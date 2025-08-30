Już co dziesiąty Polak ogląda telewizję w streamingu, ale daleko nam do USA
2025-08-30 00:07
Już co dziesiąty Polak ogląda telewizję w streamingu, ale daleko nam do USA © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: 2/3 Polaków ma subskrypcje
Z tego artykułu dowiesz się:
- Udział telewizji strumieniowej w Polsce przekroczył w lipcu 10%, co jest historycznym wynikiem.
- Wzrost streamingu następuje kosztem oglądalności telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej.
- W USA streaming telewizyjny już przekracza niemal 50% udziału w oglądalności.
- Najczęściej w streamingu oglądane są transmisje wydarzeń sportowych, co napędza ten trend.
Najnowsze dane z raportu The Gauge [1] nie pozostawiają złudzeń - w Polsce rośnie odbiór treści konsumowanych strumieniowo. Mimo że oglądalność zazwyczaj spada w miesiącach letnich, to lipiec był historyczny dla streamingu. Po raz pierwszy w historii udział telewizji strumieniowej osiągnął w polskich domach na ekranach telewizorów ponad 10 proc.
Analizując dane Nielsena, w porównaniu z czerwcem br. udział streamingu wzrósł w lipcu o 0,4 pp., osiągając 10,1 proc. Wynika to w głównej mierze z dłuższej konsumpcji treści online oraz ze spadku oglądalności tradycyjnej telewizji.
W tym czasie treści telewizji kablowej były wyświetlane przez 33,4 proc. odbiorców, telewizji satelitarnej przez 26,2 proc., a w telewizji naziemnej – 23,2 proc. W porównaniu z wcześniejszym miesiącem to odpowiednio spadek kablowej o 1,3 proc. z 34,7 proc., niższa o 0,1 proc. konsumpcja treści satelitarnych (26,3 proc.) oraz niższy o 0,3 proc. odbiór contentu w TV naziemnej (23,5 proc. w czerwcu).
W streamingu z 10,1 proc. w lipcu 2,4 proc. zajęły treści oglądane na platformie YouTube, 1,8 proc. w serwisie Netflix, natomiast 5,9 proc. na pozostałych platformach streamingowych, w tym m.in. na MEGOGO.
Lipiec pozwala mieć nadzieję, że odbiór treści przy pomocy streamingu będzie coraz popularniejszy w porównaniu z tradycyjną telewizją w kolejnych miesiącach. Zestawiając czerwiec z lipcem, można zaobserwować wzrost udziału YouTube’a i Netflixa odpowiednio o 0,2 proc., a także innych narzędzi udostępniających treści strumieniowo aż o 0,4 proc. – wyjaśnia Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce, platformy dostarczającej telewizję online oraz VOD.
Polska wciąż daleko za Stanami Zjednoczonymi
Według Nielsena [2] pierwszym miesiącem w historii, gdy streaming przewyższył w USA łączny udział nadawców telewizji linearnej był maj 2025 r. Aż 44,8 proc. treści było odbieranych w tym czasie w sposób strumieniowy. Jednocześnie tradycyjna telewizja miała udział 44,2 proc. (kablowa 24,1 proc., a satelitarna – 20,1 proc.).
Dane z lipca 2025 r. pokazują umacniającą się przewagę streamingu nad tradycyjną TV. W Stanach Zjednoczonych streaming miał w tym czasie już 47,3 proc. udziału w oglądaniu telewizji, podczas gdy TV kablowa spadła do 22,2 proc., a satelitarna do 18,4 proc. [3]
Porównując konsumpcję treści oglądanych strumieniowo w naszym kraju z USA, w Polsce jest ona na razie blisko 5 razy niższa.
W streamingu przede wszystkim konsumowane wydarzenia sportowe
Dane z raportu firmy Amagi [4] jednoznacznie wskazują na rodzaj treści odbieranych strumieniowo – to przede wszystkim content sportowy. W pierwszym kwartale 2025 roku aż 84 proc. wydarzeń na żywo (obsługiwanych przez Amagi) zostało sklasyfikowanych jako wydarzenia sportowe.
Ponadto, ponad dwie trzecie ankietowanych widzów w USA (67 proc.) ogląda transmisje na żywo na darmowych i płatnych platformach streamingowych, a 70 proc. śledzi transmisje na żywo codziennie lub co tydzień. Blisko 50 proc. ankietowanych stwierdziło, że możliwość oglądania transmisji na żywo za darmo skłoniłaby ich do zarejestrowania się w jednym z płatnych serwisów streamingowych.
Biorąc pod uwagę to, że treści sportowe są głównym contentem odbieranym strumieniowo, piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce, a przy okazji wystartowały wszystkie najbardziej popularne ligi piłkarskie, należy mieć nadzieję, że lipcowy trend może zostać utrzymany w kolejnych miesiącach – z nadzieją puentuje Artur Pacuła z MEGOGO.
Jak wynika z analizy danych Nielsena, od maja 2021 do maja 2025 udział streamingu wzrósł w Stanach Zjednoczonych o 71 proc., podczas gdy TV kablowa spadła o 39 proc., a satelitarna o 21 proc. Polscy użytkownicy powoli podążają za tym trendem, co potwierdza udział w rynku konkretnych platform.
[1] Nielsen.com, The Gauge™: Polska | Lipiec 2025
[2] Nielsen.com, Streaming osiąga historyczny kamień milowy w telewizji, po raz pierwszy przewyższając łączone oglądalności nadawane i oglądalność telewizji kablowej, czerwiec 2025
[3] TVtechnology.com, Streaming Heats Up in July, Accounts For Nearly Half of All TV Viewing, 19 sierpnia 2025 r.
[4] Amagi.com, Amagi FAST Report #15, sierpień 2025 r.
Informacje o metodologii badania Gauge:
Dane pochodzą z pojedynczego panelu Nielsena składającego się z 3 500 gospodarstw domowych i prawie 9 700 panelistów. The Gauge™: Polska opiera się na miesięcznych danych dotyczących udziału w widowni AMR (Average Minute Rating). Dane prezentowane są dla osób w wieku powyżej 4 lat, w podziale na telewizję kablową, satelitarną, naziemną (zarówno linearną, jak i przesuniętą w czasie do 7 dni) oraz oglądalność streamingu (oglądalność stacji telewizyjnych na żywo na platformach OTT jest klasyfikowana jako oglądalność streamingu). Kategoria "Inne" obejmuje oglądanie nierozpoznanych treści.
Informacje o The Gauge:
The Gauge™ został stworzony, aby zapewnić branży medialnej comiesięczną analizę korzystania z telewizji na kluczowych platformach telewizyjnych. Nielsen opublikował swoje pierwsze wydanie The Gauge™ w Stanach Zjednoczonych w maju 2021 roku.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)