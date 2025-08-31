eGospodarka.pl
Co czwartego Polaka nie stać na wakacje, jeszcze gorzej mają Rumuni i Grecy

2025-08-31 12:45

Co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce nie może pozwolić sobie na tygodniowy urlop - wynika z danych Eurostatu przeanalizowanych przez Rankomat.pl. W Europie Polska plasuje się w środku stawki, z lepszą sytuacją niż takie kraje jak Włochy, Hiszpania czy Chorwacja, a gorzej niż Norwegia czy Luksemburg. Wzrosła jednak liczba Polaków planujących wyjazdy, chociaż większość decyduje się na spędzanie wakacji w kraju.

Przeczytaj także: Prawie połowa Polaków maksymalnie tnie wydatki na wakacje 2023

Co roku media zalewają doniesienia o wysokich cenach w wakacyjnych kurortach i tzw. „paragonach grozy”. Równolegle pojawiają się badania dotyczące urlopowych planów Polaków. Choć narzekamy na drożyznę, na tle Europy nie wypadamy najgorzej.

Polska w środku stawki


W zestawieniu 28 krajów uwzględnionych przez Eurostat Polska zajmuje 14. miejsce. W 2024 roku 25,5% gospodarstw domowych nie mogło pozwolić sobie na tygodniowy wypoczynek. Podobne wyniki osiągnęły Malta (28,8%), Łotwa (29,3%), Estonia (24,2%) i Irlandia (23%).
W 2024 roku aż 58,6% gospodarstw domowych w Rumunii nie było w stanie pozwolić sobie na tygodniowy wypoczynek, podczas gdy w Polsce odsetek ten wyniósł 25,5%. Najlepiej wypada Luksemburg z zaledwie 8,9%. Raport pokazuje istotne różnice w dostępności wakacji pomiędzy krajami europejskimi oraz poprawę sytuacji w Polsce pomiędzy 2023 a 2024 rokiem.

Najgorzej sytuacja wygląda w Rumunii – aż 58,6% mieszkańców nie wyjeżdża na wakacje. Kolejne miejsca zajęły Grecja (46%) i Bułgaria (41,4%). Na drugim biegunie są państwa, w których ten odsetek jest znacznie niższy. W Luksemburgu to zaledwie 8,9%, a w Norwegii – 9,3%.

Polaków stać na więcej


Porównując rok 2023 do 2024, widać poprawę. W Polsce liczba gospodarstw, które nie mogą sobie pozwolić na urlop, spadła o 2,1 punktu procentowego. Jeszcze większą poprawę widać w Chorwacji (-4,7 pp.) i na Węgrzech (-4 pp.).

Tylko w pięciu krajach odsetek ten wzrósł: w Szwecji (+0,4 pp.), Estonii (+1,2 pp.), Norwegii (+1,4 pp.), Finlandii (+1,6 pp.) i Grecji (+2,9 pp.).

Jak wakacje to głównie w Polsce


Z badania Rankomat.pl, przeprowadzonego w kwietniu 2025 roku wynika, że tylko 20% Polaków nie planowała wakacji w tym roku i jest spadek o 13 pp. w porównaniu do badania z 2024 roku. Widać więc, że Polacy faktycznie chętniej wyjeżdżają na wakacje, choć jak deklaruje ponad połowa z nich, częściej spędzają je w kraju.
W 2025 roku 40% Polaków planowało spędzić urlop w kraju, 28% wybierało zagranicę, 12% łączyło oba kierunki, a 20% w ogóle nie planowało wyjazdu.

Wakacje wcale nie muszą być drogie. Wszystko zależy od kierunku, standardu miejsca, atrakcji i wyżywienia, a także od terminu rezerwacji. Dobre okazje można znaleźć zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest jednak coś, na czym nie warto oszczędzać – to polisa. Jej brak może oznaczać rachunek na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych, podczas gdy dzienny koszt ubezpieczenia turystycznego, to często mniej niż cena kawy – komentuje Patrycja Pałka, ekspertka Rankomat.pl.

Przeczytaj także: Jakie plany Polaków na wakacje 2023? Jakie plany Polaków na wakacje 2023?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

