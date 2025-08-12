Rekompensaty dla klientów i zmiany na Booking.com po decyzji UOKiK © wygenerowane przez AI

Prezes UOKiK zobowiązał Booking.com do rzetelnego informowania klientów, czy wynajmujący nocleg działa jako przedsiębiorca. Zmiany mają poprawić przejrzystość ofert i pomóc konsumentom w egzekwowaniu swoich praw. Wybrani użytkownicy platformy otrzymają także rekompensaty - w zależności od poziomu w programie lojalnościowym.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany w oznaczaniu ofert wprowadzi Booking.com po decyzji UOKiK.

Dlaczego przejrzystość informacji o statusie wynajmującego jest ważna dla konsumentów.

Kto może otrzymać rekompensatę od Booking.com i jakie będą jej formy.

Jak decyzja wpisuje się w działania UOKiK dotyczące dyrektywy Omnibus w e-commerce.

Dlaczego interweniował UOKiK?

Jakie zmiany wprowadzi Booking.com?

Rekompensaty dla uprawnionych klientów

Poziom 1 i 2 – awans o jeden stopień, co może zwiększyć wysokość zniżek w niektórych obiektach.

Poziom 3 – jednorazowy bonus w wysokości 40 zł do wykorzystania na kolejne rezerwacje.

Nie tylko Booking.com