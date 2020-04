Jaki jest wpływ koronawirusa na polskie firmy?

Badanie zrealizowane przez Devire jest kolejnym, które nie pozostawia w tej kwestii właściwie żadnych wątpliwości - pandemia niesie za sobą poważny kryzys gospodarczy. Już 69% przedstawicieli polskich firm jest przekonanych, że koronawirus negatywnie przełoży się na kondycję ich przedsiębiorstwa. Z czym muszą zmagać się już teraz? Jakich konsekwencji obawiają się w największym stopniu?

1. Wpływ koronawirusa na kondycję firm

Prezesi firm nie mają złudzeń - koronawirus wpłynie negatywnie na ich przedsiębiorstwa. 69% respondentów badania sądzi, że obecna sytuacja spowodowana koronawirusem wpłynie negatywnie na kondycję ich firmy .

Tylko 5% pracodawców widzi szansę dla swojego przedsiębiorstwa – to grupa, która zadeklarowała, że aktualna sytuacja wpłynie pozytywnie na ich biznes.

2. Jakie straty poniesie biznes?

Z badania wynika, że firmy w największym stopniu spodziewają się redukcji popytu na produkt czy usługę – deklaruje tak 48% respondentów.

Nieunikniona wydaje się również być redukcja zatrudnienia – przyznaje blisko połowa osób zarządzających firmami – 45%. W największym stopniu zwolnienia dotkną branże: produkcja i lotnictwo (80% pracodawców spodziewa się redukcji zatrudnienia) oraz Handel i gastronomia (59% pracodawców również nie wyklucza zwolnień).

W najmniejszym stopniu zagrożenie zwolnieniami notujemy w branżach: budowlanej oraz nieruchomości - 27% pracodawców wskazuje, że sytuacja spowodowana koronawirusem może wiązać się z redukcją zatrudnienia – a także w obszarze IT i telekomunikacji (29% wskazań).

Realnymi zagrożeniami są również problemy z płynnością (44% firm) oraz brak możliwości realizacji zobowiązań czy kontraktów (40% wskazań).

3. Polska (nie)przygotowana na pracę zdalną

Jak wynika z przeprowadzonego badania aż 35% polskich firm natrafiło na bariery, które uniemożliwiły wprowadzenie pracy zdalnej.

13% firm w ogóle nie miało możliwości wprowadzenia pracy zdalnej, a 22% z nich zrobiło to jedynie częściowo.

Dobra wiadomość jest taka, że nadal 65% przedsiębiorców zapewniło środki i możliwość pracy zdalnej swoim pracownikom.

. Dane nie są więc tak alarmujące - duża część firm szybko zareagowała i wprowadziła konieczne zmiany. Średnio 82% pracowników w badanych organizacjach przeszło na pracę zdalną .

Dotychczas blisko połowa przedsiębiorstw pracowała zdalnie, ale tylko częściowo. Przy czym 67% firm, które dotychczas nie oferowały możliwości pracy zdalnej, zdecydowało się na taki krok po wybuchu pandemii COVID-19.

. Wśród branż, które w największym stopniu wprowadziły pracę zdalną w swoich firmach, znalazły się: Nieruchomości, IT i telekomunikacja, Usługi dla biznesu oraz SSC/BPO.

Branże, które nie wdrożyły możliwości pracy zdalnej to: Handel, Administracja publiczna, transport, spedycja i logistyka oraz Motoryzacja i lotnictwo.

Główne bariery

Główną barierą, która uniemożliwia firmom wprowadzenie pracy zdalnej jest charakter wykonywanych obowiązków – 83%. W co trzeciej firmie natomiast zabrakło sprzętu elektronicznego (np. laptopów) dla wszystkich pracowników.

Trzecią najczęściej wskazywaną barierą jest decyzja zarządu, który nie wierzy, że praca zdalna może funkcjonować sprawnie. Wskazało tak 10% respondentów w odpowiedziach „Inne”.

Sytuacja związana z koronawirusem rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Od pierwszego wykrytego w naszym kraju w przypadku zakażenia koronawirusa upłynął niespełna miesiąc. 2 kwietnia o 14.00 statystyki mówiły już o 2633 zachorowaniach i 45 ofiarach śmiertelnych. Pewne jest również, że kolejne komunikaty Ministerstwa Zdrowia tylko będą te cyfry podnosić.Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii wprowadzono w naszym kraju liczne ograniczenia, których konsekwencje w pierwszej kolejności odczuły branże: transportowa, turystyczna oraz eventowa. Najpierw uderzenie otrzymał transport międzynarodowy, później krajowy. Biznes związany z eventami i kulturą praktycznie zamarł – odwołano koncerty, imprezy sportowe, spektakle, targi czy konferencje. Duża część sektora handlowego oraz gastronomicznego również znacząco ucierpiały. Głównie ze względu na zamknięcie galerii handlowych W branżach, w których było to możliwe pracodawcy masowo wprowadzają pracę zdalną, a procesy przenoszą na dedykowane platformy on-line. W prezentowanym badaniu osoby odpowiedzialne za zarządzanie organizacjami prognozują potencjalne konsekwencje spowodowane koronawirusem, jakie odczuje ich biznes.Najbardziej pesymistycznie nastawieni są pracodawcy z województwa łódzkiego. Łódź to zaraz po Warszawie miejsce z największą liczbą zachorowań na COVID-19. Za Łodzią plasuje się Wielkopolska, która jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, odczuła konsekwencje pandemii. Trzecie miejsce na podium zajęły ex aequo woj. śląskie i mazowieckie.