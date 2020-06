Najszybszy internet mobilny w V 2020. T-Mobile liderem dwóch kategorii

Ukazał się comiesięczny ranking operatorów komórkowych RFBENCHMARK. Czyja oferta internetu mobilnego była najlepsza w maju 2020 roku? Kto był liderem w kategorii średniej prędkości pobierania, wysyłania danych i najniższej wartości ping?

Majowy ranking powstał na podstawie 105651 pomiarów wykonanych przez użytkowników aplikacji RFBENCHMARK. Przypomnijmy, że w kwietniu było to 76197 pomiarów. Wzrost o 39% wskazuje na większą mobilność i aktywność Polaków w maju, który był miesiącem kolejnego etapu odmrażania gospodarki i życia społecznego.Wskazana liczba dotyczy tylko pomiarów Internetu mobilnego (pomiary Wi-Fi nie biorą udziału w rankingu).88,88% testów zostało przeprowadzonych w zasięgu sieci 4G, a 11,04% testów wykonano w technologii 3G. Pozostałe, śladowe 0,08% to technologia 2G.W maju użytkownicy aplikacji mobilnej RFBENCHMARK korzystali głównie z sieci Play (31,68%) oraz Orange (31,44%). Pomiary rzadziej były wykonywane w zasięgu Plusa (23,17%) oraz T-Mobile (13,72%).Zaledwie miesiąc trwała przygoda Orange z fotelem lidera w kategorii średniej szybkości pobierania danych. W maju na pierwsze miejsce zestawienia powrócił T-Mobile z wynikiem 25,92 Mb/s. Operator nie może jednak spać spokojnie. Krok w krok podąża za nim Orange, które okazało się niewiele gorsze (25,57 Mb/s).Na trzecim miejscu uplasował się Play (23,44 Mb/s). Plus ponownie wypadł najsłabiej na tle pozostałych operatorów i zajął czwarte miejsce z wynikiem 21,85 Mb/s.Orange po raz kolejny znalazło się na pierwszym miejscu w kategorii średniej szybkości wysyłania danych. Tym razem odnotowany wynik (12,64 Mb/s) był nieco niższy niż w zeszłym miesiącu, ale nie przeszkodziło to w celebracji sukcesu.Wiceliderem pod względem średniej szybkości wysyłania danych został Play (12,06 Mb/s), któremu niewiele zabrakło do zwycięstwa. Na trzecim stopniu podium znalazł się Plus (11,52 Mb/s), natomiast najsłabiej w tej kategorii poradził sobie T-Mobile (11,23 Mb/s).Rozczarowani mogą się poczuć ci, którzy liczyli na niespodziankę w ostatniej kategorii. T-Mobile pozostał na pozycji lidera w kategorii najniższej wartości ping. Operator osiągnął wynik 35,26 ms.Drugie miejsce z dość widoczną stratą zajęło Orange (38,99 ms). Brązowy medal w tej klasyfikacji powędrował w maju do Play (39,6 ms), a niepocieszeni mogą być abonenci Plusa, który odnotował najsłabszy rezultat (43,27 ms).