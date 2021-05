Pandemia zmieniła zachowania konsumentów. Czy na stałe?

Pandemia zmieniła nasze zachowania i nawyki. Przyczyniły się do tego przymusowa izolacja, zamknięcie sklepów, konieczność zachowania dystansu społecznego. Czy te nawyki przetrwają? Z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, że jedna trzecia przedsiębiorców uważa, że część z tych zachowań się utrwali i co gorsza będzie negatywnie wpływać na prowadzone przez nich biznesy.

Nie da się ukryć, że zmiany są widoczne gołym okiem zarówno w handlu, coraz częściej odbywającym się w Internecie, czy we wzroście zainteresowania usługami kurierskimi, czy też w usługach masowo przestawiających się na oferty dostępne na odległość – zwraca uwagę Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. – Tymczasem zwykle zmiany, w najlepszym przypadku, nie budzą entuzjazmu, a często powodują obawy i tak też jest tym razem. Spora część przedsiębiorców spodziewa się, że nowe nawyki klientów im zaszkodzą – dodaje.

Jedna trzecia przedsiębiorców obawia się, że część nawyków klientów przetrwa i będzie negatywnie wpływać na prowadzone przez nich biznesy.

Obecnie połowa sektora MŚP ma obroty niższe niż przed pandemią, ale z wyjątkiem 5 proc. firm, pozostałe liczą, że prędzej czy później uda się im zasypać lukę między obecnymi a dawnymi obrotami. Inne zachowania klientów mogą w tym jednak przeszkodzić lub też zmusić do zmian i dodatkowych inwestycji, na co nie każdy podmiot jest gotowy – podsumowuje Sławomir Grzelczak.

Jedną ze zmian jakie mocno zaznaczyły się w czasie pandemii był gwałtowny wzrost e-commerce. Z szacunków ekspertów PMR wynika, że w 2020 roku sektor ten wzrósł o 26 proc. w stosunku do roku 2019. Eksperci prognozują, że udział sprzedaży internetowej w handlu detalicznym wzrośnie z 11 proc. w roku 2019 do 20 proc. w roku 2025. Obostrzenia w handlu spowodowane pandemią spowodowały, że ruch w galeriach handlowych spadł nawet o ponad 80 proc. (kwiecień 2020 r.) w porównaniu do roku poprzedniego. Pod koniec lutego ruch był mniejszy o 40 proc.Kino, teatr, koncerty zastąpiliśmy usługami VOD czy aplikacjami muzycznymi. Czas pokaże czy teraz, kiedy instytucje kultury zostały otwarte, będziemy z nich korzystać tak, jak przed pandemią. Przejście na pracę zdalną spowodowało natomiast mniejsze zapotrzebowanie na zakup odzieży, zwłaszcza oficjalnej i usługi transportowe.Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, firmy częściej niż konsumenci przewidują, że większość nowych zachowań pozostanie z nami już na dłużej. Tylko nieliczni – 9 proc. konsumentów i nieco więcej, 17 proc. przedsiębiorców – uważa, że z czasem po tym, co robiliśmy w pandemii, w naszych zachowaniach nie będzie już śladu.Przy założeniu, że zmienione zachowania klientów, zarówno detalicznych jak i firmowych, zostaną po pandemii na stałe, 30 proc. ocenia, że będzie to miało negatywny wpływ na ich biznes. Co zrozumiałe, obawiają się przede wszystkim firmy usługowe (37 proc.), a w najmniejszym stopniu (22 proc.) transportowe, wśród których są m.in. przeżywający boom kurierzy.Przeciwnego zdania jest tylko mniej niż co dziesiąta firma (9 proc.). Na korzyści liczy również stosunkowo najwięcej firm usługowych oraz transportowych po 11 proc., ale też handlowych – 10 proc. Najwięcej, bo ponad połowa (57 proc.) ankietowanych przedsiębiorców uważa, że to co się zadzieje w efekcie pandemii okaże się w sumie obojętne dla ich firm. Nie wywoła negatywnych konsekwencji, ani też nie zmusi do innego działania.Problemy z funkcjonowaniem w zmienionych nieco warunkach, ze względu na inne nawyki klientów, mogą niestety przełożyć się na opóźnienie przywrócenia poziomu sprzedaży osiąganego przed pojawianiem się koronawirusa.