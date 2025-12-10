Promocje świąteczne jak cios w cyberbezpieczeństwo. Jak chronić swoje dane?

Polujemy na świąteczne okazje, a oszuści – na nasze dane. Okres wyprzedaży to żniwa nie tylko dla sklepów, ale też dla cyberprzestępców. Z badania Huawei CBG Polska wynika, że ponad jedna czwarta Polaków padła ofiarą naruszenia prywatności, a co piąta osoba zorientowała się dopiero po finansowych stratach. Rutynowe klikanie „akceptuję” i oddawanie danych w zamian za „gratisy” to dziś jedno z największych cyfrowych zagrożeń.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego okres przedświąteczny wyjątkowo sprzyja cyberoszustwom?

Jak często Polacy czytają polityki prywatności przed ich akceptacją?

W jaki sposób najczęściej dochodzi do naruszeń danych osobowych?

Czego najbardziej obawiają się Polacy po wycieku danych?



Klikamy „akceptuję” niemal z automatu

Brak uważności podczas czytania polityk prywatności i rutynowe udostępnianie danych osobowych w sieci znacząco zwiększa ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Kiedy użytkownicy mechanicznie akceptują warunki bez zrozumienia, na co się zgadzają, oddają kontrolę nad swoimi danymi firmom, które mogą wykorzystywać je w sposób nieprzewidywalny — od sprzedaży danych stronom trzecim, przez profilowanie marketingowe, aż po ryzyko realnych wycieków i kradzieży tożsamości.



W praktyce to właśnie w nieuwadze i automatyzmie tkwi największe zagrożenie. Większość naruszeń nie wynika z dużych, spektakularnych włamań, ale właśnie z drobnych, codziennych decyzji użytkowników, którzy nieświadomie zgadzają się na szeroki zakres przetwarzania swoich danych.



Dlatego warto zastanowić się nad drobnymi zmianami w nawykach – większa uważność i świadomy wybór usług – realnie wzmacniają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko, że nasze dane zostaną użyte w sposób, na który byśmy nigdy świadomie nie wyrazili zgody – komentuje ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, dr Paweł Stobiecki.

Dane w zamian za „gratisy”

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy Polacy udostępniają swoje dane za gratisy? Wielu Polaków przyznaje, że zdarza im się udostępniać swoje dane osobowe w zamian za darmowe usługi Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Dla przeciętnego użytkownika dane osobowe stają się walutą wymienną za wygodę, szybki dostęp, darmowe aplikacje czy usługi. Bariera psychologiczna, która kiedyś istniała, została obniżona do minimum – przyzwyczailiśmy się do myśli, że nasze dane są zawsze "w grze".



Obecnie użytkownicy są skłonni akceptować niemal wszystko, byleby nie stracić dostępu. Nawet jawne błędy czy nielogiczne zapisy w polityce prywatności nie zatrzymują ich przed kliknięciem „Akceptuję”.



To bardzo niebezpieczna sytuacja, bo oznacza, że firmy mogą coraz bardziej przesuwać granice w stronę coraz większej inwazyjności bez realnego oporu ze strony użytkowników – mówi dr Paweł Stobiecki.

Jak reagujemy na incydenty i czego się boimy?

Choć wiele osób deklaruje, że dba o cyberbezpieczeństwo danych, w praktyce ignorują kluczowe informacje zawarte w politykach prywatności i akceptują je bez refleksji. Co ważne, reakcje na incydenty są w większości prawidłowe (m.in. zmiana haseł, kontakt z firmami), ale stosunkowo niewiele osób korzysta z dostępnych narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa danych, co może wydłużać czas wykrycia i reakcji na incydent – dodaje dr Paweł Stobiecki.