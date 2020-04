Jak polskie firmy rodzinne oceniają Tarczę Antykryzysową?

Po burzliwej debacie w obu izbach naszego parlamentu, tzw. Tarcza Ankryzysowa stała się faktem. Jak oceniają ją firmy rodzinne? Czy zbiór rozwiązań mających stanowić wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa jest postrzegany jako skuteczne antidotum, czy raczej jako plaster na ranę? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarcza badanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców były skuteczne? Blisko połowa badanych nie jest w stanie ocenić skuteczności działań rzecznika. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy wójt/burmistrz/prezydent twojego samorządu podjął działania realnie ratujące Twój biznes? Tylko niespełna 17% badanych przyznaje, że działania podjęte przez samorządy pomogły ich biznesowi. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Ograniczenia działalności gospodarczej mogą zaważyć na istnieniu wielu firm rodzinnych

Dofinansowanie na preferencyjnych warunkach z gwarancją kredytową BGK - 43,6% Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju dla wszystkich firm - 71,2% Zwolnienie wynagrodzeń z podatku dochodowego i składek ZUS dla wszystkich firm - 82,7% Pokrycie przez ZUS wynagrodzeń w okresie kwarantanny - 51,9% Wprowadzenie/zwiększenie elastyczności norm czasu pracy i wynagrodzeń - 35,9% Czasowe zawieszenie spłaty odsetek i rat kredytów oraz leasingów - 50,6% Uwolnienia środków pieniężnych z kont split payment VAT - 57,1% Ułatwienia w zakresie zwrotu podatku VAT - 37,8% Przesunięcie na okres 3-6 miesięcy płatności podatków VAT, CIT, PIT i innych - 44,2% Szeroko pojęta deregulacja upraszczająca prowadzenie biznesu - 53,2%

Jak czytamy w komunikacie z badania, polskie firmy rodzinne do rozwiązań wypracowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej podchodzą z dość dużą dozą krytycyzmu. Ponad 2/3 z nich uważa, że rząd niewłaściwie zidentyfikował potrzeby, przed którymi stanęli w obliczu koronawirusa polscy przedsiębiorcy , a ponad 83% wskazuje, że Tarcza Antykryzysowa w ogóle nie odpowiada na problemy jego firmy.Nieco lepiej firmy rodzinne odebrały zaangażowanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego działania negatywnie oceniło "jedynie" 41,7%. Jednocześnie jednak aż 46,8% badanych wstrzymało się od opinii w tej kwestii, co wynikało przede wszystkim z tego, że o aktywności rzecznika w tak zwanym mainstreamie mówi się niewiele i nie jest onbezpośrednio zaangażowany w proces legislacyjny.Badanie potwierdza również, że aż 85,3% firm rodzinnych wystawiła negatywne oceny pracy Sejmu. Przedsiębiorcy dostrzegli jednak rolę Senatu, którego wkład w Tarczę Antykryzysową skrytykowała jedynie 1/3 badanych. Przedsiębiorcy dostrzegli więc senackie poprawki oraz ich bezkompromisowe odrzucenie przez większość sejmową.Lepiej niż rząd i Sejm oceniana jest działalność władz lokalnych na rzecz ratowania biznesów. Choć wynik 55,8% ocen negatywnych nie zadowala, jednak jest to zupełnie inny obraz starań władz lokalnych niż efektów działań rządu i Sejmu.Jak dowodzi badanie, aż 57,7% firm rodzinnych wyraża obawę, czy będzie w stanie przetrwać najbliższe 12 tygodni. Natomiast 44,3% przewiduje, że nie doczeka nawet 9 tygodni. Pomimo obowiązywania Tarczy Antykryzysowej, większość rodzinnych biznesów jeszcze w kwietniu spodziewa się poważnych problemów.Bankructwo firm oznacza jednocześnie ruinę rodzin przedsiębiorców. Dla 91% respondentów dochody z firmy rodzinnej stanowią ponad połowę rodzinnych dochodów. Dla 71,8% to ponad ¾ dochodów.W ramach badania firmy rodzinne przedstawiły również własne pomysły na rozwiązanie palących i obecnie problemów. Oto one:Większość z przebadanych firm rodzinnych to przedsiębiorstwa dojrzałe - 69,9% z nich legitymuje się ponad 11-letnim stażem rynkowym. Tworzą krajobraz poza metropoliami, bo 69,2% z nich działa w miejscowościach poniżej 0,5 mln mieszkańców. Są rozwojowe i z aspiracjami, bo jedynie 30,1% z nich koncentruje się tylko na rynku lokalnym. Pozostałe działają na skalę międzynarodową i ogólnopolską. Jedynie 34% respondentów to mikrofirmy.Według wyników badania w odczuciu przedsiębiorców rodzinnych Tarcza Antykryzysowa jest jedynie plastrem na rany zadane przez kryzys. To żadna ochrona, to żadne lekarstwo, żadna terapia, żaden plan wyjścia z kryzysu. To chwilowe zatrzymanie krwotoku, ale nie reanimacja i nie rehabilitacja pacjenta, jakim jest polska przedsiębiorczość w wyniku zderzenia z pandemią.