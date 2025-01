5 trendów dla biznesu w erze nowego zarządzania przedsiębiorstwem

SAP Polska prezentuje wyniki raportu "Biznes napędzany cyfrowo - czy przez ludzi?". Opracowanie rzuca światło na najbardziej aktualne wyzwania, które rysują się przed biznesem. Mowa tu m.in. o rosnącej konkurencji, na którą jednak badane firmy zdają się być choć częściowo przygotowane. Do zrobienia ciągle jest jednak wiele. Oto 5 ważnych trendów, z których powinien zdawać sobie sprawę biznes, w nowej erze zarządzania przedsiębiorstwem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów firmy decydują się na inwestycje w ERP?

Co motywuje je do sięgania po narzędzia sztucznej inteligencji?

Jakie są główne wyzwania przedsiębiorstw jako pracodawców?

Jakich korzyści oczekuje biznes po wdrożeniu ESG?

Trend 1: systemy ERP w chmurze jako klucz do przewagi konkurencyjnej

W 2025 r. przyszłość należy do specjalistów ds. zakupów, którzy łączą strategiczne myślenie z zarządzaniem relacjami oraz kombinacją wiedzy funkcjonalnej i technologicznej. Umiejętności te będą miały kluczowe znaczenie dla wspierania współpracy między różnymi działami w przedsiębiorstwie. Żyjemy w erze cyfrowej, w której wiedza specjalistyczna w zakresie zarządzania wydatkami obejmuje nie tylko wspieranie, ale także kierowanie biznesem.

Dla wielu przedsiębiorstw, szczególnie mniejszych, korzystanie z chmury często sprowadza się do zewnętrznego hostingu zasobów, bez pełnej integracji z zaawansowanymi funkcjonalnościami ERP. Pełne wdrożenie modelu SaaS (Software as a Service) dotyczy głównie większych, bardziej zaawansowanych firm, dla których ERP w chmurze stanowi integralny element strategii i procesów biznesowych. Dokładniejsza analiza danych pozwala odkryć wyraźną korelację pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a stopniem zrozumienia i wykorzystania możliwości ERP. Na przykład 28% firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników wskazuje na „lepsze zarządzanie procesami” jako kluczową korzyść z ERP, podczas gdy w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników odsetek ten wzrasta do 32%.

Trend 2: przestaliśmy tylko obserwować AI, w końcu zaczynamy używać tej technologii na szeroką skalę

AI w obecnym kształcie to potężne narzędzie, które może znacznie poprawić efektywność biznesową, ale jego wdrożenie wymaga odpowiedniego przygotowania. Firmy muszą rozwijać nie tylko kompetencje niezbędne do wdrażania AI, ale także swoje polityki zarządzania danymi. Dobrze zaprojektowana polityka data governance powinna uwzględniać bezpieczeństwo danych, regulacje prawne oraz prywatność użytkowników. To zadanie ma przed sobą jeszcze 14% badanych przez nas firm, a 45% przyznaje, że jest zaledwie w jego trakcie. Te lekcje muszą zostać odrobione, bo tylko wtedy AI będzie rozwijać się w sposób, który zapewni nam rzeczywiste wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Nawet tych, których my sami nie potrafimy sobie jeszcze wyobrazić – zauważa Marcin Demkiw, Dyrektor ds. wsparcia sprzedaży w SAP Polska.

Trend 3: reskilling i upskilling, czyli zmiany kompetencji i uwolnienie kapitału polskich specjalistów

Przed nami podwójna zmiana – nie tylko w obrębie procesów, ale także w podejściu do kształcenia i budowania zespołów. Adekwatne do rzeczywistości zarządzanie wiedzą wymaga spojrzenia na fakty: jakie dokładnie kompetencje posiadają pracownicy i zespoły w naszej firmie? Jakich umiejętności nam brakuje, by organizacja mogła się dalej rozwijać? Jakie czynniki ryzyka musimy wziąć pod uwagę, aby efektywnie zarządzać i budować przewagę organizacji? Dopiero rzetelna odpowiedź na te pytania pozwoli nam opracować metody na rozwiązanie kluczowych wyzwań. Uważam, że rozwiązania będą skuteczne tylko wtedy, kiedy ich bazą staną się trzy filary: wprowadzenie systemowych rozwiązań zarządzania wiedzą, edukacji i rozwoju kompetencji; strukturalne podejście do transferu wiedzy; tworzenie kultury organizacyjnej, która promuje ciągłe uczenie się i adaptację, także poprzez obecność i widoczność role models. Tylko dzięki temu będziemy mogli działać skutecznie i w pełni wykorzystać potencjał naszych zespołów. Albo po prostu go dostrzec – podkreśla Katarzyna Rusek, Wiceprezes i Dyrektor HR w SAP Polska.

Trend 4: raportowanie ESG stanie się jednym z głównych motorów poprawy wyników finansowych

Jeśli jako Europa chcemy konkurować globalnie z takimi graczami jak Chiny czy USA, w pierwszej kolejności musimy zdefiniować pola, na których możemy budować naszą przewagę. Kluczem do sukcesu jest innowacja, a wdrożenie strategii ESG stanowi fundament tej transformacji – zauważa Piotr Ferszka, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający SAP Polska.

Dobre przygotowanie organizacji do raportowania ESG to klucz do długoterminowego sukcesu. Branża IT, poprzez innowacje, ma szansę stać się liderem w tej transformacji. Zrównoważony rozwój w usługach IT, zarządzanie łańcuchami dostaw czy zrównoważone finansowanie stanowią elementy, które nie tylko wspierają proces szeroko rozumianej dekarbonizacji, ale również budują stabilną pozycję na globalnym rynku – podsumowuje Piotr Ferszka.

Trend 5: środki unijne dadzą potężny impuls do szybszego rozwoju naszych technologii, innowacji i kompetencji zespołów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przedstawiciele biznesu o funduszach unijnych 55% badanych uważa, że pieniądze pochodzące z funduszy UE, w tym z KPO, pozwolą na rozwój technologiczny organizacji Kliknij, aby przejść do galerii (6)

W latach 2014-2020 z funduszy UE na TOP 5 korzyści oczekiwanych przez przedsiębiorstwa skorzystało 45 609 firm, na łączną kwotę dotacji wynoszącą 79,1 mld PLN. Obecnie sama perspektywa dotacyjna na lata 2021-2027 to około 330 mld PLN. Na dzień 2 czerwca 2024 roku zakontraktowane było jedynie 4,13 mld PLN. Dlatego duże zainteresowanie firm, które ubiegają się o wsparcie, spotka się z bardzo dużą podażą jeszcze niewykorzystanych środków. Szczególnie ważny jest jednak pośpiech w grze o dotację, gdyż termin na realizację inwestycji z Funduszy UE to grudzień 2029, natomiast z KPO to koniec sierpnia 2026 roku! – podsumowuje Michał Świątek.

SAP jako pierwszy na rynku przeanalizował postawy polskich firm wobec systemów ERP w chmurze. Wyniki badania zawarte w raporcie „Biznes napędzany cyfrowo – czy przez ludzi? AI, ESG i fundusze unijne z perspektywy polskich menadżerów” wskazują, że 38% polskich firm już korzysta z chmurowych ERP, a 39% planuje wdrożenie takich rozwiązań w najbliższym roku. Najczęściej wskazywane korzyści to zwiększenie efektywności, uproszczenie infrastruktury IT i lepsza integracja systemów.Również globalne trendy potwierdzają kluczową rolę tych rozwiązań. Etosha Thurman, dyrektor ds. marketingu Intelligent Spend and Business Network w SAP, przewiduje:Jak zauważa Dorota Zaremba, Wiceprezeska i Dyrektorka sprzedaży w SAP Polska:W 2025 roku różne sektory polskiego biznesu będą kontynuować własną, dostosowaną do potrzeb ścieżkę wdrażania chmurowych ERP. Trend ten wyraźnie przyspiesza, podkreślając rosnące znaczenie zaawansowanych technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej.83% polskich firm deklaruje, że korzysta z AI w co najmniej jednym obszarze działalności. Ponad połowa ankietowanych zauważa, że sztuczna inteligencja przyspieszyła procesy automatyzacji i skutecznie odciąża pracowników. AI ułatwia nam pracę i dlatego aż tak bardzo się jej nie boimy. Przyszedł czas na praktyczne adaptowanie sztucznej inteligencji, skoro w końcu dostęp do tej technologii uległ tak dużej demokratyzacji.Eksperci SAP przewidują, że firmy na całym świecie będą zmuszone podjąć decyzję, w jaki sposób wyjść ze starych systemów IT, które silosują dane i procesy, odcinając menedżerom dostęp do obrazu firmy jako całości.Według ekspertów SAP wkraczamy w nową erę zarządzania przedsiębiorstwem. „Złożoność może stać się katalizatorem postępu – pod warunkiem, że istnieją odpowiednie aplikacje, dane i narzędzia AI. Kiedy te elementy działają zgodnie, wzrasta skuteczność całej firmy” – podkreśla Philipp Herzig, Chief AI Officer w SAP.Niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz niski poziom kompetencji kandydatów znalazły się wśród najczęściej wymienianych wyzwań na rynku pracy, z jakimi mierzą się badane przez SAP Polska firmy. Jednocześnie 73% polskich menadżerów pozytywnie ocenia poziom tzw. „kompetencji przyszłości” wśród pracowników. To rzeczywiście ogromny kapitał, a reskilling i upskilling to metody, po które firmy będą sięgać coraz częściej, aby wykorzystywać ten potencjał.W obszarze rynku pracy i budowania kompetencji zespołów jako jedno z kluczowych wyzwań jawi się transferowanie wiedzy między różnymi pokoleniami. Badani wskazują przede wszystkim na kłopot z przekazywaniem informacji przez doświadczonych pracowników tym, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w danym biznesie. Respondenci upatrują źródeł problemu w zmianie generacyjnej – wejściu na rynek pracy pokoleń Alfa (ur. po 2010 roku) i Zet (ur. po 1995 roku).Raport SAP Polska obala mit opisujący ESG jako kwestię wyłącznie dostosowania się do unijnych regulacji. Aż 57% badanych uważa, że raportowanie pozafinansowe przyczyni się do zwiększenia efektywności w ich firmie. Główne motywatory do inwestowania w ESG to poprawa wyników finansowych (wskazuje na nią 53% badanych), poprawa wizerunku (ponad 39%) oraz większe zaangażowanie klientów (prawie 37%). 55% twierdzi z kolei, że ułatwi dostęp do kapitału poprzez wzrost zaufania inwestorów i lepsze warunki kredytowe.To dobry sygnał, ponieważ unikanie zmiany w ramach ESG to najprostsza metoda na utratę konkurencyjności.70% firm w Polsce wdrożyło lub jest w trakcie wdrażania narzędzi do raportowania ESG. Sam proces raportowania pozafinansowego łączy się z umiejętnością adaptacji do zmian oraz rozwijania środowiska sprzyjającego innowacjom, a to przecież cel biznesowy każdej firmy. Budzi zatem zaufanie inwestycyjne i poprawia warunki kredytowe. Branża IT jest w polskim biznesie jaskółką zmian.Zdecydowana większość badanych przez SAP Polska firm uważa, że pieniądze pochodzące z funduszy UE, w tym z KPO, pozwolą na rozwój technologiczny organizacji (ponad 55% odpowiedzi) oraz wprowadzanie w nich innowacji (ponad 40%). Wzrost konkurencyjności firmy (ponad 31%) oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników (niewiele ponad 31%) to również bardzo ważne korzyści dostrzegane przez ankietowanych. W TOP 5 benefitów znalazła się jeszcze zagraniczna ekspansja biznesowa. Co ciekawe, według badanych pozyskane środki oraz sposób, w jaki zostaną wykorzystane, może wprost przekładać się na wzmocnienie wizerunku firmy.Jak zauważa Michał Świątek, Członek Zarządu firmy Strategor, cele Funduszy Unijnych na lata 2021-2027, jak również KPO, odpowiadają oczekiwaniom i potrzebom zdefiniowanym przez polskie firmy. Wśród celów można znaleźć m.in.:Fundusze unijne to cały czas bardzo ważny element finansowania inwestycji w Polsce, w tym wydatków na IT. Z danych SAP Polska wynika, że prawie 54% badanych firm już korzysta z tych środków, a ponad 27% organizacji zamierza się ubiegać o unijne finansowanie w związku z odblokowaniem w 2024 roku środków pochodzących z KPO.Przed polskim biznesem stoją zatem istotne wyzwania. Z jednej strony mamy do dyspozycji technologię, która umożliwia rozwój i zwiększenie efektywności, z drugiej zaś – ludzi, którzy nadają biznesowi sens i kierunek. Najbliższa przyszłość zależy więc od umiejętności łączenia technologii z ludzką intuicją i kreatywnością.