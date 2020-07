Pandemia: nowe zwyczaje zakupowe będą się utrwalać

Pandemia dokonała gwałtownej zmiany w zachowaniach konsumentów. Wiele nowych nawyków pozostanie z nami na dłużej - wszystko wskazuje bowiem na to, że boom na zakupy online nie był tylko chwilową, "koronawirusową" zachcianką. To istotna informacja dla firm, które powinny dołożyć wszelkich starań, aby sprostać wymogom nowej ery handlu elektronicznego. Jeśli tego nie zrobią, muszą liczyć się z koniecznością oglądania pleców konkurencji.

Zakupy online zrewolucjonizowane

środki higieniczne (np. środki do dezynfekcji, ściereczki do czyszczenia) – zwiększenie zakupów w tej kategorii w czasie epidemii zadeklarowało prawie 48 proc. respondentów;

jedzenie na wynos (prawie 47 proc.),

kosmetyki (46 proc.),

artykuły spożywcze (43 proc.).

Nowa rzeczywistość post-covid

Próbując czegoś nowego

Kliknij, aby powiekszyć fot. DS Smith Prognozy DS Smith dotyczące okresu po łagodzeniu restrykcji Kupowanie produktów spożywczych online stanie się dla wielu Polaków normą. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Co kieruje zachowaniami konsumentów?

Jednym ze skutków ubocznych wybuch pandemii jest niewątpliwie zmiana zachowania konsumentów . Co więcej, wszystko wskazuje, że nie jest ona chwilowa - potwierdzeniem tego jest badanie zrealizowane na zlecenie DS Smith. Oto, co udało się za jego sprawą ustalić.Jak wynika z badania, blisko 7 na 10 respondentów (68 proc.) przyznało, że w czasie pandemii zakupów online dokonywało częściej niż przed nią. Co więcej, deklaracje badanych wyraźnie wskazują, że rewolucja w handlu internetowym doczeka się kontynuacji - 91 proc. badanych wskazuje, że tak samo dużo lub nawet więcej kupować będzie online również po zakończeniu lockdownu.Wzmożony popyt ze strony e-konsumentów zaowocował w Polsce powstaniem nowych sklepów internetowych - do końca kwietnia ich rzesza powiększyła się o 1,7 tys. podmiotów.Szacunki wskazują, że jeszcze w tym roku wartość polskiego sektora e-commerce przewyższy 70 mld zł. Dla porównania, w minionym roku było to 50 mld zł.Wśród produktów kupowanych częściej w czasie pandemii niż przed nią polscy konsumenci wymieniali:Wyniki sondażu konsumenckiego potwierdzają statystyki firmy DS Smith, która od początku epidemii odnotowała 100-procentowy wzrost popytu m.in. na opakowania na żywność i produkty higieniczne sprzedawane w sieci.Badanie DS Smith pokazuje, że nawet po zniesieniu restrykcji wiele z nowych trendów zakupowych, których katalizatorem stała się epidemia koronawirusa, pozostanie z nami na stałe. Ponad 70 proc. Polaków planuje w ciągu najbliższych sześciu miesięcy w takim samym lub większym stopniu kupować w internecie m.in.: kosmetyki (77 proc.), ubrania do chodzenia po domu (73 proc.), elektronikę (73 proc.), jedzenie na wynos (72 proc.), środki higieniczne (72 proc.) oraz artykuły spożywcze (64 proc.). Z badania wynika także, że przede wszystkim mężczyźni będą nadal robić zakupy online w większości kategorii produktowych po zakończeniu pandemii. Kobiety przeważają jedynie w przypadku czterech kategorii: ubrania, środki higieniczne, kosmetyki oraz produkty do renowacji domu lub ogrodu.Polacy w czasie wprowadzonej izolacji społecznej skupili się na swoich zainteresowaniach, co przyczyniło się do wzrostu zamówień online na produkty przydatne w spędzaniu czasu wolnego. Ponad 42 proc. konsumentów kupowało w sieci więcej produktów elektronicznych, dzięki którym umilali swój czas w domu.Zmiany nie dotyczą jedynie ilości nabywanych produktów. Nie tylko kupujemy więcej online, lecz także korzystamy z nowych form zakupów online. Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu wskazała, że zarejestrowała się w sklepie internetowym, z którego nie korzystała przed epidemią. Popularną formą dostawy okazał się kanał „Click and collect”. Ponad jedna trzecia (36 proc.) respondentów zadeklarowała, że korzystała z niej częściej, a 62 proc. planuje to kontynuować.W wyniku tych przyspieszonych zmian i w celu zaspokojenia nowych potrzeb klientów duże i małe przedsiębiorstwa zostały zmuszone do szybkiego wprowadzenia lub dostosowania swojej dotychczasowej oferty zgodnie z wymogami handlu elektronicznego. Proces ten prawdopodobnie trwałby latami, gdyby nie pandemia koronawirusa.Powody, dla których polscy konsumenci kupowali online w czasie epidemii, nie zależą znacząco od ich płci i wieku. Wygoda zakupów w sieci okazała się najbardziej decydującym czynnikiem zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn w różnym wieku – od najmłodszych do najstarszych grup wiekowych. Dodatkowo, dla dwóch najmłodszych grup respondentów bezpieczeństwo zakupów online było niemal równie ważne, jak komfort ich dokonywania.Jednak w miarę jak globalnym priorytetem staje się odbudowywanie gospodarki po lockdownie, zrównoważony rozwój okazuje się być istotną kwestią dla polskich konsumentów. Prawie jedna piąta badanych jest skłonna robić zakupy w internecie, jeśli produkty będą dostarczane w minimalistycznych lub bardziej zrównoważonych opakowaniach, a dla 23 proc. ma znaczenie, czy opakowania zamówionych produktów będą nadawać się do recyklingu. Spośród różnych grup wiekowych respondenci w wieku od 18 do 24 lat byli najbardziej świadomi kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem i miało dla nich znaczenie, czy opakowanie można łatwo przetworzyć. Ten sam czynnik był nieco ważniejszy dla kobiet niż dla mężczyzn (odpowiednio 25 proc. i 22 proc.).Co ciekawe, zachowania konsumentów w sieci odzwierciedlają niektóre ze sklepów stacjonarnych; 67 proc. respondentów podczas lockdownu oglądało produkty w sklepach internetowych i wybierało te, które chciałoby kupić, a ponad 57 proc. kupiło okazyjnie online jakiś produkt.