Nowa hala magazynowa Panattoni k. Uniejowa. Prawie 10 tys. m2

W Wieleninie koło Uniejowa, a więc właściwie w samym sercu naszego kraju, Panattoni buduje swoją kolejną halę magazynową. Obiekt o powierzchni 9300 mkw. powstanie w ramach rozbudowy istniejącej już fabryki K-FLEX. Harmonogram zakłada, że prace budowlane ruszą w połowie roku.

wyższą (15 m netto wysokości) o powierzchni 2 936 m kw.,

niższą (blisko 11 m wysokości netto) o powierzchni 6 160 m kw.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Magazyn K-Flex w Uniejowie Nowy magazyn o powierzchni ok. 9300 mkw. zostanie dobudowany do istniejącego już obiektu firmy w Wieleninie koło Uniejowa

W efekcie zaplanowanej inwestycji zakład produkcyjny K-FLEX Polska, oddział włoskiej firmy L'ISOLANTE K-FLEX, jednego z wiodących producentów materiałów do izolacji termicznej i akustycznej, powiększy się o nową przestrzeń. Do liczącej sobie przeszło 50 000 m kw. fabryki Panattoni dobuduje halę magazynową o powierzchni 9 300 mkw. Obiekt będzie podzielony na dwie części:Początkowo obie z nich mają pełnić funkcję magazynową, ale większa już w trakcie budowy ma zostać dostosowana do potrzeb działalności produkcyjnej - zwiększony zostanie w niej dostęp zarówno światła dziennego, jak i sztucznego.1,6 proc. powierzchni nowej hali magazynowej zajmą pomieszczenia gospodarcze i socjalno-biurowe.Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na połowę tego roku, a ich zakończenie na styczeń 2021. Nowa hala magazynowa zlokalizowana będzie w kompleksie K-FLEX w Wieleninie-Kolonii, tuż przy drodze wojewódzkiej 473, ok. 7 km od węzła autostrady A2 i niespełna 8 km od centrum Uniejowa.