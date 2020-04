GUS: oceny koniunktury gospodarczej najgorsze w historii

GUS opublikował najnowsze, kwietniowe dane odnośnie ocen, które wystawiają koniunkturze gospodarczej rodzimi przedsiębiorcy. Tym razem są one nie tylko wyjątkowo niekorzystne, ale wręcz najgorsze w całej historii badań, co oczywiście jest bezpośrednim skutkiem wybuchu pandemii.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy

Handel detaliczny

Transport i gospodarka magazynowa

Zakwaterowanie i gastronomia

Informacja i komunikacja

Finanse i ubezpieczenia

Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą

W kwietniu poziom składanych przez firmy reprezentujące przetwórstwo przemysłowe zamówień na półprodukty surowce towary lub usługi spadł o ponad 22%.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez GUS, najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury gospodarczej formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii . Z kolei najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.Wysokie spadki notowane są dla ocen bieżących („diagnoza”), lecz znacznie głębsze dla oczekiwań („prognoza”). Oznacza to, że odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach znacznie przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej polepszenia czy stabilizacji - pisze GUS.Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie znacznie spadły obie składowe.W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 44,2. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące skóry i wyroby ze skór wyprawionych, meble oraz odzież, najmniejniekorzystnie – producenci wyrobów farmaceutycznych.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 47,1. Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 39,8, najgorzej w historii badania, czyli od stycznia 2011 r. Najbardziejniekorzystne oceny zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, najmniej pesymistycznie – duże firmy (250 i więcej pracujących).W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (NSA) kształtuje się na poziomie minus 49,5. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają firmy sprzedające tekstylia, odzież, obuwie, najmniej niekorzystnie – jednostki handlujące żywnością.W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 48,3. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę jednostki mikro i małe (do 49 pracujących).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 70,0. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 76,2) niż jednostki gastronomiczne (minus 65,7).W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej (NSA) kształtuje się na poziomie minus 19,4 – po raz pierwszy w historii badania na ujemnym poziomie. Najmniej niekorzystnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, najbardziej pesymistycznie – produkcją filmów, nagrań wideo, programów TV.Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w kwietniu br., pierwszy raz od początku badania, na poziomie ujemnym – minus 18,2. Najbardziej pesymistyczne opinie w zakresie koniunktury formułują zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.Do badania za kwiecień br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 kwietnia – dołączono dodatkowy moduł pytań. Moduł ten ma na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą. Zawiera on pytania dotyczące skali wpływu pandemii na sytuację przedsiębiorstwa, zmiany poziomów zamówień składanych przez przedsiębiorstwo oraz składanych u niego, wpływ pandemii na dostępność pracowników, plany inwestycyjne, etc.