Internet domowy od T‑Mobile przez dwa miesiące za 1 zł

Tych wszystkich, którzy w związku z pandemią koronawirusa, muszą uczyć się albo pracować zdalnie, powinna zainteresować oferta T-Mobile. Proponuje on klientom nową ofertę internetu domowego, zarówno w wersji mobilnej, jak i światłowodowej - za symboliczną złotówkę na okres pierwszych dwóch miesięcy.

Internet dla domu już od 49 zł

Sieć w całym mieszkaniu

Światłowód również za złotówkę

W promocyjnej ofercie T-Mobile, klienci dostaną nawet 300 GB za złotówkę.W ramach oferty „Internet dla domu” klienci mają do wyboru trzy opcje: 100 GB za 59 zł, 200 GB za 69 zł, 300 GB za 79 zł. Podana liczba gigabajtów to dane do wykorzystania z pełną prędkością, zaś po ich wyczerpaniu prędkość zwolni do 1Mb/s, jednak użytkownicy nadal będą mogli korzystać z internetu. Powyższe oferty wliczają się do tzw. zniżek rodzinnych, a więc wybierając jedną z ofert, klient otrzymuje odpowiedni rabat na posiadane już usługi głosowe.W ofercie T‑Mobile dostępna jest również oferta, w ramach której użytkownicy mogą wykupić domowy internet 100 GB za jedyne 49 zł miesięcznie. W tym przypadku także po wykorzystaniu dostępnych GB prędkość zwalania do 1 Mb/s, nie obowiązują jednak tutaj zniżki rodzinne.Usługę można zakupić online lub za pośrednictwem infolinii – kurier dostarczy niezbędny sprzęt i dokumenty. Instalacja internetu dla domu jest bardzo prosta – wystarczy podpiąć router do prądu. Usługę można przetestować w domu przez 14 dni i jeśli nie spełnia oczekiwań, zrezygnować z niej bez ponoszenia dodatkowych opłat.Decydując się na „Internet dla domu” w wersji mobilnej, klient może dobrać sobie do niego router Huawei B535, który umożliwia nawiązywanie połączenia z siecią LTE z prędkością do 300 Mb/s. Dzięki temu, że urządzenie posiada dwa wyjścia dla anten zewnętrznych, które można ustawić w różnych kierunkach, zapewnia dobrą jakość sygnału i stabilność połączenia.Promocyjna oferta T‑Mobile dotyczy również internetu światłowodowego. W ramach specjalnej oferty klient może zakupić światłowód o prędkości do 300 Mb/s i również płacić przez pierwsze dwa miesiące 1 zł.