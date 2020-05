Praca na produkcji: zwolnienia pracowników w co 5. firmie

W ostatnim czasie o pracę na produkcji było dość łatwo. Sytuację na rynku zmienił nieco wybuch pandemii, bo wprawdzie 38% firm produkcyjnych ciągle poszukuje pracowników, to jednak taki sam ich odsetek podjął decyzję o wstrzymaniu rekrutacji. Dla porównania, w przypadku ogółu przedsiębiorstw na takie kroki zdecydowało się odpowiednio 54 i 34% badanych - czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego w kwietniu br. przez Gi Group oraz Grafton Recruitment.

– Pomimo tych raczej pesymistycznych wskaźników, okazuje się, że są branże, które na przestrzeni najbliższych miesięcy będą zyskiwać, gdyż produkują, transportują i sprzedają dużo więcej niż przed kryzysem. To one będą zatrudniać wykwalifikowanych pracowników, którzy stracili pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych np. z branży automotive. Nie zabraknie pracy m.in. dla tzw. black collars tj. osób wykonujących pracę fizyczną, ale wymagającą określonych certyfikatów potwierdzających umiejętności np. operatorów CNC, automatyków czy laborantów – komentuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Jednocześnie 5% pracodawców redukuje zatrudnienie stałe, a 6% zwalnia pracowników tymczasowych . Jeżeli jednak przyjrzeć się wyłącznie firmom produkcyjnym, to w tym przypadku jest to odpowiednio 8 i 14%. To wyraźnie potwierdza dające o sobie znać już od kilku miesięcy spowolnienie w przemyśle. Dla produkcji kluczowe będą nadchodzące tygodnie - pokażą one bowiem, jak na przełamanie tej tendencji wpływa powolne odmrażanie gospodarki , o ile oczywiście będzie można mówić o jakimkolwiek wpływie.Już na początku roku mówiło się o możliwym spowolnieniu gospodarczym, które będzie szczególnie odczuwalne w firmach produkcyjnych. Te pesymistyczne prognozy znajdowały odzwierciedlenie w stawkach wynagrodzeń, zebranych przez Gi Group oraz Grafton Recruitment do marca br. na potrzeby wydanego właśnie raportu Manufacturing 2020. Już wtedy, więc jeszcze przez kryzysem związanym z koronawirusem, okazywało się, że np. oferowana przez pracodawców z branży produkcyjnej pensja dla automatyków, brygadzistów lakierników czy ślusarzy będzie niższa w zależności od lokalizacji o 7-25% w porównaniu do 2019 r. Dane z marca 2020 r. wskazywały, że nawet o 11% mniej zarabiać będą nawet szefowie dużych fabryk.Po wybuchu epidemii pogorszenie warunków gospodarczych w przemyśle nastąpiło w najszybszym tempie od ponad 11 lat. Jak podaje GUS produkcja przemysłowa w marcu była niższa o 2,3 proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku, kiedy notowano wzrost o 5,6 proc. Wskaźnik PMI jest najniższy od początku pomiarów.