapitałem ukraińskim w Polsce

Od stycznia do września 2022 r. aż 45 proc. nowo zarejestrowanych spółek z kapitałem zagranicznym stanowiły podmioty z udziałem kapitału ukraińskiego, tworząc jednocześnie 7 proc. wszystkich zarejestrowanych w Polsce spółek, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. W większości są to firmy handlowe (22 proc.), budowlane (19 proc.) i zajmujące się transportem oraz magazynowaniem (14 proc.) – wskazuje Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu foresightu gospodarczego.

Obywatele Ukrainy zakładają głównie jednoosobowe działalności gospodarcze

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce Od stycznia do września 2022 r. w Polsce powstało łącznie 10 207 ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Liczba zakładanych przez obywateli Ukrainy jednoosobowych działalności gospodarczych w 2022 r. rosła lawinowo z miesiąca na miesiąc. Największy skok nastąpił w pierwszych tygodniach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji – w kwietniu 2022 r. takich firm na polskim rynku było już 4,5 raza więcej niż w styczniu. We wrześniu 2022 r. – 2,6 raza więcej niż w kwietniu. Wśród branż dominuje budownictwo (24 proc.), informacja i komunikacja (16 proc.) i usługi (14 proc.). Warto też odnotować, że właścicielkami 41 proc. ukraińskich jednoosobowych działalności gospodarczych są kobiety – mówi Anna Szymańska, analityk zespołu foresightu gospodarczego w PIE.

Większość firm z Ukrainy zostanie w Polsce

Zakończenie wojny w Ukrainie raczej nie będzie oznaczać, masowego zamykania bądź przenoszenia działalności gospodarczej do Ukrainy. Choć 40 proc. firm z Ukrainy odczuwa brak doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce jako barierę, większość badanych zamierza kontynuować swoją działalność w Polsce i rozwijać współpracę z polskimi partnerami. Przedsiębiorcy ukraińscy w Polsce chcą też uczestniczyć w przyszłej odbudowie Ukrainy – wskazuje Katarzyna Dębkowska.

W Polsce działa obecnie 24,1 tys. spółek z kapitałem ukraińskim, czyli aż 25 proc. wszystkich spółek z kapitałem zagranicznym. Z dostępnych danych wynika, że 2022 r. może być rekordowy pod względem liczby zarejestrowanych spółek z kapitałem ukraińskim. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. powstało już 3,6 tys. podmiotów z kapitałem ukraińskim. Jednoosobowe działalności gospodarcze są dominującą formą prowadzenia działalności biznesowej przez obywateli Ukrainy w Polsce . Od stycznia do września 2022 r. powstało ich łącznie 10 207. Największy przyrost m/m aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych rozpoczynających swoją działalność miał miejsce w kwietniu, kiedy to ich liczba w porównaniu z marcem zwiększyła się niemal trzykrotnie. Na koniec III kwartału 2022 r. liczba firm z Ukrainy wpisanych do CEIDG była niemal dwunastokrotnie większa niż w lutym.Z badania PIE wynika, że w 75 proc. przypadków najsilniejszym motywem skłaniającym do otwarcia biznesu w naszym kraju była konieczność pozyskania środków na utrzymanie siebie i rodziny. W drugiej kolejności respondenci wskazywali na bliskość kulturową i łatwiejszą komunikację językową niż w innych krajach (63 proc. wskazań).Zdaniem 66 proc. respondentów działalność w Polsce będzie kontynuowana niezależnie od sytuacji w Ukrainie. Tylko 4 proc. przebadanych firm zamierza zakończyć swoją działalność w Polsce i wrócić do Ukrainy, jak tylko sytuacja na to pozwoli. Najczęściej w Polsce chcą pozostać przedstawiciele innych usług (43 proc.), budownictwa (17 proc.) oraz informacji i komunikacji (13 proc.). Przedsiębiorcy planujący powrót do Ukrainy reprezentują branżę informatyczną.