Workation a cyberbezpieczeństwo - jak chronić firmowe dane przed cyberatakami

Coraz więcej Polaków łączy urlop z pracą zdalną – nawet przez kilka tygodni lub miesięcy w roku. Trend workation, choć popularny, niesie ze sobą poważne wyzwania dla działów IT, które muszą zapewnić bezpieczny i stabilny dostęp do zasobów firmowych w rozproszonym środowisku. Kluczowe stają się zdalne zarządzanie sprzętem, automatyzacja procesów i wdrażanie koncepcji Zero Trust, szczególnie w kontekście rosnącego ryzyka cyberataków podczas korzystania z publicznych sieci i urządzeń.

Przeczytaj także: Praca zdalna na wakacjach: jak chronić się przed cyberzagrożeniami?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego coraz więcej Polaków decyduje się na pracę zdalną w formie workation i jakie są najnowsze statystyki tego trendu.

Jakie zagrożenia cybernetyczne wiążą się z korzystaniem z publicznych sieci Wi-Fi i urządzeń podczas wyjazdów służbowo-wakacyjnych.

W jaki sposób koncepcja Zero Trust, automatyzacja i zdalne zarządzanie urządzeniami pomagają działom IT w zapewnieniu bezpieczeństwa danych.

Elastyczność wymaga gotowości

Workation przestało być ciekawostką, a stało się realnym scenariuszem, z którym muszą liczyć się działy IT. Dla zespołów odpowiedzialnych za infrastrukturę oznacza to konieczność wspierania użytkowników w bardzo zróżnicowanych warunkach, nie tylko technicznych, ale też organizacyjnych.



Elastyczność pracowników musi iść w parze z elastycznością IT. W praktyce oznacza to rosnącą rolę automatyzacji procesów IT, zdalnego zarządzania urządzeniami końcowymi oraz wdrażania podejścia Zero Trust. To właśnie te elementy pozwalają zespołom IT zachować kontrolę nad bezpieczeństwem i dostępnością systemów, nawet gdy pracownicy są rozproszeni po całym świecie - mówi Sebastian Wąsik, Country Manager baramundi Software w Polsce.

Cyberprzestępcy nie mają wakacji

Dla wielu organizacji phishing wciąż kojarzy się z masowymi wiadomościami e-mail, ale dziś to znacznie bardziej wyrafinowane działania. Grupy cyberprzestępcze pokazują, że jedno kliknięcie może uruchomić łańcuch zdarzeń prowadzących do pełnego przejęcia danych firmy.



W sezonie wakacyjnym, gdy zespoły IT mają ograniczoną widoczność nad urządzeniami pracowników zdalnych, kluczowe staje się podejście Zero Trust, zakładające, że każde logowanie, urządzenie i użytkownik musi być stale weryfikowany. W ten sposób można ograniczyć ryzyko wynikające z rosnącej mobilności i zaawansowanych metod ataku – ostrzega Sebastian Wąsik.

Workation a ryzyko cyberataków

Praca zdalna, również w formie workation, wiąże się z istotnymi wyzwaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Korzystanie z niezaufanych sieci czy urządzeń poza biurem zwiększa ryzyko naruszeń danych i dostępu osób nieuprawnionych do firmowych zasobów. Dlatego tak ważne jest zarówno właściwe przygotowanie techniczne, jak i edukacja pracowników w zakresie bezpiecznych praktyk. – mówi ekspert.