Najczęściej cytowane media VI 2021. Na podium Onet.pl, TVN24 i Wp.pl

Onet.pl, TVN24 i Wp.pl znalazły się na podium czerwcowego rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów autorstwa Instytutu Monitorowania Mediów. Zaraz za podium znalazła się Rzeczpospolita. Na miejscu piątym RMF FM.

Prasa

Tygodniki i dwutygodniki

Miesięczniki i dwumiesięczniki

Telewizja

Radio

Portale internetowe

Najbardziej opiniotwórcze media ekonomiczne i biznesowe

Media regionalne

Onet.pl zawdzięcza pozycję lidera 4462 cytowań. Powyżej 3 tys. cytowań odnotowały TVN24 i Wp.pl.Najbardziej, odpowiednio o 7 i o 5 oczek awansowały Radio Plus i Dziennik Gazeta Prawna. Na antenie Radia Plus minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że skala nowych przypadków nie przełoży się, tak jak w poprzednich falach epidemii na liczbę hospitalizacji i zgonów. Natomiast Dziennik Gazeta Prawna opublikował rozmowę z Przemysławem Czarnkiem, szefem MEiN o planach rozpoczęcia roku szkolnego we wrześniu w kontekście trwającej pandemii.W czerwcu 2021 roku najczęściej cytowanym tytułem prasowym była Rzeczpospolita z 2,7 tys. cytowań. Na miejscu drugim uplasował się Dziennik Gazeta Prawna z 1,9 tys. cytowań. Na trzecim miejscu podium - Gazeta Wyborcza z 1,8 tys. cytowań.Największy awans, o 22 oczka, odnotował miesięcznik Perspektywy, który pod koniec czerwca opublikował ranking najlepszych polskich uczelni akademickich 2021. O 13 oczek awansował tygodnik Polityka, który jako pierwszy nieoficjalnie podał, że Donald Tusk ma wrócić na fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.Najczęściej cytowane tygodniki i dwutygodniki czerwca 2021 to kolejno: Wprost z wynikiem 430 wzmianek, tygodnik Sieci cytowany 359 razy i Polityka (281 cytowań).Pierwsze miejsce rankingu najbardziej opiniotwórczych miesięczników i dwumiesięczników zajmuje miesięcznik Perspektywy z liczbą 297 powołań w innych mediach. Magazyn Forbes z liczbą 225 powołań uplasował się na pozycji drugiej. Na miejscu trzecim - Press.Wśród stacji telewizyjnych w czerwcu 2021 liderem została TVN24 z wynikiem 3,1 tys. powołań. Kolejne miejsca podium zajęły: Polsat News z liczbą 1,5 tys. i TVPinfo.Najbardziej, o 6 oczek, awansowała stacja Polsat Sport, głównie za sprawą rozmowy z siatkarzem Łukaszem Kaczmarkiem nt. meczu z Iranem w końcówce fazy grupowej Ligi Narodów. O 3 oczka awansowała TVP Sport, w związku z przeprowadzanymi na jej antenie rozmowami z reprezentacją Polski na Euro 2020.RMF FM zostało liderem cytowalności wśród stacji radiowych, powoływano się na nie 2,6 tys. razy. Rozgłośnia wyprzedziła Radio ZET z liczbą 1,4 tys. cytowań oraz Radio Plus. To ostatnie awansowało o 2 oczka w rankingu, podobnie jak PR3 i Radio Gdańsk. Na PR3 licznie powoływano się w związku z rozmową z rzecznikiem rządu Piotrem Müllerem nt. złożonych wniosków opozycji w sprawie odwołania wicemarszałka sejmu Ryszarda Terleckiego.Onet.pl utrzymuje pozycję lidera w rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych. W czerwcu portal odnotował 4,4 tys. cytowań. Za nim Wp.pl z liczbą 3,1 tys. powołań, a podium zamyka Interia.pl na poziomie 1,6 tys.O 2 oczka awansował Bankier.pl. Na portal powoływano się głównie w związku z informacjami redakcji, iż w serwisie e-budownictwo.gunb.gov.pl, w którym od 1 lipca można składać wnioski o pozwolenie na budowę, niedługo pojawią się kolejne funkcje ułatwiające załatwianie formalności związanych z budową domu.Podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o profilu ekonomiczno – biznesowym za czerwiec niezmiennie tworzą redakcje Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu. Czwarte miejsce zajmuje magazyn Forbes, a ranking zamyka Gazeta Bankowa, na którą w czerwcu często powoływano się w związku z wywiadem redakcji z prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat cen energii w Polsce. Wśród portali internetowych najczęściej cytowano kolejno: Money.pl, Businessinsidder.com.pl, Bankier.pl, 300gospodarka.pl oraz Wnp.pl.Liderem kategorii mediów regionalnych w Polsce pozostaje Radio Wrocław, na które inne redakcje w kraju powoływały się w czerwcu 140 razy. Z kolei miejsce drugie ze wzrostem o dwa oczka w rankingu i liczbą 96 cytowań zajął Dziennik Zachodni. Pozycja trzecia nadal należy do Gazety Krakowskiej z wynikiem 89 powołań w innych tytułach. Do rankingu ze wzrostowym wynikiem aż o siedem pozycji zakwalifikował się także Tygodnik Solidarności. Redakcja opublikowała pismo szefa NSZZ „Solidarność”, który podkreślił, że w odsłoniętym pomniku „Znak Solidarności” w Warszawie bezprawnie wykorzystano logo NSZZ „Solidarność”. Z równie wysokim wzrostem, bo o pięć pozycji ranking zamyka Tygodnik Podhalański (70 wzmianek). Gazeta była często cytowana w związku z informacjami nt. intensywnego sezonu turystycznego na Podhalu.