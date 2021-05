IAB Polska: reklama w internecie wygrała z kryzysem?

Reklama w internecie nie oparła się wprawdzie negatywnym konsekwencjom pandemii, ale szybko okazało się, że problemy były tylko przejściowe. Wyraźnie potwierdzają to wyniki najnowszego badania IAB Polska/PwC AdEx. W czwartym kwartale minionego roku dynamika tego rynku osiągnęła pokaźne 17%, w efekcie czego cały rok udało się zakończyć na sporym plusie (+4,9% rdr).

Przeczytaj także: Rynek reklamy z największym spadkiem od ponad 10 lat

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką dynamiką charakteryzowały się ubiegłoroczne wydatki na reklamę w internecie?

Które branże przeznaczyły na reklamę najwięcej?

Na jaki rodzaj reklamy nie szczędzono funduszy?



Na potrzeby niniejszego raportu za wydatki reklamowe uznano budżety firm przeznaczane na zakup reklamy w internecie. Składają się na nie zarówno przychody uczestników badania uzyskane z tytułu sprzedaży powierzchni reklamowej, jak i prowizje agencji z tego tytułu. Wydatki ujęte w badaniu mogą mieć zarówno charakter gotówkowy, jak i barterowy.

2020 rok zakończył się dla rynku reklamy w internecie kolejnym wzrostem wartości oraz złamaniem magicznej granicy – pierwszy raz w historii wydatki przekroczyły 5 miliardów złotych. Dane rynkowe pokazują, że cały rynek reklamy skurczył się, a większość formatów zanotowała spadki. Ten trend przełamuje digital, który jest bezapelacyjnym zwycięzcą minionego roku. – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska - Większe nakłady reklamowe przyszły głównie z dwóch obszarów – SEM oraz wideo. Wysoka dynamika wzrostu w segmencie marketingu w wyszukiwarkach to efekt dużego przyśpieszenia transformacji cyfrowej oraz bardzo szybkiego rozwoju działań e-commerce. Firmy, które przed pandemią nie były obecne w digitalu musiały szybko przejść z działań tradycyjnych na cyfrowe. Wzrosty w segmencie wideo to efekt zwiększonej konsumpcji konkretnego contentu przez polskich internautów, przede wszystkim gier oraz serwisów VoD. Patrzymy optymistycznie na dalszy rozwój reklamy online - cyfryzacja dopiero nabiera tempa, jednocześnie trudno przewidzieć, kiedy skończy się pandemia, co powoduje, że konkretne typy mediów będą na tym zyskiwały.

Jak czytamy w komunikacie z badania IAB Polska/PwC AdEx, sytuacja na przestrzeni kolejnych miesięcy minionego roku była dość zróżnicowana. Pierwsze trzy miesiące zakończyły się dobrym wynikiem +6% i to pomimo tego, że w marcu reklama online zanotowała delikatny spadek.W drugim kwartale jednak kanał cyfrowy, podobnie jak inne media, zaczął się kurczyć: w kwietniu odnotowano spadek wartości o 60 mln zł, a w kolejnym o ponad 40 mln zł. W sumie w tym kwartale wartość reklamy w internecie spadła o 9%.Kolejne miesiące to było już jednak stopniowe odbudowywanie utraconych budżetów. Między czerwcem a wrześniem rynek internetowy wzrósł o 5%, a w ostatnich miesiącach roku o 17%.Z badania rynku reklamowego realizowanego przez Publicis Groupe wynika, że cały polski rynek reklamowy skurczył się o ponad 8%, a jego wartość spadła do poziomu sprzed roku 2018. Dla porównania – odnosząc wynik polskiego internetu do rynków zachodnich: w Wielkiej Brytanii indeks wyniósł również 5%, w Australii 2%, zaś światowy lider ponownie pokazał swoją potęgę. W USA wartość rynku reklamy w internecie wzrosła o ponad 12%.W roku 2020 ogólny obraz polskiego tortu reklamowego online nie uległ zmianie. Nadal nad Wisłą dominuje reklama graficzna (display oraz wideo) z prawie połową udziałów w torcie reklamowym online. Marketing w wyszukiwarkach nadal pozyskuje około jednej trzeciej tortu, choć – warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wysoką dynamikę tego segmentu w roku 2020 (13%) – zwiększył swój udział o ponad 2 p.p.Ogłoszenia w roku ekspansji COVID-19 stały się największym przegranym wśród głównych formatów reklamowych. Segment ten skurczył się o 8%. Zaskoczeniem może być jednocześnie fakt, że e-mail marketing, który dotychczas notował konsekwentne spadki, w kryzysowym okresie wzrósł o ponad 3%. Z kolei największymi wygranymi roku 2020 okazały się mobile marketing oraz programmatic. Obydwa te segmenty wzrosły o ponad 20%.Biorąc pod uwagę podział branżowy największą dynamikę odnotowały segmenty: „komputery i AV” oraz „chemia gospodarcza”. Największy spadek dotknął kategorii „nieruchomości”. Ogólny ranking reklamodawców nie uległ jednak wielkim zmianom oprócz jednego spektakularnego awansu, który wynikał wprost z sytuacji pandemicznej – kategoria „komputery i AV” wskoczyła z pozycji 10 na miejsce drugie.