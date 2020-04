Koniunktura gospodarcza wg MŚP. Jest źle, będzie jeszcze gorzej

ZPP przedstawia wyniki najnowszego badania poświęconego bieżącym nastrojom panującym w sektorze MŚP. Nie jest zaskoczeniem, że sytuacja nie przedstawia się najlepiej. Ankietowani przedsiębiorcy uważają, że koniunktura jest zła, będzie jeszcze gorsza, ale na razie nie podejmują radykalnych kroków w zakresie zmniejszania zatrudnienia. Uważają jednak, że w obecnych realiach rozsądnym krokiem byłoby obniżenie pozapłacowych kosztów pracy.

76% badanych martwi się obecną sytuacją epidemii i ma obawy.

Największego pogorszenia koniunktury oczekują przedsiębiorcy w wieku od 35 lat wzwyż oraz mieszkający w wielkich miastach powyżej 500 tys. mieszkańców.

Najczęściej na zdecydowane pogorszenie kondycji firmy w wyniku epidemii narzekają przedsiębiorstwa najmniejsze, zatrudniające do 9-ciu pracowników.

– Nie ulega wątpliwości, że sektor MŚP obawia się gospodarczych skutków epidemii. Koronawirus już w tej chwili wywarł duży negatywny wpływ na działalność firm, co widać w wynikach badań. Nie unikniemy również zwolnień, jednak wyniki w tym zakresie pokazują, że przedsiębiorcy starają się trzymać nerwy na wodzy – na redukcję zatrudnienia zdecydował się na ten moment co piąty przedstawiciel sektora, zaś niemal co czwarty zadeklarował takie plany. Oznacza to, że większość firm nie zwalnia i nie planuje zwalniać. Ponadto sytuacja zmienia się dynamicznie – przedstawiona w ubiegłym tygodniu „tarcza finansowa” może spowodować, że znaczna część tych firm, które zwolnienia planowały, jednak z nich zrezygnuje. Wydaje się, że dodatkowo mogłoby pomóc obniżenie pozapłacowych kosztów pracy i uelastycznienie przepisów - mówi Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak.

Cykliczne badania ZPP na pogorszenie nastrojów panujących w sektorze MŚP wskazywały już przed pandemią. W ostatniej edycji Busometru , wskaźnik informujący o nastrojach w przedsiębiorstwach pokazał 44,5 pkt, co względem poprzedniego pomiaru oznaczało spadek o 4,3 pkt. Warto przy tym podkreślić, że wyniki Busometru poniżej 50 oznaczają pesymistyczne nastroje przedsiębiorców, a powyżej 50 – ich optymizm.Przed nami wyniki kolejnej, specjalnej edycji badania, które ZPP zlecił po to, aby poznać nastroje, jakie towarzyszą sektorowi MŚP w dobie pandemii. Jak można się domyślić, ani one, ani też oceny bieżącej i przyszłej sytuacji nie prezentują się najlepiej.Nastroje wśród przedsiębiorców są negatywne aż 76% badanych martwi się obecną sytuacją zw. z epidemią koronawirusa. Sektor MŚP w większości negatywnie ocenia obecną koniunkturę gospodarczą (62%). 25% respondentów ocenia ją pozytywnie, a 13% nie ma jasnej oceny aktualnej sytuacji.Aż 85% firm z sektora MŚP przewiduje pogorszenie się koniunktury gospodarczej, podczas gdy tylko 15% przewiduje jej polepszenie lub brak zmiany w najbliższym półroczu.65% przedsiębiorców z sektora MŚP deklaruje, że epidemia już pogorszyła działalność i kondycję ich firm. 30% twierdzi, że epidemia nie wpłynęła istotnie na funkcjonowanie firm.Aktualnie 45% przedsiębiorców negatywnie ocenia kondycję swojej firmy, a 39% pozytywnie. Jednak już zdecydowana większość, bo 58%, przewiduje pogorszenie kondycji firmy na koniec 3-ego kwartału tego roku, 33% nie przewiduje istotnych zmian. 19% firm zwolniło pracowników w związku z epidemią, a 23% planuje zwolnienia pracowników w najbliższym czasie.Większość przedsiębiorców negatywnie ocenia tarczę antykryzysową (55%). Należy podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed ogłoszeniem „tarczy finansowej” PFR, więc jego wyniki dotyczą wyłącznie „tarczy” uchwalonej w Sejmie. Najgorzej oceniają ją przedsiębiorcy najmniejsi, zatrudniający do 9-ciu pracowników. Co więcej, większość badanych ocenia, że tarcza antykryzysowa nie będzie skuteczna (58%), tylko 26% przewiduje jej skuteczność.Najważniejszymi zmianami do wprowadzenia w świetle zmian na rynku pracy spowodowanych epidemią koronawirusa przedsiębiorcy uważają obniżenie pozapłacowych kosztów pracy (65%), uelastycznienie kodeksu pracy (34%), zahamowanie podwyżek płacy minimalnej (30%), zwiększenie środków na podnoszenie kompetencji pracowników (19%) oraz przyspieszenie procedur zatrudniania cudzoziemców (10%).