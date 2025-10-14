eGospodarka.pl
Rynek kosmetyków w Polsce warty już ponad 18 mld PLN

2025-10-14

Polski rynek kosmetyków nie zwalnia tempa i jest już wart ponad 18 mld złotych. W ciągu roku od sierpnia 2024 do lipca 2025 polskie gospodarstwa domowe kupiły aż 251 tys. ton kosmetyków, notując wzrost zarówno wolumenowy o 4%, jak i wartościowy o 7%. Coraz większą popularność zyskują kosmetyki ekologiczne i koreańskie, a konsumenci kupują świadomie, chętniej korzystając z promocji, głównie w drogeriach i przez kanały online.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Wartość polskiego rynku kosmetyków w 2025 roku przekroczyła 18 mld zł
  • Zakupy kosmetyków wzrosły o 4% ilościowo i 7% wartościowo w skali roku
  • Największy wzrost popularności odnotowały kosmetyki ekologiczne (+58%) i koreańskie (+100%)
  • Drogerie oraz kanał online to najważniejsze miejsca zakupu kosmetyków w Polsce

W okresie od sierpnia 2024 r. do lipca 2025 r. polskie gospodarstwa domowe zakupiły 251 tys. ton kosmetyków i zapłaciły za nie ponad 18 mld złotych. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej oznacza to wzrost odpowiednio o 4 proc. w ujęciu wolumenowym i 7 proc. wartościowo.
Mimo, że rynek kosmetyków rośnie, to nabywcy podchodzą do tych zakupów z dużą ostrożnością. Lata wysokiej inflacji i niepewnej sytuacji gospodarczej umocniły trend tzw. sprytnych zakupów i sprawiły, że konsumenci coraz chętniej korzystają z promocji, także w kategorii kosmetyków.

W analizowanym okresie liczba transakcji promocyjnych wzrosła aż o16 proc. Polacy kupują na promocjach częściej i więcej, a jednocześnie spada udział zakupów w cenach regularnych – podkreśla Agnieszka Gorecka, dyrektorka ds. klientów lokalnych i regionalnych w YouGov.

Na topie kosmetyki eko i koreańskie


Według danych YouGov rośnie popularność kosmetyków ekologicznych. W tej grupie produktów zakupy wzrosły o 58 proc. wolumenowo i o prawie 30 proc. wartościowo. Jeszcze szybsze tempo wzrostu notuje segment kosmetyków koreańskich – tu zarówno liczba, jak i wartość zakupów wzrosły o 100 proc.
Trudno nie wspomnieć o trendach związanych z markami własnymi. Choć tego typu produkty cieszą się niesłabnącą popularnością, to nadal są kategorie zakupowe, w przypadku których konsumenci chętniej wybierają produkty markowe. Jednym z przykładów są właśnie kosmetyki. W analizowanym okresie to właśnie zakupy produktów brandowych rosły szybciej, notując wzrost o 6 proc. – zaznacza Agnieszka Gorecka.

Co najczęściej trafia do koszyków?


W segmencie pielęgnacji skóry największy wzrost liczby nabywców firma YouGov odnotowała w kategoriach kremów do twarzy i masek do twarzy – odpowiednio o ponad 11 proc. i prawie 40 proc. w ujęciu wolumenowym.

Analiza pierwszej kategorii pokazuje, że konsumenci kupili najwięcej kremów przeciwzmarszczkowych, choć wkładali je do koszyków nieco rzadziej. Największy wzrost wolumenu zakupów dotyczył kremów nawilżających (+19%), które przyciągnęły najszersze grono nowych nabywców i były kupowane częściej niż w ubiegłym roku (+5%).

Po kosmetyki – głównie do drogerii


Spośród wszystkich kanałów sprzedaży, drogerie jako jedyne przyciągnęły więcej nabywców kosmetyków niż rok wcześniej. W analizowanym okresie 82 proc. polskich gospodarstw zakupiło tam przynajmniej jeden kosmetyk. Więcej zakupów zrealizowano w sieciach Rossmann, Hebe i Superpharm.
Wzrost zakupów w drogeriach wynikał zarówno z pozyskania nowych nabywców, jak i większej częstotliwości oraz wolumenu zakupionego podczas jednej wizyty. Warto również podkreślić coraz większe znaczenie kanału online, który w analizowanym okresie wzrósł o 17 proc. – dodaje Agnieszka Gorecka.


Dane z YouGov Shopper Panel (8.000 polskich gospodarstw domowych, zakupy dokonywane przez gospodarstwa domowe na swoje potrzeby – przynoszone do domu)
