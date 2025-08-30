Już co dziesiąty Polak ogląda telewizję w streamingu, ale daleko nam do USA © wygenerowane przez AI

W lipcu 2025 roku po raz pierwszy w historii udział telewizji strumieniowej na ekranach telewizorów w polskich domach przekroczył 10%. Dane Nielsena pokazują, że rośnie konsumpcja treści online kosztem tradycyjnej telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej. W Polsce już co dziesiąty widz korzysta ze streamingu, choć wciąż jest to blisko 5 razy mniej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie streaming stanowi niemal połowę oglądanych treści. Najczęściej w streamingu oglądane są wydarzenia sportowe, co napędza popularność tej formy przekazu.

Lipiec pozwala mieć nadzieję, że odbiór treści przy pomocy streamingu będzie coraz popularniejszy w porównaniu z tradycyjną telewizją w kolejnych miesiącach. Zestawiając czerwiec z lipcem, można zaobserwować wzrost udziału YouTube’a i Netflixa odpowiednio o 0,2 proc., a także innych narzędzi udostępniających treści strumieniowo aż o 0,4 proc. – wyjaśnia Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce, platformy dostarczającej telewizję online oraz VOD.

Polska wciąż daleko za Stanami Zjednoczonymi

W streamingu przede wszystkim konsumowane wydarzenia sportowe

Biorąc pod uwagę to, że treści sportowe są głównym contentem odbieranym strumieniowo, piłka nożna jest najpopularniejszym sportem w Polsce, a przy okazji wystartowały wszystkie najbardziej popularne ligi piłkarskie, należy mieć nadzieję, że lipcowy trend może zostać utrzymany w kolejnych miesiącach – z nadzieją puentuje Artur Pacuła z MEGOGO.