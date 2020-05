Jak w czasach pandemii zmieniło się szukanie pracy?

Szukanie pracy w dobie pandemii wygląda nieco inaczej niż zwykle. Potwierdzeniem tego mogą być dane zebrane przez serwis Adzuna, z których wynika np., że w kwietniu najczęściej wyszukiwanym w Internecie kryterium ofert pracy była możliwość pracy zdalnej. Takie oferty cieszyły się największą popularnością, w cień usuwając tradycyjne, "stacjonarne" zawody.

Poszukiwanie pracy przez Internet. Jakie zmiany w preferencjach?

Jak zmienił się przekrój wieku osób szukających pracy przez Internet?

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez Adzuna, w kwietniu jej serwis odwiedziło o 2% użytkowników mniej niż w styczniu. Za ten spadek w dość znacznym stopniu odpowiada okres Wielkanocy.Analiza dowodzi, że styczniowe szukanie pracy dotyczyło przede wszystkim ofert pracy w transporcie (kierowca i kierowca autobusu) oraz w IT (programista-developer, tester oprogramowania). Jeśli porównać te dane z kwietniowymi, to okaże się, że dużych zmian nie widać głównie w IT. W przypadku innych grup zawodowych wyraźnie zaznaczają swoją obecność zmiany w zachowaniu się internautów i popularności ofert.Niezależnie od branży na pierwsze miejsce w kwietniu spośród najczęściej szukanych ofert pracy , wysunęło się kryterium „praca zdalna”. W kwietniu internauci najczęściej szukali ofert pracy zdalnej (pracy z domu), nie tylko w kategorii IT. Zaraz na drugim miejscu największym zainteresowaniem cieszyły się oferty związane z marketingiem. Tu warto nadmienić, że z raportu Adzuna z drugiej połowy kwietnia wynika, że to właśnie branża PR i marketing, po ogłoszeniu restrykcji związanych z pandemią, zaliczyła największy spadek w ilości publikowanych w Internecie (i zebranych na Adzuna.pl) wakatów.W analizowanych miesiącach za poszukiwanie pracy przez Internet zabrały się głównie osoby między 18-34 rokiem życia. Jednak w kwietniu można było zauważyć nieznaczny spadek w aktywności osób w wieku 18-24 w ogólnym stosunkuOsoby w wieku 25-34 stanowiły w kwietniu 36% wszystkich odwiedzających stronę, a to aż o 5% mniej niż w styczniu.Przekrój demograficzny osób, które zdecydowały się na poszukiwanie pracy za pośrednictwem serwisu Adzuna w kwietniu, przesunął się na korzyść osób z grup wiekowych 35+. Udział osób z grupy wiekowej 35-44, oraz 65+ zwiększył się w stosunku do stycznia o 2%. W sumie w kwietniu, na Adzuna udział osób szukających o pracy z grupy wiekowej 35-65+ był aż o 6% większy niż w styczniu.