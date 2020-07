Zachowania konsumentów: w obawie przed pandemią stawiamy na zakupy online

Wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na wielu dziedzinach naszego życia. Zmienił również niektóre zachowania konsumenckie. W obawie przez zakażeniem Polacy zaczęli unikać zatłoczonych sklepów, efektem czego jest znaczny wzrost popularności zakupów online. Jeżeli już udajemy się do sklepów stacjonarnych, to najczęściej uzbrojeni w maseczkę, rękawiczki oraz kartę płatniczą, aby uniknąć płacenia gotówką - wynika z raportu opracowanego przez Santander Consumer Bank.

- Zwiększone zainteresowanie e-zakupami widać szczególnie wśród najmłodszych badanych w wieku 18-29 lat. Niemal co trzeci z nich kupuje teraz częściej online, a prawie 13 proc. korzysta z opcji dowozu zamówionych w ten sposób artykułów spożywczych - mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku.

Jak czytamy, znaczny wzrost popularności zakupów online uwidocznił się już na samym początku pandemii - z danych opublikowanych przez Shoper wynikało, że tylko w I połowie marca sklepy internetowe odnotowały 20-procentowy wzrost sprzedaży. Potem boom na zakupy online tylko rósł - w kwietniu wyniki przewyższyły te, które odnotowano przy okazji ubiegłorocznego Czarnego Piątku.Rosnącą sprzedaż w e-handlu potwierdzają również sami konsumenci. Jak pisze Santander Bank Polska, o wywołanym pandemią zwiększeniu poziomu zakupów online mówi 16,3 proc. Polaków. Na znaczeniu zyskały również, dotychczas traktowane nieco po macoszemu, e-zakupy spożywcze . Dziś jedzenie kupuje w ten sposób 4 proc. z nas.W czasie pandemii e-zakupy zyskały na popularności także wśród 30-latków i 50-latków (kolejno 17,2 i 15,6 proc.). Najmniej entuzjazmu zakupami online wykazują konsumenci powyżej 70. roku życia (niecałe 2 proc.), co nie przeszkadza im korzystać z sieci w celu zamówienia zakupów z dostawą do domu (ok. 8 proc.). Co ciekawe, są oni drugą grupą wiekową po najmłodszych badanych, która najchętniej korzysta z tego rozwiązania.Jak wynika z danych zebranych przez Santander Consumer Bank, e-zakupy zyskują na popularności przede wszystkim wśród konsumentów z większych aglomeracji. Wskazało tak 27 proc. badanych mieszkających w dużych miastach, takich jak Katowice, Wrocław, Gdańsk i niemal 26 proc. osób z metropolii – Warszawy, Łodzi czy Krakowa. To również tam najczęściej kupuje się przez internet żywność z dowozem do domu - zadeklarowała tak jedna na dziesięć osób. Co ciekawe, na wsi zakupy online robi 17 proc. mieszkańców, tymczasem w miastach średniej wielkości, np. Kielcach czy Radomiu, odsetek ten wynosi niespełna 9 proc.Mimo zniesienia części obostrzeń takich jak np. limity liczby klientów w sklepach stacjonarnych, strach wywołany koronawirusem sprawia, że Polacy chętnie dostosowują się do nowego reżimu sanitarnego. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że stara się kupować jak najwięcej produktów w jednym sklepie (56 proc.). W miarę możliwości unikamy również płatności gotówką (48,3 proc.). Ankietowani przez Santander Consumer Bank wskazywali także, że wciąż myją lub dezynfekują zakupy po przyjściu do domu (ponad 27 proc.), starają się chodzić do sklepów, kiedy jest najmniej ludzi (ok. 36 proc.) czy rzadziej robią zakupy w galeriach handlowych (niemal 24 proc.).Najwięcej, bo niemal trzy czwarte badanych deklaruje, że każdorazowo przy wejściu do sklepu zakłada rękawiczki i korzysta z dostępnych tam płynów dezynfekujących (niecałe 73 proc.). Z przestrzeganiem tej zasady największy problem mają ludzie młodzi w wieku 18-29 lat (57,1 proc. wskazań) oraz stanowiący tzw. grupę ryzyka seniorzy (69,5 proc.).Poza sposobem robienia zakupów, pandemia wpłynęła również na sposób ich finansowania. Santander Consumer Bank zapytał Polaków, w realizacji jakich zakupów pomocna byłaby im obecnie karta kredytowa. Najwięcej osób wskazało nieprzewidziane wydatki (ponad 28 proc.), zakup produktów do ogrodu lub na działkę (ok. 18 proc.) czy płatność za pobyt lub wyjazd wakacyjny (15,5 proc.).Aż 42,5 proc. ankietowanych z najmłodszej grupy wiekowej 18-29-lat ocenia, że skorzystałoby z karty kredytowej, gdyby wystąpiły nieprzewidziane, większe wydatki. W takiej sytuacji jednak najchętniej kartą posłużyliby się 50-latkowie (56,2 proc.).