Czy dyskryminacja ze względu na płeć przestaje być problemem?

Wprawdzie z równością płci na rynku pracy jest coraz lepiej, to jednak w tej materii ciągle jest bardzo wiele do zrobienia. To jeden z powodów, dla których przewodnim tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet ma być #ChooseToChallenge. Hasło to ma stanowić zachętę do podejmowania proaktywnych inicjatyw zmierzających do niwelowania dyskryminacji ze względu na płeć. Polscy pracownicy są już gotowi na walkę z przejawami nierówności płci w miejscu pracy - wynika z badania zrealizowanego przez Hays.

Zdarza się, że wewnętrzne dokumenty promujące różnorodność i równość szans w miejscu pracy nie przekładają się na realne działania, bądź ich założenia nie są komunikowane pracownikom. W konsekwencji zatrudnieni mają poczucie, że firma nie jest wrażliwa na kwestie nierówności, a zwrócenie uwagi na jakiekolwiek problemy nie spotka się z reakcją pracodawcy lub wdrożeniem planu naprawczego. Pracownicy mają również obawy, że mówienie wprost o braku równości w miejscu pracy negatywnie się na nich odbije. Oczekują zatem rozwiązań, które umożliwią anonimowe zgłoszenie problemu – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland.



Z badania Hays wynika, że zdecydowana większość pracowników wyraziłaby sprzeciw wobec sytuacji, w której płeć staje się argumentem w decyzjach czy działaniach podejmowanych w miejscu pracy. Deklaracje respondentów są bardzo pozytywne, gdyż każdy z nas ma do odegrania ważną rolę w walce z nierównością. Wszelkie działania podejmowane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców mogą przyczynić się do niwelowania różnic i tworzenia różnorodnych miejsc pracy, w których zatrudnieni są oceniani wyłącznie na podstawie posiadanego doświadczenia i umiejętności – zauważa Aleksandra Tyszkiewicz z Hays Poland i dodaje – Jednocześnie niepokoi fakt, że jedna na dziesięć osób z różnych przyczyn nadal nie zdecydowałaby się zareagować w takiej sytuacji.

Jak pisze Hays, w zestawieniach dotyczących udziału kobiet w rynku pracy oraz równości w zakresie wynagradzania nasz kraj zajmuje coraz wyższe pozycje. Nie oznacza to jednak, że możemy osiąść na laurach - ciągle jeszcze na porządku dziennym są bowiem krzywdzące stereotypy odnośnie kobiet na rynku pracy Problemem pozostaje m.in. luka płacowa , która chociaż znajduje się poniżej średniej dla krajów OECD, to ciągle objawia się w postaci np. mniejszej reprezentacji kobiet na wysoko opłacanych stanowiskach. Przeszkodą na drodze do równości szans jest również wciąż spotykane w środowisku zawodowym przekonanie o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w biznesie.W konsekwencji specjalistki bywają pomijane w awansach, napotykają na trudności w „przebiciu się” w tradycyjnie męskich branżach lub mierzą się z brakiem zaufania wobec posiadanych przez nie kwalifikacji.Jak wynika z sondażu internetowego przeprowadzonego przez Hays Poland na grupie ponad 600 osób, zdecydowana większość profesjonalistów zakwestionowałaby przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, gdyby była ich świadkami.Łącznie aż 89% respondentów zadeklarowało, że tego typu sytuacja spotkałaby się z ich reakcją. Co drugi ankietowany stwierdził, że od razu wyraziłby swój sprzeciw w obliczu jakiejkolwiek nierówności. Z kolei 27% profesjonalistów zwróciłoby się do kadry zarządzającej lub działu HR, aby naświetlić problem czy sytuację, w której dochodzi do dyskryminacji ze względu na płeć pracownika. Kolejne 12% zdecydowałoby się na taki krok wyłącznie wtedy, gdy poinformowanie o nieprawidłowościach byłoby możliwe przy zachowaniu anonimowości, np. za pośrednictwem kwestionariusza lub dedykowanej infolinii.Jednak 11% respondentów badania zadeklarowało, że nie zareagowałoby na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy, pomimo wewnętrznego sprzeciwu wobec wszelkiej nierówności. W tej grupie zaledwie 2% profesjonalistów nie podjęłoby żadnych działań, ponieważ w ich odczuciu nie należy to do ich obowiązków.Wśród wymienianych powodów pojawiał się również brak możliwości anonimowego dokonania takiego zgłoszenia w firmie. Najczęściej wskazywanym powodem braku reakcji było jednak przekonanie, że naświetlenie problemu i tak nie doprowadzi do jego rozwiązania.Jak zauważa Aleksandra Tyszkiewicz, Client Engagement Director w Hays Poland, to cenne informacje dla tych organizacji, które rozważają wdrożenie polityki różnorodności lub takową posiadają, lecz nie poświęcają należytej uwagi kwestiom z nią związanym.Zagadnienie dyskryminacji ze względu na płeć powinno być skutecznie eliminowane m.in. za pomocą dobrych praktyk wdrażanych przez pracodawców. Budowanie kultury organizacyjnej na wspólnych wartościach – w tym różnorodności, równego traktowania i otwartości na odmienność – wspiera pozytywne doświadczenia pracowników, wzmacnia ich zaangażowanie i zadowolenie z pracy. Do tego niezbędne jest zapewnianie zatrudnionych, że ich spostrzeżenia mają znaczenie, a zgłoszenie problemu może przyczynić się do wdrożenia pozytywnych zmian w organizacji.W zachęcaniu pracowników do przyjmowania proaktywnej postawy w obliczu wszelkich przejawów nierówności ogromną rolę odgrywa możliwość anonimowego zgłaszania problemów. W tym celu warto tworzyć procesy i kanały komunikacji, które pozwolą pracownikom w sposób poufny podzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.Analiza odpowiedzi udzielonych w podziale na płeć ankietowanych pokazuje, że kobiety są bardziej skłonne reagować poprzez zgłoszenie problemu do kadry za/ządzającej lub działu HR – takiej odpowiedzi udzieliło 41% respondentek i 35% respondentów. Z kolei mężczyźni częściej deklarują bezpośrednie zajęcie stanowiska, gdy w miejscu pracy zauważą przejawy nierównego traktowania ze względu na płeć. Gotowość do natychmiastowej reakcji zadeklarowało 55% respondentów i 46% respondentek.Firmy są coraz bardziej świadome problemów związanych z dyskryminacją ze względu na płeć i podejmują wysiłki, które mają na celu eliminację wszelkich różnic. Pozytywne zmiany dostrzegają również pracownicy. 57% respondentów badania Hays jest zdania, że obecnie firmy zwracają większą uwagę na przejawy nierówności płci, a 25% nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.Kwestią priorytetową pozostaje edukacja pracowników w zakresie równości szans, naświetlanie korzyści płynących z różnorodności i wdrażanie działań, które mają na celu rozwiązanie konkretnych problemów, z jakimi w toku kariery mierzą się pracownicy.